¿Podrá la F1 hacer 23 carreras en 2021? Así están las cosas

Muchos creen que el GP Singapur es solo el primer evento cancelado de varios que saldrán del calendario en las próximas semanas, y el CEO de la F1, Stefano Domencali, y su equipo hacen malabarismos intentando lidiar con la pandemia mundial que aún no ha acabado.

El año pasado, la F1 logró formar una temporada de 17 carreras frente al desafío sin precedentes que provocó la COVID-19. El ex máximo mandatario de la F1 Chase Carey siempre insistió en que en 2021 volvería un calendario "normal", y antes de dejar las riendas a Domenicali, creó un calendario récord de 23 carreras.

La esperanza era que, con la ayuda de los programas de vacunación en todo el mundo, el impacto de la COVID disminuyera a medida que avanzase el año. De hecho se pasó a pensar más en cuántos espectadores podrían acudir a los circuitos, un factor crucial para determinar cuánto estarían dispuestos a pagar los promotores por sus eventos.

El Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana fue la sexta prueba del año, y las carreras europeas que llegan ahora parecen bastante seguras. Sin embargo, la racha de grandes premios sueltos que comienza con Rusia en septiembre parece aún con más dudas ahora que en enero, y el temor es que, después de la cancelación de Singapur, otras comiencen a caer como fichas de dominó.

Nadie espera que el calendario final se parezca mucho al que tenemos actualmente, y las posibilidades de llegar a 23 citas parecen escasas.

El año pasado, el primer objetivo era de ocho, el número requerido para que se considere oficialmente un campeonato del mundo. La segunda meta fue 15, que generaba pagos de temporada completa en muchos acuerdos de retransmisión con cadenas de televisión.

Ross Brawn dijo a los equipos la semana pasada que el objetivo mínimo de este año es en realidad 20 carreras, básicamente porque algunos de esos acuerdos de retransmisión se han renegociado. Como era de esperar, las compañías de televisión que pagaron 22 carreras en 2020 y al final solo tuvieron 17 para ofrecer a sus espectadores, suscriptores o anunciantes, querían un acuerdo más favorable.

Sin embargo, no deberíamos obsesionarnos demasiado con ese número mágico para la TV, porque una carrera número 20 que no pague dinero no se añadirá al calendario solo para alcanzar ese objetivo de televisión si no tiene sentido financiero. Lo que contará son los ingresos generales de la F1. En otras palabras, si quedarse en 19 carreras significa que se pierde un porcentaje de los ingresos de algunas emisoras, que así sea, no habrá una carrera número 20 solo por el simple hecho de llegar al objetivo.

Este año las cosas se están desarrollando de una manera muy diferente en comparación con 2020. La temporada pasada, el calendario original se desechó durante el confinamiento, y se reconfiguró uno nuevo a medida que los países se volvieron más seguros. Las carreras se anunciaron (o en algunos casos se volvieron a confirmar en sus fechas originales) de dos en dos o tres en tres, a veces con pocas semanas de margen, hasta que finalmente llegamos a las 17.

Esta temporada, la F1 comenzó con un calendario completo de 23 carreras como objetivo teórico. Incluso antes del inicio de la temporada, Australia se cambió de marzo a noviembre con la esperanza de que se relajaran las reglas de cuarentena, mientras que China pasó a una posición de reserva y fue reemplazada por Imola.

Más tarde, Canadá fue cancelada porque la única manera de hacer la carrera era con una cuarentena de siete días para todos los visitantes de la F1, y al igual que con Australia, eso no era posible.

A Canadá le sustituyó Turquía, pero la cita de Estambul pronto tuvo que ser cancelada debido a los requisitos de cuarentena al estar en la lista roja del Reino Unido y Francia, y al igual que China, se quedó en el limbo.

Con el fin de organizar un evento más con el mínimo estrés, se añadió una segunda carrera en el Red Bull Ring, y Francia cambió su fecha para hacerle hueco.

Y recientemente Singapur, una carrera urbana que requería tiempo para configurar el circuito, se convirtió en el primero de los grandes premios de fin de temporada fuera de Europa en dejar el calendario. Ahora queda libre un espacio en octubre, entre Rusia y Japón.

Tras esa cancelación, Stefano Domenicali celebró su reunión habitual en Bakú con los jefes de equipo, y el calendario fue uno de los temas principales. Todo lo que realmente pudo decir fue que la F1 está trabajando en un Plan B para sustituir a Singapur y que no hay noticias firmes sobre ninguna de las demás carreras.

