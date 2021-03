Vídeo: así se descompuso el Red Bull de Pérez en Bahrein

El piloto mexicano vivió este sábado su primer día oficial de trabajo en pista como piloto de Red Bull, al ponerse al volante del RB16B después de que Max Verstappen lo llevara al primer puesto el viernes.

"Checo" había sido el tercero más rápido en la sesión matutina, detrás de Daniel Ricciardo y Fernando Alonso, y por la tarde se encontraba llevando a cabo el plan de trabajo previsto, que se enfocó principalmente en tandas largas con neumáticos duros.

Todo se desarrollaba normalmente hasta que, a falta de 80 minutos para el final de las cuatro horas de sesión, Pérez se abrió en la frenada de la curva 1 para adelantar al Williams de Nicholas Latifi y la cubierta motor de su coche se rompió hasta volar en varios pedazos.

"No, en realidad no", declaró Pérez cuando le preguntaron si le preocupó el incidente. "Como visteis en la televisión, el coche se volvió un poco más difícil, pero aparte de eso, creo que el equipo lo está investigando y solucionando. Además, no perdimos mucho tiempo en pista".

La actividad tuvo que ser detenida con bandera roja debido a la gran cantidad de escombros que quedaron sobre la recta principal y Pérez logró completar la vuelta y llegar hasta el garaje de Red Bull, donde el equipo comenzó las reparaciones necesarias.

"Siempre cuando estás tan limitado en la pista es decepcionante. No es ideal cuando pierdes algo de tiempo de rodaje, pero creo que lo hemos hecho bien y espero que mañana podamos hacer aún más".

El piloto de Guadalajara pudo regresar a la pista media hora más tarde para completar su programa de trabajo en una jornada en la que dio 117 vueltas con el RB16B, acumulando kilómetros vitales para continuar su adaptación tanto al nuevo monoplaza como a la forma de trabajo de Red Bull tras pasar siete años con Racing Point (actual Aston Martin).

Pérez volverá a salir a la pista el domingo durante la sesión de la mañana, antes de cederle el control del monoplaza a Max Verstappen, que será el encargado de cerrar la pretemporada para el equipo de Milton Keynes.

