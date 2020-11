De la Fórmula 1 se puede salir, pero es complicado desengancharse. Cada fin de semana de carrera dan muestra de ello numerosos ex pilotos que acuden a las redes sociales a expresar su opinión sobre lo que ocurre o interactuar con fans y protagonistas del mundial.

Marcus Ericsson dejó la categoría a finales de 2018, teniéndose que reinventar en la IndyCar cuando Alfa Romeo decidió recurrir a Raikkonen y Giovinazzi. El sueco, sin embargo, es muy activo en Twitter, y el pasado domingo recuperó un meme casi olvidado.

George Russell perdió el control de su Williams durante un periodo de coche de seguridad, un fallo que el propio piloto declaró como el mayor error de su carrera, y que le hizo sonrojar.

Recordó a otro accidente que sucedió en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando Romain Grosjean acabó contra el muro de manera similar. Lo recordado de aquella ocasión es que, sin darse cuenta de su error, Grosjean preguntó por radio al equipo qué había ocurrido, y su ingeniero le respondió: "¡Creo que Ericsson nos golpeó!".

En efecto, Ericsson era el piloto que iba detrás del Haas, aunque como se puede ver en el vídeo, no estaba ni cerca...

(Haz click en 'versión completa' al final del artículo si no te sale la publicación)

A Ericsson, en aquel momento piloto de Sauber, con cierta fama de ser uno de los menos talentosos de la parrilla, le culparon de algo que no había hecho, y la frase 'Ericsson hit us' (Ericsson nos golpeó) se hizo viral, ganando fama sobre todo en Estados Unidos, donde ahora compite Marcus, para referirse a una situación en la que cometes un error pero no quieres reconocerlo.

Tras el golpe de Russell, Ericsson acudió rápidamente a Twitter y recurrió a un gif de Britney Spears con el mensaje "Oh, lo volví a hacer".

Parece sin embargo que Russell no fue la única 'víctima' del invisible Ericsson. Hacia el final de la carrera de Imola, Alex Albon también trompeó mientras luchaba por posición, y también creyó que le habían tocado.

Así habló al bajarse del coche, insinuando que tal vez Lando Norris o Carlos Sainz habían provocado su incidente: "Creo que alguien me tocó. Creo haber visto el morro de uno de los McLaren justo un momento antes de la curva. Pero podría estar equivocado. Si no hubo toque, el problema habrá sido los neumáticos fríos y la falta de carga aerodinámica".

Ya sabes, si cometes un error en tu trabajo o en alguna relación social, la excusa siempre será que fue culpa de Ericsson.

Choque en el reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 1 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 se retira de la carrera 2 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 3 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 4 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, en la grava y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 5 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de George Russell, Williams FW43 6 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, choca con las barreras 7 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 choca con la barrera y su neumático suelto golpea el monoplaza de George Russell, Williams FW43 8 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 choca con la barrera y su neumático suelto golpea el monoplaza de George Russell, Williams FW43 9 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 y Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, ambos empiezan a salir de sus automóviles después de chocar en la pista 10 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 hace un trompo debido a una falla eléctrica 11 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 después de chocar 12 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 y Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 13 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 14 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 y Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 chocan al inicio de la carrera 15 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, hace un trompo y sale hacia la grava 16 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oficiales retiran el monoplaza de Nicholas Latifi, Williams FW43 17 / 47 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri, sale de su monoplaza después de un incidente en la primera vuelta 18 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, sale de su monoplaza después de un incidente en la primera vuelta 19 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza dañado de Kevin Magnussen, Haas VF-20 20 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 21 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 22 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 23 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 24 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 25 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista remueven el monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 26 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 27 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 28 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 29 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Trompo de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 30 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 retirándose de la carrera después de chocar con Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 31 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 y George Russell, Williams FW43 32 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 y George Russell, Williams FW43 33 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 hace un trompo 34 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, pasa como Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, se sale de una curva y pierde su alerón delantero 35 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, hace un trompo 36 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11,con problemas se abre para que Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 pase 37 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 y George Russell, Williams FW43 accidente 38 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 es retirado por los oficiales 39 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Trompo de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 40 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, hace un trompo mientras pasa Kevin Magnussen, Haas VF-20 41 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El coche de Lance Stroll, Racing Point RP20 en la grúa 42 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales de pista remueven el monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20, después de su choque con Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 43 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 44 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, en una grúa 45 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing después de retirarse de la carrera 46 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing después de retirarse de la carrera 47 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images