Sainz, sobre Colapinto: "Casi se lleva a dos o tres puestos en la salida"

El GP de Singapur de F1 de Carlos Sainz se empezó a torcer con su accidente en clasificación, que le condenó a salir décimo y desde el que solo pudo avanzar hasta la séptima plaza gracias a hacer buena una estrategia arriesgada de neumáticos. Sin embargo, no faltó la tensión, especialmente en la salida.

Con su compañero Charles Leclerc delante, se vio bloqueado en la frenada de la primera curva, y perdió posiciones con Franco Colapinto y Sergio Pérez. Dando por válida su séptima plaza, dijo ante los micrófonos de DAZN F1: "Sobre todo saliendo por el lado sucio, teniendo que evitar a un Williams en la salida, que casi nos hace perder la carrera en la curva 1 y nada, a partir de ahí acabando en los puntos, que era el objetivo, pero ha sido un fin de semana intentando limitar daños".

Tras esa mención al Williams, el reportero de ESPN, Juan Fossaroli, le preguntó concretamente por ello, y explicó: "Creo que para salir por el lado sucio no salí mal, creo que salí relativamente bien. Luego frenando en la curva 1 obviamente tenía que tener cuidado con Charles delante y luego llegó un Williams por el interior, frenando tardísimo".

"Creo que era Franco, sí, que casi se nos lleva a dos o tres puestos. Riesgos que tomas cuando eres rookie, igual que no sabes dónde frenar en la curva 1", explicó sin mostrar enfado. "Nada, no ha pasado absolutamente nada, no ha habido accidente, pero cuando te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo tienes que tener un poco de cuidado con coches que tienen menos que perder, que les va la vida en la salida y tú cuando te juegas tantos puntos con el equipo tienes que tener más cuidado".

Tras la salida, Sainz se quedó atascado detrás de Yuki Tsunoda, y como no podía hacer nada ahí, Ferrari le metió en boxes en la vuelta 14, tratando de hacer un largo undercut al japonés y a varios pilotos de delante al montar duros hasta el final.

"Arriesgada y al límite, pero si queríamos pasar a la mitad de la parrilla que teníamos delante era necesario, lo teníamos que hacer", dijo sobre esa estrategia. "Al final nunca sabemos si hubiéramos hecho lo contrario, pero lo que sí está claro es que hemos sido séptimos, que era más o menos donde nos decía la predicción".

En la vuelta 43 Ferrari le pidió que dejara pasar a su compañero Leclerc, y no llegó el Safety Car que el piloto español y su escudería esperaban: "Sí, hemos pensado un poco en eso en la estrategia. Con un Safety Car al final y teniendo un juego de neumáticos blandos nuevos podríamos haber hecho más daño, pero es lo que hay".

"No ha sido nuestro fin de semana, hemos limitados daños, hemos hecho buenos adelantamientos, hemos mostrado buen ritmo cuando he tenido la oportunidad de mostrarlo y al final en Singapur no iba a ser fácil saliendo 10º".

