Alonso no seguiría en la F1 si no creyese al 100% en Aston Martin

Fernando Alonso regresó a la máxima categoría del automovilismo con Alpine en 2021 después de tomarse un descanso de dos años para competir y experimentar otras categorías y carreras como por ejemplo el Campeonato del mundo de Resistencia (WEC), la Indy 500 o el Rally Dakar.

La tercera etapa del piloto asturiano en el equipo de Enstone tuvo un primer periodo de adaptación, pero una vez que volvió a sentirse cómodo, el español se reencontró con su mejor forma y él mismo reconoció que en muchas ocasiones estaba pilotando a su mejor nivel durante 2022, una temporada que se vio empañada por problemas de fiabilidad de su A522.

Para la nueva temporada de 2023, Fernando Alonso se firmó un contrato de carios años con Aston Martin, que el año pasado sufrió para terminar en la séptima plaza del Mundial de Constructores.

Si bien el equipo parece estar un paso por debajo de Alpine, el conjunto dirigido por Lawrence Stroll logró convencer a Alonso con un proyecto a largo plazo que no tenían para él los franceses, respondiendo al deseo de Alonso de seguir en la F1 durante algunos años más.

Según el propio piloto de 41 años, asegura que no habría aceptado continuar en la F1 si no sintiese que todavía es capaz de rendir al máximo nivel, o si no estuviera convencido de que Aston Martin puede recortar la brecha con los mejores equipos de la parrilla actualmente.

"No, creo que no lo hubiese aceptado, no seguiría aquí si no creyera que tenemos al menos una oportunidad", dijo Alonso.

"No sé si es un uno por ciento de posibilidades o un 10 por ciento, pero sólo continúo porque creo que tendremos una oportunidad".

"El año que viene cerrar la brecha que tiene Aston Martin creo que no es realista, pero tenemos que poner los cimientos que necesitamos, crear una buena base para los futuros coches y trabajar mejor que la gente que nos rodea".

"Estamos en un entorno muy competitivo, así que para convertirte en campeón del mundo tienes que hacer algo especial y diferente. Estoy preparado para ofrecer algo especial por mi parte, y obviamente espero lo mismo del equipo", explicó.

El asturiano, que firmó un contrato multianual con Aston Martin el pasado verano para sustituir al recientemente retirado Sebastian Vettel, dijo que quería quedarse en la F1 "dos o tres años más", pero no se atrevió a predecir exactamente cuánto tiempo más quería pilotar después de eso.

"Creo que me lo tomaría año a año", explicó.

"No sé, en 2021 quizá no estaba al 100%. Si hago algunas temporadas así en el futuro, incluso si rindo bien pero no me siento feliz conmigo mismo, entonces tal vez pare".

"Y en 2022, por ejemplo, me siento muy orgulloso. Seguiré sean cuales sean los resultados el año que viene, porque sé lo que puedo dar al equipo. Así que, no sé, dos a tres años más seguro".

Cuando se le pidió que explicase qué puede aportar al proyecto de Aston Martin, dijo: "Donde creo que puedo marcar la diferencia es en los momentos cruciales de las carreras, en la experiencia, en las decisiones o en pensar la estrategia".

"No se trata de las habilidades de pilotaje, creo que todos tenemos un gran talento aquí y sabemos conducir coches rápidos. Se trata más de la cabeza y de cómo controlas algunas cosas", concluyó.