Alonso cree que "no se puede subestimar un regreso a la F1"

El bicampeón del mundo español regresó a la máxima categoría del automovilismo a principios de 2021, después de pasar dos años alejado de la F1 tras su salida de McLaren a finales de 2018.

Aunque las primeras carreras del curso de 2021 fueron difíciles para él, ya que admitió que tuvo que ponerse al día para acostumbrarse a los coches, los neumáticos y demás, en la segunda mitad de esa campaña le fue bastante mejor.

Y, tras sus impresionantes actuaciones de este 2022, Fernando Alonso ha firmado un contrato de larga duración con Aston Martin, equipo con el que competirá a partir del año que viene.

Aunque parece haber alcanzado su mejor estado de forma y él mismo afirma que está pilotando mejor que nunca, el español reconoce que no ha sido un camino sencillo.

En particular, explicó que incluso él tenía dudas sobre si podría volver a ser realmente competitivo o no después de sus primeras vueltas en un coche de F1 a finales de 2020.

"Cuando vuelves a esta categoría, no hay ninguna garantía de que estarás bien y serás competitivo, o de que sigas disfrutando de todo en la Fórmula 1", dijo .

"Así que realmente hubo algún momento de preocupación, obviamente, hace dos años, cuando hice un test privado [en Abu Dhabi], antes de la prueba de jóvenes pilotos en 2020".

"Creo que el año pasado tampoco estaba 100% feliz con el rendimiento y con cómo fue el curso".

"Este año, estoy mucho más contento con el coche y con el rendimiento en sí, y también mucho más preparado para el próximo desafío".

"Por lo tanto, no se puede subestimar un regreso a la F1. Pero sí, necesitas unas cuantas carreras o incluso una temporada completa para volver a sentirte al cien por cien, y es lo que me pasó a mí. Pero ahora estoy contento, porque me veo a muy buen nivel".

"Regresé sin saber cuán competitivo sería después de dos años. Tenía en mente el regreso de Michael Schumacher, tal vez no estaba al 100% o eso es lo que sentimos. Para Kimi Raikkonen, en sus últimos dos o tres años, no estaba realmente motivado. Así que no estaba 100% seguro. Tengo mucha confianza en mí mismo, pero no lo suficiente como para estar 100% seguro de que iba a ser lo suficientemente rápido para estar peleando con los mejores", añadió el ovetense.

Si bien es cierto que Alonso disfrutó de su tiempo fuera de la Fórmula 1, reconoce que la idea de volver a la categoría llegó cuando se confirmaron las nuevas reglas técnicas.

"En 2018, en mi caso, incluso en el alerón delantero, no sé si te has dado cuenta, estaba escrito un 'hasta luego'", dijo. "No fue un adiós".

"Así que en cierto modo, en mi cabeza, siempre estuvieron las reglas de 2021, era una gran oportunidad para volver".

"Tenía en mi cabeza diferentes retos en ese momento. Quería correr en Daytona, el Dakar, Le Mans. Quería luchar por un Campeonato del Mundo de Resistencia. No sé, tenía diferentes cosas, y la Fórmula 1 no era una prioridad, o ya no tenía la cabeza en la Fórmula 1, por decirlo así".

"Pero me encanta la Fórmula 1. Y sentí que en 2021 podría ser una gran oportunidad con las nuevas reglas, ya que tal vez todo se mueve un poco, en términos de cómo son los equipos, o la competitividad de ellos".

"Así que cumplí todos mis objetivos en esos años fuera de la F1, y sigo viendo esas carreras en casa. Y sí, esas reglas se retrasaron un año, hasta 2022. Pero vine en 2021 de todos modos", concluyó el piloto español que esta temporada ha piloto para Alpine por última vez.