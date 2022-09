Alonso espera seguir en F1 "al menos dos o tres años mas"; ¿y luego?

Cargar el reproductor de audio

El primer día de las vacaciones de verano de la F1, Alonso sorprendió a todo el mundo cuando se reveló su fichaje por Aston Martin y por tanto su salida de su equipo actual.

Además de ciertos desplantes por parte de Alpine, una de las principales claves del cambio de escudería fue la duración del contrato, ya que mientras los galos le ofrecían solo renovar año a año, en Aston Martin logró un acuerdo por dos cursos, sin importar su edad.

Eso dejará a Fernando Alonso de verde hasta finales de 2024, en la que será su 21ª temporada en la máxima categoría. Sin embargo, el asturiano no cree que ahí vayamos a ver su adiós definitivo a la F1, tal y como reveló en una entrevista con DAZN F1 que ya puedes ver en su plataforma (y que emitirán en directo este domingo).

Defendiendo su nivel actual, el bicampeón del mundo explica sobre su futuro en F1 que no cree que vaya a acabar pronto: "Correré siempre, porque me gusta competir, pilotar. Tengo un ejemplo y una inspiración clara en Carlos Sainz padre, que sigue al pie del cañón, ganando en el Dakar, etc., así que sé que me queda cuerda para rato.

"Espero estar en Fórmula 1 al menos dos o tres años más, creo que estoy al 100%".

¿Y después? Durante su etapa fuera de la categoría reina compitió en IMSA (Daytona), WEC (Le Mans y el campeonato completo), IndyCar (Indy 500) y también compitió en el Dakar. Y, aunque nunca ha ocultado que su anhelo es lograr la Triple Corona del Automovilismo ganando en Indianápolis, también quiere repetir entre las dudas. "Luego, a partir de ahí, un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez", comenta.

La participación del genio ovetense en el Dakar 2020 se saldó con un 13º puesto en la general y un segundo lugar como mejor resultado de etapa, dejando grandes sensaciones. Volverá.

Cuando le preguntaron si se ve en el futuro en una escudería de F1 como jefe de equipo o en un cargo similar, declaró: "Ahora mismo no me veo, pero no puedo decir que no lo haré, porque la vida puede dar muchas vueltas".

"Cuando deje de correr, venir en otra función diferente a la del piloto me costaría, así que...".

Respecto a su nuevo equipo, Aston Martin, su decisión ha generado algunas dudas al tratarse de una escudería que va penúltima en el campeonato de constructores 2022 (mientras Alpine es cuarta). Pero Alonso lo tiene claro: "Me decidí por las ganas que veía por parte de Aston Martin de tenerme y, quizá, las que faltaban en Alpine. O las muestras de cariño que quizá no tuve aquí".

"Empezamos a hablar en Australia sobre una posible renovación y llegamos al 31 de julio, cuando firmé con Aston Martin, aún sin un contrato hecho y derecho. Y siempre tuve esa impresión también de que Alpine tenía un pequeño problema con Piastri, que debían que buscarle un asiento. Pensé que era la mejor solución para todos, y yo también me iba a un proyecto que me parecía más ambicioso que el de Alpine".

Finalmente Alpine se quedó sin Alonso y también sin Piastri. Si Fernando se equivocaba o acertó, como siempre, lo dirá el tiempo.

Fernando Alonso, Alpine A522 1 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 2 / 19 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, practican sus procedimientos de salida de carrera al final de la FP3 3 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, practican sus procedimientos de salida de carrera al final de la FP3 4 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 5 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 6 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 7 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 8 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 9 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 10 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine 11 / 19 Foto de: Erik Junius Alonso y Hamilton con la gorra de Mercedes 12 / 19 Alonso y Hamilton con la gorra de Mercedes 13 / 19 Alonso y Hamilton con la gorra de Mercedes 14 / 19 Fernando Alonso, Alpine F1 Team 15 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 Team 16 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 Team 17 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 Team 18 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 Team 19 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images