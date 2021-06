Alonso: "La opinión de que estaba sufriendo mucho no era justa"

Alonso volvió a la Fórmula 1 esta temporada y las primeras carreras no dejaron los resultados que muchos esperaban. Sin embargo, el asturiano no sufrió más que otros pilotos que también cambiaron de equipo para este 2021 ni lo que habían sufrido otros que habían llegado años atrás al equipo Renault/Alpine.

El bicampeón nunca buscó excusas, admitió que no estaba a su mejor nivel y tranquilizó siempre asegurando que sería cuestión de tiempo.

En el reciente GP de Azerbaiyán, tras un gris GP de Mónaco para Alpine, Alonso dio un paso al frente y logró acabar sexto tras un sprint final memorable pasando del 10º al 6º lugar.

Vuelve a vivirlo Las dos últimas vueltas de ensueño de Alonso en Bakú

Antes de eso, tras llegar a la Q3 en la clasificación de Bakú, defendió que lo que hemos visto hasta ahora no era tan malo como algunos creen.

"Estoy feliz de estar en la Q3, está claro. Pero tampoco me sentí muy infeliz en algunas de las otras carreras que, según la opinión general, fueron muy malas", comenzó.

"Y yo no creo que no fueran tan malas. En Barcelona, ​​obviamente íbamos a una parada. Y no lo logramos, pero estábamos más o menos al mismo ritmo que Esteban, y en Mónaco creo que terminé dos segundos por detrás de Esteban. Y eso se repetía cada fin de semana, pero la opinión general era que estaba sufriendo mucho, incluso comparándolo con otros pilotos que cambiaron de equipo este año, Daniel o quien sea".

Alonso no considera que las críticas fueran lógicas y volvió a insistir en que solo necesitaba unas carreras. "Creo que no era justo, porque creo que hay una gran diferencia entre los que sufrieron otros y lo que estaba yo sufriendo. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Esta vez fue bien, pero creo que hay más por venir. No me preocupa mi rendimiento".

La mejora de Alpine en el circuito urbano de Bakú después de lo lentos que fueron en Mónaco fue fruto del trabajo exhaustivo entre una carrera y otra.

Así lo explicó Fernando: "Creo que trabajamos en el coche entre Mónaco y aquí para entender nuestros problemas y analizar cómo en Mónaco no logramos sacar el mejor rendimiento de los neumáticos".

"Trabajamos mucho con los ingenieros, tuve muchas reuniones entre Mónaco y Bakú, reuniones online cuando estábamos en casa o cuando estábamos trabajando en el simulador. Así que sí, ya sabes, en la semana entre carreras trabajamos duro".

