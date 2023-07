Alonso quiere cambios en el formato al sprint de F1

El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 se tuvo que conformar con una séptima posición en la clasificación shootout, y tras ello reconoció que el resultado de la dupla de Aston Martin, con Lance Stroll justo por detrás de Fernando Alonso, que fue "una especie de milagro". Eso se debía a que un intento adicional y una sesión en seco puso de manifiesto un fallo en el reglamento.

Normalmente, los pilotos deben utilizar un nuevo juego de neumáticos medios en las rondas de SQ1 y SQ2 antes de montar unos blandos en la SQ3, pero la lluvia de la mañana hizo que la clasificación se declarara en mojado, lo que provocó que no se aplicara esa normativa.

En el corte de doce minutos del inicio, los pilotos se dividieron entre el compuesto intermedio, medio y blando de Pirelli, pero las condiciones más frías hicieron que la goma roja fuera la preferida. Sin embargo, los que pasaron a la Q3 el viernes, ya agotaron todos sus juegos nuevos y se quedaron sin la ventaja de disponer de unos en la SQ3.

Por eso, Fernando Alonso consideró que eso dejó a los rivales que no tuvieron una buena primera clasificación en una mejor posición de manera injusta, por lo que pidió a los comisarios que revisaran esa zona gris del reglamento.

"Creo que estar entre los siete primeros, entre los ocho con los dos coches, es una especie de milagro porque con las reglas como están ahora, teníamos unos neumáticos usados para la clasificación de hoy", dijo el ovetense. "Así que, entiendo que cuando está seco, todos tenemos que usar los medios en la Q1, los medios en la Q2 y luego lo que te queda en la Q3, pero con estas condiciones, el reglamento te permite usar cualquier goma de seco".

"Por lo tanto, hay una gran desventaja para los que alcanzaron la Q3 ayer, porque usamos todos nuestros blandos, así que no estoy muy contento con la normativa. Espero que mejoremos el formato al sprint, este año es solo una prueba para mejorar", comentó Fernando Alonso, quien añadió que Aston Martin no debería clasificarse por detrás de otras escuderías más lentas cuando se juegan el subcampeonato.

"Estamos luchando por grandes cosas en el campeonato del mundo, así que no deberíamos estar en esa posición de clasificarnos con neumáticos usados hoy si ayer lo hiciste bien y pasas a la Q3", afirmó el español. "No deberíamos clasificarnos con una condiciones diferentes a las de la gente que no llegó ayer a la Q3, pero de todas formas, la carrera al sprint es más tarde, esperemos que con las mismas gomas para todos, eso será más divertido".

