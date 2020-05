Lewis Hamilton no se ha dejado ver por ninguno de los eventos virtuales que la Fórmula 1 está organizando durante la cuarentena por el coronavirus para mantener entretenidos a sus fans... ni parece que lo vaya a hacer.

El seis veces campeón del mundo de la categoría nunca ha sido un fan de lo virtual, excepto en sus años previos a la F1, donde soñaba con verse algún día en el videojuego oficial mientras jugaba con él.

Ahora, Hamilton es imagen de Gran Turismo Sport –de hecho hay un modo de juego adicional en el que es el protagonista– y asegura que pasa parte de su confinamiento jugando al título de Sony, pero tratando de superarse a sí mismo.

"No estoy muy interesado en las carreras virtuales. Pero Gran Turismo y Sony me enviaron todo el material. Crecí jugando a Gran Turismo, y pasando horas para ganar el dinero necesario para comprar todos esos coches, y fue una oportunidad genial poder hacer algo con ellos", asegura en una entrevista en vídeo con Mercedes.

"Así que he estado trabajando con ellos los dos últimos años y acepté este reto: batir mis tiempos. He estado corriendo yo solo, tratando de batir mis propias vueltas. Ha sido jodidamente frustrante, porque mis vueltas eran ya realmente decentes, creo".

Cuando se le pregunta por qué significa poder pilotar desde casa el coche con el que se proclamó campeón del mundo en 2017 (el Mercedes W08), asegura: "Sinceramente, es una de las cosas más chulas. Naturalmente, crecer jugando a juegos de F1 me hizo soñar con ver ahí mi coche, y una vez que llegué a la F1, no jugué nunca más a videojuegos de coches, sobre todo de F1, no sé por qué".

"Pero en este juego, afortunadamente no tengo que esforzarme para conseguir mi coche, porque esto me habría llevado mucho tiempo. Me enviaron algunos créditos y lo compré. Es increíble pensar que ha pasado tanto, y que el coche que mi equipo y yo hemos evolucionado y construido durante estos años esté en el juego, y que la gente pueda comprarlo y pilotarlo".

Hamilton, de hecho, no suele disfrutar del trabajo en el simulador de la fábrica de Mercedes en Brackley y se ha puesto a los mandos del aparato en contadas ocasiones. El británico prefiere la acción real y ni siquiera las jornadas de test en pista le entusiasman.

"Nunca piloto en simuladores, o lo hago en muy contadas ocasiones. Con los simuladores es muy, muy complicado porque el movimiento nunca es perfecto. Es algo que constantemente intentan mejorar. Obviamente, si estás en casa con un simulador, el asiento no se mueve, y tu mente te decide que el coche se está moviendo, pero no recibes ningún pista de cómo se mueve", asegura.

"Tienes que superar a tu mente en cierto modo y no me gusta hacerlo y pasar ese proceso. Luego llegas a la vida real y es completamente diferente. No encuentro ningún beneficio en el tema de la simulación, pero la parte de juego de todo esto, cuando juegas con amigos y gente online, es algo realmente chulo" .

Aunque no ha competidor virtualmente como sí están haciendo de manera continua Max Verstappen, Lando Norris o más recientemente Charles Leclerc, el inglés asegura que ha estado en contacto con algunos de sus compañeros de parrilla, como Pierre Gasly o el propio Leclerc, para echarse unas partidas al Call of Duty.

