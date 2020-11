Russell, en Imola: "Ha sido el peor error de mi carrera"

El joven piloto de Williams, que en los últimos días recibió los elogios de Fernando Alonso, cometió un error absurdo durante las últimas 13 vueltas del GP de Emilia Romagna de la Fórmula 1 2020.

Russell rodaba 10º después de que el Safety Car entrase en pista por el pinchazo de Max Verstappen, que dejó su Red Bull encallado en la escapatoria de la curva 5. Pero en la segunda vuelta de la neutralización, a 12 de meta, el británico perdió el control de su FW43 cuando trataba de calentar los neumáticos y chocó contra el muro.

Antes de bajarse del monoplaza se disculpó con el equipo y su expresión corporal fue todo un poema cuando se encaminó al paddock de Imola.

El abandono implica que Russell ha disputado 34 carreras en la F1 sin llegar al top 10, lo que le sitúa como el cuarto piloto de la historia de la F1 que más grandes premios lleva sin puntuar. Solo Max Chilton (35), Charles Pic (39) y Luca Badoer (51) le superan.

"Estaba apretando al máximo desde la salida y bajo el Safety Car di todo para mantener los neumáticos en temperatura, tratando de encontrar el límite. No hay ninguna excusa. Pasé por un pequeño bache cuando cambié de marcha y ya estaba en el muro antes de darme cuenta. Es terrible", comentó Russell tras la carrera.

Así fue el accidente de George Russell en Imola

"Probablemente cometí el peor error de mi carrera deportiva y te martirizas aún más porque en categorías inferiores, si cometías un error y perdías una carrera, sabías que la siguiente volverías a estar en posición de competirla de nuevo".

"El equipo hizo un trabajo increíble este fin de semana y hay muchas cosas positivas que llevarse de Imola. Estuvimos en esa posición porque fuimos muy, muy agresivos. No nos dejamos nada en el bolsillo y desgraciadamente terminó así".

El piloto británico logró este año en Mugello igualar su mejor resultado en F1 (11º), que también consiguió en Alemania 2019. Pero la oportunidad que tenía este domingo parece complicada de repetir para un equipo Williams que sigue sumido en el fondo de la general, con cero puntos.

"Sinceramente, no me lo podía creer, de verdad. Fue un error tan de principiante que no me lo podía creer. Estoy realmente frustrado y molesto por ello. He pasado por momentos complicados en mi carrera deportiva antes... pero esto es de colegio. Espero haber aprendido la lección: estos coches son brutales y te pueden sacar fuera en cualquier momento, sobre todo con las temperaturas del asfalto tan bajas".

Russell asegura que se tomará dos días para reflexionar qué pasó y pasar página, y deja claro que han dado con la clave en el setup para acercarse a los Alfa Romeo y Haas.

"Tengo confianza, porque hemos dado con la tecla en la configuración y entendemos mejor el coche desde hace dos carreras. Estamos en buena posición para luchar con los Alfa Romeo y los Haas y aprovechar las oportunidades que otros nos presentes, como Vettel y Racing Point este sábado".

Información adicional de Erwin Jaeggi