Alonso pide un cambio de reglas en F1 para las condiciones extremas

Los pilotos sufrieron en exceso con el calor y la humedad del Circuito de Losail, y una gran mayoría dijeron después que había sido la carrera más dura de sus vidas.

Logan Sargeant no pudo ni tan siquiera cruzar la bandera a cuadros, mientras que su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, también tuvo que ir al centro médico tras la carrera.

El lunes después del evento del GP de Qatar, la FIA prometió llevar a cabo una investigación, ya que los pilotos que "aunque son atletas de élite, no se debe esperar que compitan en condiciones que puedan poner en peligro su salud o su seguridad".

El fin de semana del Gran Premio de Qatar para la temporada 2024 está programado para el 1 de diciembre, más tarde que la edición de este 2023, lo que debería aliviar el problema del calor.

Sin embargo, Fernando Alonso afirma que debería existir una opción en el reglamento para retrasar las salidas siempre y cuando sea necesario.

"Fue una sorpresa, para ser sincero, porque no estaba tan mal en los entrenamientos libres. Quizá hacía viento o algo y hoy nos ha faltado ese viento, esa ventilación".

"Ha sido extremo. Tenemos que ver si en el futuro hay alguna solución, y en algunas condiciones extremas podemos ponernos de acuerdo para retrasar la salida o lo que sea".

Valtteri Bottas estuvo de acuerdo en que el GP de Catar 2021, que se había llevado a cabo en condiciones más frías a finales del mes de noviembre, fue mucho menos extremo para ellos.

"Sí, [había una] gran diferencia, aunque sean tres grados. Cuando hace más calor en el coche que tu temperatura corporal, entonces ya no se puede aguantar. Más calor que éste ya no sería seguro".

A la pregunta de si debería haber un techo para lo que se considera aceptable o no, respondió: "Debería haberlo. Porque, por supuesto, todos los pilotos intentamos competir al máximo en cada carrera y no vas a parar si todavía puedes seguir conduciendo. Pero en algún momento, se vuelve insalubre y arriesgado. Yo no permitiría temperaturas mayores a esta".

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, coincidió en que la prueba de Qatar estuvo muy cerca del límite, y añadió que la categoría en su conjunto debería "prestar atención" a lo que ocurrió el día de la carrera del Gran Premio de Qatar.

"Bueno, creo que estamos cerca del límite cuando tienes pilotos parando porque no son capaces de continuar", dijo. "Tienen la lucidez de parar, pero también podrían tener un accidente. Eso significa que tenemos que prestar atención".

"Creo que este fin de semana hemos estado muy cerca del límite o por encima de él. Pero para el futuro, creo que el año que viene, la carrera de Qatar será a principios de diciembre, y hay una gran diferencia en términos de temperatura y humedad".

"Pero sí, este fin de semana, además de la temperatura y la humedad, también es muy complicado para los pilotos la sucesión de 16 curvas. Cuando estás todo el rato pasando por las curvas a una gran velocidad, es muy exigente".

"Y creo que para ellos fue muy extremo. No quiero decir si es demasiado o no, pero fue realmente extremo, probablemente sí fue demasiado. Y tenemos que prestar atención a esto", añadió el director del equipo de la Ferrari de la Fórmula 1.

Vasseur dijo que la carrera habría sido dura para los pilotos incluso sin la obligación de alargar las tandas hasta un máximo de 18 vueltas, algo que obviamente obligó a los pilotos a apretar más.

"Sobre el papel, creo que era fácil una carrera a una sola parada", dijo. "Y seguro que en esta situación, vas más al límite cuando haces cuatro paradas o tres".

"Pero creo que incluso haciendo una parada en condiciones normales, habría sido difícil. Al final, has visto que no ha pasado nada, pero no es muy frecuente que un piloto no pueda ni siquiera terminar una carrera", explicó el francés.

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, coincidió en que las condiciones para la carrera del año que viene deberían ser más aceptables.

"Cuando la temperatura del aire está cerca de la temperatura corporal, en torno a los 36 ºC, puede que siga dándole aire natural al piloto, pero no tiene el mismo efecto refrigerante que cuando el aire está un poco más bajo [de temperatura]", dijo.

"La humedad añadida también lo complica todo. ¿Cuál es la verdadera solución? El año que viene la carrera se traslada a diciembre, en un momento más fresco y probablemente sea lo más sensato que podemos hacer para ayudar a evitar esto", concluyó el de Mercedes.