Todos los F1 con motor Mercedes

Pasa las fotos para descubrirlo todo:

Galería Lista Mercedes-Benz W 196 (1954-1955) 1 / 59 Foto de: Daimler AG Motor: Mercedes M196 L8 Pilotos: Juan Manuel Fangio, Hans Herrmann, Karl Kling, Stirling Moss, André Simon, Piero Taruffi Mercedes-Benz W 196 S (1954-1955) 2 / 59 Foto de: Daimler AG Motor: Mercedes M196 L8 Pilotos: Juan Manuel Fangio, Hans Herrmann, Karl Kling y Stirling Moss Sauber C12 (1993)* 3 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images *Motor: El nombre oficial era Sauber LH10 V10, pero era motor Mercedes (de hecho en el lateral del coche lo reflejaban con una pegatina) Pilotos: JJ Lehto, Karl Wendlinger Sauber C13 (1994) 4 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes 2175B V10 Pilotos: JJ Lehto, Karl Wendlinger, Andrea de Cesaris y Heinz-Harald Frentzen McLaren MP4/10 (1995) 5 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110 V10 Pilotos: Mika Hakkinen y Mark Blundell McLaren MP4/10B (1995) 6 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110 V10 Pilotos: Mika Hakkinen, Jan Magnussen, Nigel Mansell y Mark Blundell McLaren MP4/10C (1995) 7 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110 V10 Pilotos: Mika Hakkinen y Mark Blundell McLaren MP4/11 (1996) 8 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110D V10 Pilotos: Mika Hakkinen y David Coulthard McLaren MP4/11B (1996) 9 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110D V10 Pilotos: Mika Hakkinen y David Coulthard McLaren MP4/12 (1997) 10 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110E V10 Pilotos: Mika Hakkinen y David Coulthard McLaren MP4/13 (1998) 11 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110G V10 Pilotos: Mika Hakkinen y David Coulthard McLaren MP4/14 (1999) 12 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110H V10 Pilotos: Mika Hakkinen y David Coulthard McLaren MP4/15 (2000) 13 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110J V10 Pilotos: Mika Hakkinen y David Coulthard McLaren Mercedes MP4/16 (2001) 14 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110K V10 Pilotos: Mika Hakkinen y David Coulthard McLaren MP4-17 (2002) 15 / 59 Foto de: McLaren Mercedes Motor: Mercedes FO 110M V10 Pilotos: Kimi Raikkonen y David Coulthard (en la foto aparece el probador, Alexander Wurz) McLaren MP4/17D (2003) 16 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes FO 110P V10 Pilotos: Kimi Raikkonen y David Coulthard McLaren MP4/19 (2004) 17 / 59 Foto de: DaimlerChrysler Motor: Mercedes FO 110Q V10 Pilotos: Kimi Raikkonen y David Coulthard McLaren MP4/19B (2004) 18 / 59 Foto de: DaimlerChrysler Motor: Mercedes FO 110Q V10 Pilotos: Kimi Raikkonen y David Coulthard McLaren MP4/20 (2005) 19 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 110R V10 Pilotos: Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa y Alexander Wurz McLaren MP4-21 (2006) 20 / 59 Foto de: XPB Images Motor: Mercedes FO 108S V8 Pilotos: Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya y Pedro de la Rosa McLaren MP4-21 (2006, solo test) 21 / 59 Foto de: McLaren Motor: Mercedes FO 108S V8 Pilotos: Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa y Gary Paffet McLaren MP4-22 (2007) 22 / 59 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108T V8 Pilotos: Fernando Alonso y Lewis Hamilton McLaren MP4-23 (2008) 23 / 59 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108V V8 Pilotos: Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen McLaren MP4-24 (2009) 24 / 59 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108W V8 Pilotos: Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen Brawn GP BGP001 (2009) 25 / 59 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108W V8 Pilotos: Jenson Button y Rubens Barrichello Force India VJM02 (2009) 26 / 59 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108W V8 Pilotos: Adrian Sutil, Vitantonio Liuzzi y Giancarlo Fisichella Mercedes MGP W01 (2010) 27 / 59 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Motor: Mercedes FO 108X V8 Pilotos: Michael Schumacher y Nico Rosberg McLaren MP4/25 (2010) 28 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108X V8 Pilotos: Lewis Hamilton y Jenson Button Force India F1 VJM03 (2010) 29 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108X