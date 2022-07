Alonso y su relación con Hungría: un idilio soñado en F1

Cargar el reproductor de audio

Los pilotos de Fórmula 1 siempre tienen algunas fechas marcadas en su mente debido a algún hito que alcanzaron en su trayectoria, como ganar su primera carrera o, incluso llegar a pensar en que ese sería el último podio en la máxima categoría del automovilismo.

Por todo eso pasó Fernando Alonso y, curiosamente, lo hizo en un mismo circuito, un histórico del calendario del Gran Circo, Hungaroring. Allí, el asturiano ha pasado algunos de los momentos más felices de su carrera, y es que el 24 de agosto de 2003 nunca se olvidará para el deporte español, al igual que el 27 de julio de 2014, la última vez que descorchó el champán hasta su primera retirada de la Fórmula 1.

No obstante, no son los únicos recuerdos que el dos veces campeón del mundo conserva de este trazado, y es que en tierras húngaras firmó una de las actuaciones más increíbles de cualquier piloto bajo la lluvia, en 2006, una cita en la que, de no ser por la afamada tuerca, habría sido una de sus mejores victorias. Además, sobre el mismo asfalto, demostró que la edad era un simple número para él, y que estar a los mandos de un poco competitivo Alpine poco importaban para aguantar a un Lewis Hamilton sediento de triunfo.

Gran Premio de Hungría 2003: el inicio del sueño en Fórmula 1

Era la 13ª cita de la temporada, su primera en el seno de Renault, equipo con el que cosechó poco después sus dos mundiales y en el que aún compite, bajo el nombre de Alpine. Alonso dominó durante todo el fin de semana, de principio a fin, logrando su segunda pole position y, como no podía ser de otra forma, una apoteósica victoria que hizo vibrar a todo un país.

El ovetense se convirtió en el piloto más joven en vencer en un gran premio de Fórmula 1, además de ser el primer español en hacerlo, con tan solo 22 años y 26 días, una marca que aguantó hasta el Gran Premio de Italia de 2008, cuando Sebastian Vettel lo superó.

A eso hay que sumarle que el asturiano pudo doblar a la estrella que más brillaba en el firmamento del Gran Circo, Michael Schumacher, quien aún sólo tenía cinco mundiales y que más tarde lucharía por su octavo en 2006 con el propio Alonso.

Mira lo que pasó en el histórico GP de Hungría 2003 de F1: Hungría 2003: el domingo de agosto en el que empezó todo

Gran Premio de Hungría 2006: una actuación épica destrozada por una tuerca

En la temporada 2006, Fernando Alonso mantenía una lucha encarnizada con Michael Schumacher, uno por revalidar el título y otro por sumar el octavo en la que sería su primera retirada de la Fórmula 1. Unas sanciones a ambos durante los entrenamientos libres hicieron que salieran desde muy atrás, pero no fue impedimento, incluso bajo la lluvia, para que el español remontara a un ritmo endiablado.

Desde la 15ª posición, el de Renault se abrió paso, y en el primer paso por la meta ya era sexto, dejando a todos sus rivales con la boca abierta con adelantamientos nunca antes vistos y que solo recordaban a Senna en Donington en 1993. Hasta llegar al liderato de la carrera en la vuelta 18, nos regaló un bonito exterior a su rival por el mundial, Schumacher, pero todo se truncó cuando en la vuelta 52, tras su parada en boxes, una tuerca mal apretada se salió e hizo que chocara contra las protecciones.

Así se escapó una de las que hubiera sido una de las mejores carreras de Fernando Alonso, un sabor agridulce que sólo se arregló con el único podio de Pedro de la Rosa en la máxima categoría del automovilismo, en el mismo día en el que Jenson Button se estrenó como ganador.

Gran Premio de Hungría 2014: el último podio de rojo

Un 27 de julio, en el año en el que comenzaron los motores V6 híbridos en la Fórmula 1, Fernando Alonso cosechó el que sería su último podio hasta su regreso a las posiciones de honor en el histórico Gran Premio de Qatar 2021. En aquella ocasión, el asturiano tenía un poco competitivo Ferrari, con el que, a través de una brillante estrategia con los neumáticos, estuvo incluso luchando por la victoria con Daniel Ricciardo, quien le superó por la ventaja de las gomas en los giros finales.

Sin embargo, el bicampeón consiguió defenderse de los ataques de las hambrientas flechas de plata, las de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, quienes estaban enzarzados en un duelo por el mundial de pilotos. Ambos Mercedes se molestaron con sus intentos de adelantamiento, pero el español se mantuvo frío en medio del trazado húngaro para conservar su posición y sumar la que es su última vez como piloto de Ferrari descorchando el champán en la Fórmula 1.

Como curiosidad, desde aquel entonces, el asturiano sólo ha liderado dos vueltas más en el Gran Circo, algo que contrasta mucho al ver que, por ejemplo, en esa época Hamilton solo tenía un título y 27 victorias, mientras que ahora tiene siete mundiales y 103 triunfos.

Conoce lo que pasó en el Gran Premio de Qatar 2021 de F1 con el podio de Alonso: 7 años no es nada: los datos que deja el podio de Alonso en Qatar

Gran Premio de Hungría 2021: la demostración de que nunca se fue

Tras dos años fuera de la Fórmula 1, Fernando Alonso estaba deseoso por mostrar que no había perdido el nivel en su periplo por el WEC, las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar, y en Hungría fue el momento en el que desató toda su magia. En una atípica carrera empapada por la polémica acción de Valtteri Bottas chocando con los dos Red Bull en la salida y por el cambio de tiempo justo antes de la resalida tras una bandera roja, el asturiano sacó provecho de su monoplaza.

Segundos antes de que se apagaran los semáforos, todos los pilotos, excepto Lewis Hamilton, entraron a boxes para poner neumáticos de seco, mientras que el inglés dejó una esperpéntica imagen en la que estaba él solo en la parrilla de salida acompañado por el coche médico.

El inglés se fue al fondo de la parrilla tras la primera vuelta debido a su incorrecta elección, lo que permitió a otros, con los abandonos de varios de los favoritos, ponerse al frente, como hicieron Esteban Ocon y Sebastian Vettel.

El francés y el alemán abrieron un hueco imposible de recuperar para los mortales gracias al tapón de Nicholas Latifi, pero no para un todopoderoso Mercedes de Lewis Hamilton, que recortaba a un ritmo de varios segundos por vuelta cuando tenía aire limpio.

Eso fue así hasta que se topó con el muro infranqueable de Fernando Alonso, quien espoleado por la posibilidad de victoria de su compañero en Hungaroring, aguantó con una resistencia titánica los ataques del siete veces campeón del mundo, en lo que más bien podía ser una repetición de lo que pasó en 2014.

Tras muchos intentos, Hamilton pasó, pero el tiempo perdido en la batalla con el ovetense permitió a Esteban Ocon ganar su primera carrera en la Fórmula 1, como hizo el propio Alonso en 2003.

Así fue el GP de Hungría 2021 de F1, con la lucha Alonso-Hamilton: Primera victoria de Ocon en F1; duelo salvaje Alonso-Hamilton en Hungría

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!