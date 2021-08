Alonso: "A ver si podemos luchar por podios por méritos propios"

Fernando Alonso estará este fin de semana en las 24 horas de Le Mans, aunque no como a muchos –incluido él– les gustaría en un futuro. El piloto español, que ganó la clásica francesa en 2018 y 2019 con Toyota, se pondrá al volante del F1 de Alpine para una demostración previa a la 89ª edición de la prueba.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ultima sus vacaciones antes de que el Gran Circo vuelva a rodar en el GP de Bélgica del 27-29 de agosto y en una entrevista con la agencia EFE, dejó algunas pinceladas de lo que está por llegar en este 2021 de su regreso al campeonato.

"Estamos aprovechando estos días un poco de vacaciones para seguir entrenando y estar a punto para la segunda parte del año, que va a ser muy exigente con todas las carreras que vienen seguidas", arranca el asturiano.

"Creo que [la parrilla] no va a cambiar mucho hasta el año que viene. Esta segunda parte es interesante porque tenemos desafíos importantes, carreras ilusionantes como Monza, que es un circuito histórico. Luego, la vuelta de Turquía, que volvió el año pasado, pero que yo no pude disfrutar; y tengo ganas de volver a Estambul. Hay desafíos importantes, pero yo creo que en cuanto a competitividad y a resultados va a haber que esperar a 2022 para ojalá tener una nueva esperanza para todos".

Cuando se le preguntó si ve posible que Alpine vuelva a vivir un fin de semana como el del GP de Hungría, donde Esteban Ocon les dio su primera victoria, con la ayuda inestimable de Alonso al retener a Hamilton en las últimas vueltas, el ovetense duda.

"Creo que fueron circunstancias especiales y esas circunstancias que se dieron en Hungría no pasarán tan a menudo como nos gustaría. Pero bueno, se aprovechó la oportunidad, ganó el equipo en Budapest; pero creo que para que se dé otra carrera en la que casi todos los favoritos se queden en la primera curva y llueva; y pasen todas estas cosas... vamos a tardar años en verlo. A ver si podemos mejorar lo suficiente el coche como para no tener que esperar esas carambolas y poder ser candidatos a podios o a buenos resultados por méritos nuestros, también".

Y sobre la resolución del duelo Verstappen-Hamilton, Alonso no se moja.

"No lo sé. La verdad es que sería difícil apostar a día de hoy. Y cada fin de semana parece que cambia un poco el favorito. Así que vamos a disfrutarlo; y ojalá que hasta la última carrera el Mundial esté abierto para el bien de todos", añade.

Alonso hará historia en Le Mans con el F1 de Alpine

Sobre su presencia en el circuito de La Sarthe este sábado, antes de la carrera (16:00h), Alonso deja claro que el objetivo es homenajear a Alpine, pero que al mismo tiempo se hará historia, ya que será la primera vez que un F1 ruede en el trazado francés.

"Le Mans me va a traer siempre muy buenos recuerdos y volver este fin de semana a visitar el circuito, aunque sea medio de turismo, va a ser muy especial. Y quién sabe si repetiré en el futuro. Me quedan, ojalá, muchos años de competición. He empezado dos carreras de Le Mans, he ganado las dos y por ahora tengo un 100% de efectividad; así que tengo un poco de miedo de ir a por la tercera, porque el listón está muy alto", bromea.

"Es un poco una celebración de Alpine, de la marca. Que se ha comprometido no solo con la F1, sino con todo el deporte del motor y con el programa de Le Mans. Estaremos ahí con el F1 dando, creo, una vuelta al circuito, que será algo histórico. Intentaré disfrutarlo".

Sobre la cancelación del GP de Japón, una de las últimas noticias de esta semana, Alonso deja claro que le apena no ir a un país que está entre sus favoritos y a un circuito donde completó, entre otros, aquel adelantamiento en la 130R a Michael Schumacher.

"A mí me encanta Japón. Y me encanta ese circuito, además. No es una noticia buena. Yo creo que todos estábamos deseando ir a Japón. Pero bueno, es por el bien de todos, por la seguridad de todos. Lo aceptamos, como no puede ser de otra manera. Y creo que el calendario, en esta segunda parte del año, puede variar todavía bastante, porque hay algunas carreras que están un poco en 'zona naranja'. Así que estaremos siempre pendientes; iremos a correr donde sea seguro hacerlo; donde nos acojan y, bueno, estaremos bastante pendientes de ello, porque no creo que haya un calendario definitivo hasta semanas antes de cada Gran Premio", apunta.