Alonso no ve aún el "momento de retirarse" y se motiva con Hamilton

Desde que Fernando Alonso regresó a la máxima categoría del automovilismo a principios de 2021, todos sus aficionados han soñado con verle de nuevo en lo más alto del podio, en lo que sería la ansiada victoria 33. Sin embargo, ese anhelado resultado es esquivo para un asturiano que, pese a haber cumplido ya las 42 primaveras, se mantiene fresco como desde el día que empezó.

Con 42 años, pero Fernando Alonso no pierde su inteligencia en Fórmula 1: Fórmula 1 Telemetría F1: cómo la inteligencia de Alonso decidió el podio

Sus dos campeonatos del mundo y los casi 400 grandes premios en los que ha participado le sirven para acumular una experiencia similar a la de otra de las leyendas de la parrilla, Lewis Hamilton. Ambos no pasan por su mejor momento en lo que a victorias se refiere, puesto que uno lleva más de una década y el otro no lo hace desde el Gran Premio de Arabia Saudí 2021, pero confían en que regresarán.

En una entrevista con GQ Reino Unido, el asturiano reconoció que el piloto de Mercedes le sirve para alimentar esa hambre de triunfos, a pesar de que son muy distintos. A Fernando Alonso se le planteó su veía similitudes entre sus casos, uno en el que pasó sin ningún resultado destacado por el rendimiento de ese McLaren-Honda, y el otro en el que los de Brackley han pasado de dominar a 'tan solo pelear por podios'.

"Es difícil de decir. Tenemos personalidades y motivaciones diferentes, Lewis [Hamilton] siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los periodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo", explicó el español. "No fueron muchos periodos, pero siempre rindió a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre, persigue a Pérez por el subcampeonato y nunca se rinde, nos motiva a todos ver cómo Lewis mantiene la motivación después de ganar tantos títulos".

Si se diera la oportunidad y ambos tuvieran un monoplaza rápido, el británico sería un duro rival por cosas importantes, pero más allá de eso, el ovetense no pierde su enfoque y asegura que le queda cuerda para rato: "Me encantaría conseguir esa 33, se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, el 33 es un número que veo en todas partes, y me encantaría conseguirlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin, me siento motivado. aún no es el momento de retirarse".