V8 Pilotos: Adrian Sutil, Vitantonio Liuzzi y Paul di Resta Mercedes MGP W02 (2010) 30 / 59 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108Y V8 Pilotos: Michael Schumacher y Nico Rosberg McLaren MP4/26 (2011) 31 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108Y V8 Pilotos: Lewis Hamilton y Jenson Button Force India VJM04 (2011) 32 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108Y V8 Pilotos: Adrian Sutil, Nico Hulkenberg y Paul di Resta Mercedes AMG F1 W03 (2012) 33 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108Z V8 Pilotos: Michael Schumacher y Nico Rosberg McLaren MP4-27 (2012) 34 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108Z V88 Pilotos: Lewis Hamilton y Jenson Button Force India VJM05 (2012) 35 / 59 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108Z V8 Pilotos: Nico Hulkenberg y Paul di Resta (Jules Bianchi fue el probador) Mercedes W04 (2013) 36 / 59 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108F V8 Pilotos: Nico Rosberg y Lewis Hamilton McLaren MP4-28 (2013) 37 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes FO 108F V8 Pilotos: Jenson Button y Sergio Pérez Sahara Force India VJM06 (2013) 38 / 59 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Motor: Mercedes FO 108F V8 Pilotos: Adrian Sutil y Paul di Resta Mercedes W05 (2014) 39 / 59 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Motor: Mercedes PU106A V6 t h Pilotos: Nico Rosberg y Lewis Hamilton McLaren MP4-29 (2014) 40 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106A V6 t h Pilotos: Jenson Button y Kevin Magnussen Force India VJM07 (2014) 41 / 59 Foto de: LAT Images Motor: Mercedes PU106A V6 t h Pilotos: Nico Hulkenberg y Sergio Pérez Williams FW36 (2014) 42 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106A V6 t h Pilotos: Felipe Massa y Valtteri Bottas Mercedes AMG F1 W06 (2015) 43 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106B V6 t h Pilotos: Nico Rosberg y Lewis Hamilton Force India VJM08 (2015) 44 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106B V6 t h Pilotos: Nico Hulkenberg y Sergio Pérez Williams FW37 (2015) 45 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106B V6 t h Pilotos: Felipe Massa y Valtteri Bottas Lotus F1 E23 (2015) 46 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106B V6 t h Pilotos: Romain Grosjean y Pastor Maldonado Mercedes-Benz F1 W06 (2016) 47 / 59 Foto de: JEP / Motorsport Images Motor: Mercedes PU106C V6 t h Pilotos: Nico Rosberg y Lewis Hamilton Force India VJM09 (2016) 48 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106C V6 t h Pilotos: Esteban Ocon y Pascal Wehrlein Williams FW38 (2016) 49 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106C V6 t h Pilotos: Felipe Massa y Valtteri Bottas Manor Racing MRT05 (2016) 50 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes PU106C V6 t h Pilotos: Nico Rosberg y Lewis Hamilton Mercedes-Benz F1 W08 (2017) 51 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas Sahara Force India F1 VJM10 (2017) 52 / 59 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Motor: Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Sergio Pérez y Esteban Ocon Williams FW40 (2017) 53 / 59 Foto de: Mark Sutton Motor: Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Felipe Massa y Lance Stroll Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ (2018) 54 / 59 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Motor: Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas Sahara Force India VJM11 (2018) [A mitad de temporada pasó a ser Racing Point] 55 / 59 Motor: Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Sergio Pérez y Esteban Ocon Lance Stroll, Williams FW41 56 / 59 Foto de: Sutton Motorsport Images Motor: Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Sergey Sirotkin y Lance Stroll Mercedes AMG F1 W10 (2019) 57 / 59 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Motor: Mercedes M10 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas Racing Point RP19 (2019) 58 / 59 Foto de: Erik Junius Motor: BWT Mercedes V6 t h Pilotos: Sergio Pérez y Lance Stroll Williams Racing FW42 (2019) 59 / 59 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Motor: Mercedes M10 EQ Power+ V6 t h Pilotos: Robert Kubica y George Russell

