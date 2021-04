Alonso: "Fue una carrera que valió por dos, estuvimos cerquita"

No llegaron los primeros puntos pero sí la primera carrera completada. Fernando Alonso acabó 11º en el GP de Emilia Romagna, en un domingo alocado donde la lluvia causó estragos y se trató de sobrevivir.

Alonso, de hecho, sufrió un susto antes de empezar, en la vuelta camino a la parrilla, cuando perdió el control del Alpine y acabó fuera de pista. Afortunadamente pudo recuperar el monoplaza y completar las 63 vueltas.

"Estuvimos cerquita de los puntos, pero estoy feliz de cómo fue la carrera, y hay que recordar que es la primera que acabo, así que experiencias que voy guardando en el bolsillo y sensaciones que van quedando en el bolsillo", resumió ante los micrófonos de DAZN F1.

El punto final se lo llevó su compañero Esteban Ocon, que le adelantó, pero el asturiano restó importancia al hecho de sumar: "Cada vuelta que doy voy sintiéndome un poco más cómodo con todo y voy aprendiendo cosas al ritmo que vas corriendo. Era importante acabar y sobre todo con estas condiciones difíciles al principio y a mitad de carrera. La carrera de hoy ha valido por dos o tres en cuanto a sensaciones y experiencias".

Su 11ª plaza fue provisional, ya que Kimi Raikkonen, que acabó octavo, fue investigado por no seguir el procedimiento de salida lanzada tras la bandera roja. Una sanción de cinco segundos metería a Alonso en los puntos, ya que terminó a menos de dos del finlandés.

Cuando le preguntaron con qué se quedaba, Alonso recordó que la pretemporada fue más corta de lo habitual, con solo tres jornadas, algo que solo pasa en la F1: "Me quedo con todo un poco, la dificultad del inicio, de interpretar las condiciones de pista. No ha habido entrenamiento".

"La gente tiene que entender que cuando vas a jugar un partido de tenis, a Roland Garros o Wimbledon, haces un poco de entrenamiento en esa superficie, te vas adaptando a las cosas... En Fórmula 1 hemos tenido tres días en Bahrein, un día y medio para cada piloto y te meten al campeonato del mundo".

"Es como preparar unas Olimpiadas [sic] sin ningún tipo de entrenamiento, eso es lo que hacemos nosotros. Imagínate todas las cosas que hemos aprendido y que yo he asimilado en las primeras vueltas: el safety car, la bandera roja... han pasado muchas cosas hoy que solo se pueden entrenar en carrera".

"Me quedo con eso y con encontrarme más cómodo en el coche. No me encontraba igual de cómodo en la vuelta 1 que en la 63 y eso me pasa cada día. Cuando empieza el día y cuando acaba, tengo sensaciones mucho mejores, y hoy ha sido un día así".

La de Imola fue la primera de una serie de carreras europeas que seguirá con el GP de Portugal dentro de dos semanas. Alonso está deseando afrontar esa racha para seguir acumulando experiencia... y estrenar su casillero: "Ahora tenemos un atracón de carreras en las próximas semanas y van a venir bien para seguir mejorando y seguir adaptándonos lo mejor posible, y a ver si también empezamos a sumar los primeros puntos".

Todas las fotos de Fernando Alonso en el GP de Emilia Romagna de F1 en Imola

