Alonso, satisfecho y con ganas de más tras su regreso a la F1

Este 13 de marzo estaba marcado en rojo en el calendario. Fernando Alonso volvía a disputar una sesión de test de pretemporada de Fórmula 1 tres años después y, pese a que estamos solo en el segundo día del curso 2021 y hay muchas cosas interesantes que ver, todos los ojos estaban puestos en él.

Solo habían pasado cinco minutos del inicio de la jornada cuando el Alpine con el dorsal 14 apareció sobre el Circuito Internacional de Bahrein, con sensores aerodinámicos en la parte trasera. Tras una vuelta de instalación, el asturiano volvió al box antes de comenzar su programa de trabajo.

Alonso cerró la mañana segundo, solo superado por Ricciardo, con una marca de 1:32.339 y 60 vueltas.

Tal y como había hecho su compañero Esteban Ocon el viernes, disputó también la sesión de tarde, completando las ocho horas y alcanzando las 128 vueltas, el equivalente a dos grandes premios.

"Completamos muchas vueltas hoy y seguimos el programa que estaba planeado, así que eso es bueno, pero tenemos que sentarnos ahora y analizarlo todo", declaró Fernando Alonso.

Respecto al Alpine A521 se mostró satisfecho, aunque aún ve margen de mejora. "El coche estuvo bien hoy, pero creo que todavía tenemos que entender un poco mejor las características del nuevo paquete aerodinámico y las reglas de 2021, así que todavía queda trabajo por hacer".

Alpine ha esquivado los problemas que sí sufrieron otros equipos, y ha podido sumar ya casi 260 vueltas entre los dos días.

"Estamos siguiendo el programa que establecimos hace dos días. Ayer con Esteban y hoy conmigo, y todavía queda un día más para afinar cosas antes de la primera carrera. Estoy contento con la cantidad de vueltas y la información que tenemos hoy, pero sí, creo que todavía tenemos que analizar todo y, con suerte, mañana comenzaremos a ajustar y optimizar el paquete. Todavía hay algo de trabajo por hacer".

En la jornada del domingo, que cierra la pretemporada y será la última prueba de fuego antes del GP de Bahrein del próximo 28 de marzo, Esteban Ocon abrirá por la mañana antes de que Alonso ponga punto y final a los test.

El bicampeón está con ganas de más, y confía en que sea un día productivo para llegar lo mejor preparado posible al estreno del mundial.

"Hoy rodamos con los compuestos más duros de Pirelli y tenemos más tandas por hacer mañana, así que entre Esteban y yo intentaremos recopilar aún más datos y ajustar el coche y el paquete en general", comentó.

Sin embargo, avisa de que no buscarán los mejores tiempos con los neumáticos más blandos y rápidos de Pirelli. "Mañana montaremos algunos blandos, pero no tenemos muchos. Creo que para los test decidimos elegir los compuestos más duros y rodar tanto como fuera posible. Así que creo que la clasificación dentro de dos semanas será el momento de los más blandos, no mañana", concluyó.

Galería: disfruta de todas las fotos de Fernando Alonso en su primer día de test