Domenicali y sus compañeros se enfrentan a una misión casi imposible. Están en manos de lo que decidan los gobiernos no solo de los países que organicen carreras, sino también de los países de origen de los equipos. No se trata solo de llegar a lugares, sino de volver.

Esas reglas cambian todo el tiempo y son imposibles de predecir. Las reglas de cuarentena de la lista roja del Reino Unido y Francia provocaron que Turquía se marchase pocos días después de su inclusión en el calendario, y esas mismas restricciones hacen que sea difícil para la F1 ubicarla en cualquier otro lugar sin arriesgarse, aunque la fecha de Singapur es un espacio que parece obvio para ello.

En muchos casos, los gobiernos centrales o locales son directamente responsables de las carreras. Eso puede ser bueno en ambos sentidos: pueden estar decididos a hacer realidad su gran premio por el valor obvio de relaciones públicas y eliminar la burocracia para garantizar que el circo de la F1 pueda ir y venir.

O pueden adoptar el punto de vista opuesto y negarse a meter en su país a aproximadamente 1400 personas del extranjero para algo no esencial como un evento deportivo. Esa es la elección que hizo Singapur.

Stefano Domenicali, CEO de la Formula 1 y Fernando Alonso, Alpine F1

Mientras tanto, el calendario también tiene que tener sentido financiero para la F1. El año pasado, las sedes recibieron ofertas sin precedentes para mantener un alto número de carreras. Sin embargo, ya no es así, por lo que no se mencionan a menudo Mugello y Nurburgring como sustitutos.

Las ofertas de carreras en curso están sujetas a renegociación en caso de que los eventos sean a puerta cerrada, o tengan un bajo número de espectadores, dado que las entradas son la única fuente de ingresos para sus promotores.

Como el año pasado, la clave está en quién se mueve primero. ¿Las carreras las cancelan oficialmente sus promotores o la F1? Eso marca una gran diferencia en términos de ramificaciones legales y comerciales, razón por la cual los anuncios oficiales a veces surgen mucho después de que se haga evidente y se dé a conocer que no se va a celebrar una carrera. La decisión de Singapur de cancelar su cita antes de tiempo habrá sido costosa.

Las implicaciones logísticas de un calendario cambiante son enormes. La F1 requiere siete aviones 747 para transportar los coches y el equipamiento por todo el mundo, y reservarlos no es algo que se haga en un momento. Además, los precios se han incrementado durante el año pasado. Pirelli envía sus neumáticos por mar con semanas de adelanto a muchas carreras fuera de Europa, y los equipos también transportan equipos de boxes y garajes por barco. Eso requiere mucha planificación.

De momento, el calendario de grandes premios hasta el 14º, en Monza, parece razonablemente seguro. Pero, después de eso, puede pasar casi cualquier cosa. Así es el panorama actual en la última parte del calendario.

Las posibilidades de Rusia de estar en la F1 2021

Celebrado con público en 2020, el evento de Sochi se considera bastante seguro, ya que las autoridades están interesadas en hacerlo realidad y pondrán pocos obstáculos a su celebración. Sin embargo, los equipos se mostraron preocupados el año pasado porque se hospedaron en hoteles llenos de turistas nacionales (Sochi es un lugar de vacaciones para los rusos) que no usaban mascarillas ni respetaban el distanciamiento social, y hubo récord de casos de COVID durante ese fin de semana.

Las posibilidades de Japón de estar en la F1 2021

En su último año como proveedor oficial de motores y con el debutante Yuki Tsunoda ganando popularidad, el propietario de Suzuka, Honda, está decidido a llevar a cabo la carrera. Mucho depende de los Juegos Olímpicos de Tokio y de cómo se desarrollen. Si se llevan a cabo con éxito, con unas 90.000 personas entrando a Japón, entonces la F1 se verá con buenos ojos. Sin embargo, la entrada está actualmente muy restringida y se requiere una cuarentena de 14 días incluso para los habitantes del país.

Las posibilidades de Estados Unidos de estar en la F1 2021

Austin se vio gravemente afectado por la COVID, pero por el momento el GP de Estados Unidos se considera seguro. De hecho se propone la celebración de un segundo evento allí en caso de que se cancele una de las carreras de la parte final del calendario.

Las posibilidades de México de estar en la F1 2021

Con Sergio Pérez luchando por todo con Red Bull, hay un gran interés en que la Fórmula 1 corra en México. Los insiders siguen siendo positivos sobre sus perspectivas, a pesar de la situación de la COVID en el país.

Las posibilidades de Brasil de estar en la F1 2021

Interlagos casi desaparece del calendario, pero un nuevo promotor le ha dado una segunda oportunidad. Sin embargo, se considera muy vulnerable, y sin un piloto local en la parrilla hay menos interés detrás que en México, por ejemplo. Brasil también se encuentra actualmente en la lista roja del Reino Unido.

