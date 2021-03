Vídeo y fotos: Alonso se estrena con el Alpine A521 de F1

Han pasado dos años y 108 días. En todo ese tiempo ha seguido estando en los titulares de medio mundo, completando retos de otras épocas, emulando a pilotos de leyenda y buscando el más imposible todavía con su aventura dakariana. Pero Fernando Alonso tiene cuentas pendientes con la Fórmula 1, esa misma categoría que conquistó en 2005 y 2006 cuando apenas tenía 24 y 25 años.

Era el día marcado en rojo en el calendario, sobre todo después de que un accidente entrenando en bicicleta eliminara cualquier opción de verle a los mandos del nuevo Alpine A521, y el asturiano dejó claras sus ganas saliendo desde el primer momento a la pista de Sakhir (Bahrein).

En la segunda jornada de la reducida pretemporada 2021 de Fórmula 1, el renombrado equipo Alpine, con sede en Enstone (la misma estructura con la que se proclamó bicampeón del mundo de F1), le dio sus primeros kilómetros con el monoplaza de su regreso al Gran Circo.

La sesión matinal arrancó, como siempre, a las ocho en punto de la mañana, y varios pilotos salieron a rodar nada más encenderse el semáforo verde. Hubo que esperar un poco más para ver al asturiano pero instantes después, cuando se llevaban cinco minutos disputados, el Alpine #14 apareció en pista, con sensores aerodinámicos instalados en la parte trasera.

Tras una única vuelta de instalación, Alonso volvió al box, y poco más de 10 minutos más tarde, ya sin parrillas en el Alpine, y con neumáticos duros, salió de nuevo para iniciar su primera tanda.

Fernando Alonso, Alpine A521

El español tomó el relevo de su compañero, Esteban Ocon, que en la jornada inicial del viernes completó 129 vueltas con la máquina azul, blanca y roja (un total de 698,148 km) sin ningún inconveniente y siendo el segundo de toda la parrilla que más giros dio.

El trabajo de Alonso este sábado se concentrará en adaptarse al coche –el cual ya pudo probar en el simulador de Enstone el lunes y martes de esta semana–, completar las evaluaciones aerodinámicas y sumar algunas vueltas rápidas durante las ocho horas de rodaje.

De cara a la última jornada de pretemporada del domingo, el asturiano compartirá el volante, siendo él el encargado de cerrar el programa en la sesión de la tarde, cuando los equipos intenten vislumbrar dónde pueden estar en el primer gran premio del año: en el mismo circuito de Bahrein, del 26 al 28 de marzo.

Alonso aún tiene cosas que demostrar en la Fórmula 1, si eso es posible, y su capacidad de trabajo y de búsqueda de la perfección llevan meses trabajando en ello. Este sábado, simplemente fue la primera toma de contacto con su montura, con la que sueña en grande, pero con los pies en el suelo.

"Sentí que me quedaba algo por hacer aquí. Para ganar carreras o campeonatos necesitas algo más que tu motivación, necesitas el conjunto, la inercia y eso es lo que estamos tratando de construir con el nuevo Alpine, con el equipo. No puedo garantizarlo, pero lucharemos por ello si hacemos todo lo que tenemos en nuestra mente, pero no competimos solos", dijo el viernes. Luchará por ello, estén seguros.

Las primeras fotos de Fernando Alonso en la pretemporada de la F1 2021

