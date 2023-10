Vasseur: "De ser al revés, Alonso diría que su vida corría peligro"

Charles Leclerc y Fernando Alonso se encontraron varias veces en pista durante el Gran Premio de Qatar, ya que ambos pilotos aspiraban a las primeras posiciones que no daban un puesto en el podio, es decir, la cuarta y quinta posición, aunque en una de las acciones en que ambos monoplazas se cruzaron, se rozó al accidente.

En la vuelta 33, el piloto asturiano cometió un error que le provocó un trompó que acabó con su coche en la grava momentáneamente, antes de que pudiera recuperar el sentido y reincorporarse de nuevo a la carrera, no sin polémica, ya que en su reincorporación estuvo muy cerca de tocar al SF-23 del piloto monegasco, lo que provocó el enfado del equipo italiano.

Al hablar sobre ello, el jefe del equipo Ferrari, Vasseur, se mostró muy crítico con Alonso y aseguró que si la situación hubiese sido al revés, el de Aston Martin habría puesto el grito en el cielo.

"Si hubiera sido al revés, creo que Fernando habría gritado por radio que su vida corría peligro", dijo el directivo francés ante los medios de comunicación el domingo por la noche.

"Creo que ese movimiento tan brusco, que cortó la pista en 90 grados, fue demasiado, pero yo no tomo las decisiones", añadió el de Ferrari al hablar ante los medios de comunicación en Losail.

Los comisarios no sancionaron a Alonso por el incidente, pero sí recibió una reprimenda una vez concluido el Gran Premio de Qatar y tras la revisión de lo sucedido por los comisarios de la FIA.

Ante una pregunta de Sky F1 sobre ese incidente, el piloto de Aston Martin no se mostró para nada de acuerdo con el director de Ferrari y dijo que no creía que fuera para tanto: "Simplemente cometí un error en la curva 2 y me fui a la grava, perdí una posición con George y otra con Charles".

Finalmente, ese error y posterior trompo, perjudicó el rendimiento de los neumáticos del español y no logró ganarle la batalla personal al de Ferrari, pese a que hasta ese punto había demostrado ser más rápido de forma constante. Leclerc cruzó la meta en la quinta posición final, mientras que Alonso acabó sexto, a 10 segundos del piloto monegasco.

Galería: las mejores imágenes de Fernando Alonso en el GP de Qatar

