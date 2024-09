Albon cambia de opinión tras acusar a Colapinto de 'divebomb'

Alexander Albon cree que al final no hubo nada malo en cómo su compañero de equipo en Williams, Franco Colapinto, afrontó la primera curva del Gran Premio de Singapur, a pesar de que en el momento de la acción lanzó por radio un mensaje de enfado.

Albon habló por la radio del equipo después de las primeras curvas del GP de Singapur, ya que sentía que su compañero había sido demasiado agresivo atacando muy tarde la curva por el interior de todo el mundo.

"Franco acaba de hacer un divebomb", dijo un exacerbado Albon en ese momento. "¿Qué está haciendo?". Pero después de ver las imágenes de vídeo de la primera curva, donde una maniobra Colapinto adelantó a Yuki Tsunoda, Carlos Sainz y al propio Albon y avanzó tres puestos desde su posición en la parrilla, el anglo-tailandés ha cambiado de opinión.

Y Albon ahora dice que el problema se debió más a que todos los coches se quedaron sin espacio para girar que a cualquier cosa que su compañero de equipo hubiera hecho.

"No sé cómo se veía desde fuera, pero creo que fue más bien que nadie podía girar en la curva", explicó Albon.

"Así que todo el mundo se puso en fila india y básicamente él tuvo que ir recto en la curva 1. Obviamente, yo estaba en el exterior y pagué el precio [al tener que irse por la escapatoria]".

"No quiero decir nada realmente criticable. Fue un poco desafortunado que yo fuera el que estaba al otro lado de la curva".

"Fue un poco frustrante. Pero creo que todo el fin de semana ha sido un poco frustrante. Teníamos un coche que debería haber estado entre los diez primeros y no lo hemos conseguido".

El propio Colapinto dice que no ve por qué tanto alboroto con su movimiento en la primera curva, ya que dice que tocó el vértice y no forzó a nadie a abrirse.

Cuando le preguntaron por las críticas de Albon sobre el 'divebomb', el argentino dijo: "No lo sé. Sólo vi a Tsunoda a mi lado".

"Había un hueco, y me fui hacia dentro en la curva. No había nadie a mi derecha, y dejé espacio a la derecha hasta la línea blanca, y allí no había nadie. Así que no sé. Aún no he visto la repetición".

Albon se retiró finalmente de la carrera con un problema de refrigeración, mientras que Colapinto llegó a meta en 11ª posición después de sentir que una mejor decisión estratégica podría haberle ayudado a terminar por delante del Red Bull de Sergio Pérez.

"Sólo creo que tenemos que defenderlo un poco mejor y no dejar que estos errores vuelvan a ocurrir", añadió Colapinto. "Porque sólo por parar una vuelta demasiado tarde, perdimos el puesto en los puntos. Pero es lo que hay. Ganamos y perdemos juntos".

¿Qué es hacer un 'divebomb' en Fórmula 1?

Un divebomb es lanzarse con todo en una curva, frenando más tarde que tu rival, sin importarte que ahí esté otro piloto al que puedas tocar. De eso acusó Albon a Colapinto cuando el argentino se metió con todo por el interior de la Curva 1 del circuito Marina Bay al inicio del GP de Singapur, mientras el propio Albon, Tsunoda y Sainz iban por fuera. 'Dive' significa 'sumergirse' o 'zambullirse', y 'bomb' es bomba, así que a grandes rasgos se podría decir que 'Divebomb' se traduciría literalmente como lanzarse como una bomba.