Las posibilidades de Australia de estar en la F1 2021

Australia se pospuso debido a los estrictos requisitos de cuarentena, y nada ha cambiado desde marzo. Al revés, el país es aún más cauteloso con la COVID después de los recientes brotes. Como circuito temporal, Albert Park requiere un tiempo de preparación prolongado y, por lo tanto, se debe tomar una decisión antes de agosto. Al igual que Singapur, es probable que las autoridades adopten un enfoque conservador.

Las posibilidades de Arabia Saudí de estar en la F1 2021

Hay un gran interés y un gran impulso financiero detrás del nuevo evento de Arabia Saudí. Por el momento, no hay obstáculos específicos que lo rodeen. El gobierno ha indicado que las vacunas serán obligatorias para los visitantes de la F1, algo que puede convertirse también en un requisito en otros lugares.

Las posibilidades de Abu Dhabi de estar en la F1 2021

Abu Dhabi realizó una exitosa carrera de cierre de temporada el año pasado en medio de estrictas restricciones: el circuito estuvo cerrado al resto del país, el personal local y los comisarios fueron aislados de antemano, y todo el paddock se alojó en hoteles en Yas Island.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos se encuentran actualmente en la lista roja del Reino Unido, lo que significaría que cualquiera que vuelva al país británico tendría que aislarse en hoteles del gobierno durante 10 días, en fechas alrededor del 23 al 24 de diciembre. El requisito de cuarentena también se aplica a Bahrein, que podría celebrar una carrera adicional a final de temporada.

Todo eso dificulta que los equipos planifiquen no solo los viajes de sus trabajadores y la logística de carga, sino toda su temporada. No saben para qué pistas deberían prepararse, ni cuántas carreras deberán hacer sus unidades de potencia.

Robert Shwartzmann, Ferrari SF1000

Sin embargo, los equipos aprendieron el año pasado a ir contra corriente y a lidiar con cambios con poco margen. Confían en Domenicali para hacer el trabajo y, lo más importante, para mantener los ingresos.

"Es muy difícil porque es un objetivo en movimiento", dijo a Motorsport.com el jefe de Mercedes, Toto Wolff. “Stefano y su equipo están haciendo un trabajo increíble. Es ambicioso y, al mismo tiempo, está muy tranquilo con la situación. Nadie mejor que él lideraría esta pandilla".

"Tenemos que cuidar de nuestra gente y de nosotros mismos, pero Stefano tiene que lograr esos acuerdos y cuidar de todos nosotros. Si Stefano decide dónde vamos, entonces iremos allí".

"Creo que sin duda es un trabajo muy difícil", admite Mattia Binotto, de Ferrari. "Creo sin duda que es complicado mantener las 23 carreras en el calendario. Pero la F1 en general creo que ha hecho un gran trabajo hasta ahora".

"Y por nuestra parte, los apoyamos tanto como podemos, asegurándonos de que puedan lograr sus objetivos, ya que también son los nuestros".

“La F1 conoce muy bien la logística, las dificultades que tenemos detrás, y hasta ahora creo que sea cual sea la decisión que se haya tomado, las decisiones fueron correctas. Entonces, sinceramente, creo que es más importante para nosotros brindar apoyo, en lugar de ver el lado malo de las decisiones".

Andreas Seidl, de McLaren, está de acuerdo en que los equipos deben dejarlo en manos de Domenicali y aceptar lo que decida la F1.

"Es una situación muy dinámica y fluida en todo el mundo", señala, "y la cantidad de carreras que estamos haciendo simplemente demuestra que están haciendo un gran trabajo".

“Obviamente, es bastante complicado, porque en primer lugar, Stefano y la F1 tienen que tener en cuenta lo que está pasando en diferentes países, con los promotores, con los gobiernos, para asegurarse de que puedan organizar una carrera en distintos lugares".

"Pero al mismo tiempo, también debes considerar siempre qué consecuencias hay, por ejemplo, si vas a un determinado país, o el viaje que quieres hacer después, porque afectaría lo que quieres hacer la semana siguiente. Todo eso obviamente puede suceder o cambiar de un día para otro en todo el mundo en este momento, por lo que es un gran desafío".

“Pero lo bueno es que tenemos un diálogo muy abierto y transparente con la F1, y Stefano nos mantiene siempre al día, lo cual es positivo. Creo que siempre estamos en una posición, o al menos lo hemos estado hasta ahora, en la que tenemos suficiente para reaccionar y adaptarnos".