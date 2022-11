Verstappen y el calendario de F1: "Si no estás preparado, mejor dejarlo"

Cargar el reproductor de audio

El piloto holandés disfrutó de un final de temporada cómodo en 2022, ya que su dominio en la segunda mitad de la campaña le permitió conquistar su segunda título en el GP de Japón, con todavía cuatro carreras por disputar.

Eso contrasta con su primer mundial, conseguido en 2021 tras un final de infarto en Abu Dhabi, también muy polémico por la gestión de la FIA de los últimos giros del gran premio.

Max Verstappen dijo después de esa batalla por el título de 2021 contra Lewis Hamilton que no podría aguantar la tensión de una lucha tan apretada durante tanto tiempo muchas más veces.

En declaraciones a The Guardian, dijo: "No puedes vivir ese drama cada año, eso seguro. No es bueno para mí, no es saludable para nadie en el equipo, para ninguno de los dos equipos".

Sin embargo, la Fórmula 1, si no hay bajas de última hora como la de China, se prepara para un calendario de 24 carreras en 2023, un récord absoluto, y Verstappen es consciente de que esa tensión y ese estrés de los pilotos podría aumentar.

Cuando se le preguntó si estaba preparado para ello, Max Verstappen admitió que no tenía ninguna preocupación: "Si no estás preparado, entonces es mejor dejarlo, ¿no? Quiero decir, creo que todos somos pilotos y amamos las carreras".

"Por supuesto que es bonito tener una temporada como la que tuve el año pasado, pero también es bonito tener una campaña como la que he tenido este año. Sería muy duro vivir eso todos los años, ya sabes, lo del curso pasado".

"Pero eso tampoco ocurre frecuentemente en la Fórmula 1, así que rodo debería ir bien", añadió el piloto de Red Bull.

El rival más cercano de Verstappen en la lucha por el título de 2022, Charles Leclerc, coincidió en que no había más opciones que estar preparados para temporadas cada vez más largas e intensas.

"Creo que todos estamos preparados para temporadas más largas", dijo. "Espero que sea igualado. Siempre es bueno que la lucha dure hasta el final. Pero sí, estoy preparado para que haya más carreras y para una lucha más duradera, eso es lo que espero".

Aunque Red Bull ha dominado con mano de hierro este año, sobre todo desde que consiguieron quitarse de encima la desventaja de su mayor peso en el RB18, Verstappen no cree que haya ninguna garantía de que ese dominio se mantenga en 2023.

"Creo que estará más igualado", dijo. "La gente está entendiendo los coches cada vez más y con el tiempo todos los equipos se acercarán en términos de rendimiento".

"Sabemos que durante el invierno tenemos que seguir empujando, buscando más rendimiento e intentando entender los neumáticos aún más, porque van a cambiar un poco para la próxima temporada. Así que sí, vamos a ver cómo vamos a gestionar todo eso", concluyó el holandés.