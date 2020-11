Grosjean negocia con equipos de IndyCar tras su salida de la F1

El francés, que no seguirá con Haas el próximo año, se mostró anteriormente reacio a cambiar a la IndyCar porque no estaba demasiado interesado en correr en óvalos.

Sin embargo, como la IndyCar tendrá solo cuatro carreras en óvalos el año que viene -las 500 Millas de Indianápolis, la ronda doble de Texas y la visita a Gateway- dice que la composición del calendario 2021 le parece atractiva.

"Es una opción", admitió Grosjean. "Y si soy brutalmente sincero, no he dormido muy bien en las últimas dos semanas. Es un año difícil para todo el mundo, para la economía, así que no es un buen año para quedarte sin contrato y fuera del deporte en el que estás".

"Así que sí, he estado echando un ojo a la IndyCar. Y he tenido algunos contactos. Me arrepiento de no haber mirado el calendario antes, porque sólo hay dos súper óvalos y un óvalo corto. Pero aún estoy a tiempo. Y es algo que consideraría".

El interés de Grosjean por la IndyCar no llega tarde: varios equipos aún tienen vacantes para el próximo año, incluyendo a Carpenter, Coyne, Shank, Carlin y Foyt. Tampoco necesitaría aportar un gran presupuesto de patrocinio.

El de Haas dijo que había hablado con el ex piloto de F1 Marcus Ericsson sobre su experiencia en IndyCar, y afirmó que los comentarios eran esperanzadores.

"Obviamente es un gran cambio de vida, pero hablé con Marcus Ericsson cuando fue allí, y le gustó mucho", explicó. "Dice que es diferente, pero los pilotos tienen un gran papel que desempeñar en el coche".

"Sí, hay equipos mejores que otros, pero todos tienen la oportunidad de ganar la carrera, y, ya sabes, en la última sesión de clasificación, esta de Imola, Kevin (Magnussen) y yo dimos unas vueltas de gran calidad y acabamos 16° y 17°".

"Es difícil de digerir, y probablemente ahora quiero ganar carreras y tener una oportunidad, y ganar carreras donde pueda divertirme. Así que sí, la IndyCar está en el menú".

Al ser casi seguro que Grosjean no va a encontrar un asiento en la Fórmula 1 para el año que viene, su otra opción principal fuera de IndyCar es un cambio a los coches deportivos. Ya ha expresado su interés en formar parte del próximo proyecto Hypercar de Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

