Kun Agüero debuta en la F1 virtual este fin de semana

El GP de España de F1 2020 estaba programado para este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en su lugar, la Fórmula 1 celebrará su quinta cita virtual este domingo 10 de mayo.

La parrilla una vez más contará con varios nombres de la parrilla actual de la F1, incluyendo a Alex Albon (Red Bull), ganador del evento del fin de semana pasado en Interlagos, y Charles Leclerc (Ferrari).

George Russell y Nicholas Latifi también volverán como representantes de Williams, así como Lando Norris, ausente hace siete días, y Antonio Giovinazzi.

Junto a ellos, debutará el futbolista del Manchester City Sergio Agüero, que pilotará para Red Bull Racing junto a Albon. Agüero es un gran aficionado a la F1 y ha asistido a numerosas carreras en el pasado, incluyendo el GP de Italia 2019 en Monza.

"El motor es una de mis grandes pasiones, por lo que tener la oportunidad de participar en el GP de España virtual es algo muy emocionante para mí", comentó el futbolista.

"He viajado a ver carreras de F1 y he estado pilotando en algunos circuitos; fueron experiencias sensacionales. Pero esto es llevarlo al siguiente nivel y me da la oportunidad de competir contra pilotos de F1 reales. ¡Estoy deseándolo!".

El futbolista del FC Barcelona Melo también competirá este fin de semana y lo hará en el equipo Haas junto a Pietro Fittipaldi, mientras que Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, y el golfista Ian Poulter también regresan a la parrilla.

Renault también ha confirmado que Max Fewtrell, piloto de la Fórmula 3, hará su debut en los GP virtuales junto a Poulter.

"Esta semana contaremos con una de las alineaciones virtuales más emocionantes que hemos tenido hasta ahora y estamos encantados de dar la bienvenida a algunas de las grandes estrellas del fútbol. El deseo de participar es una señal del continuo éxito y la popularidad de los GP virtuales de la F1 y estamos orgullosos de poder dar a los fans de los deportes un espectáculo en directo para que disfruten en estos tiempos complicados", comentó Julian Tan, jefe de Negocio Digital y Esports en la F1.

El GP de España virtual se celebrará este próximo domingo a las 19.00 hora peninsular española.

Así lucen los bocetos de los 10 monoplazas de Fórmula 1 en el videojuego F1 2020 y los coches extra

Galería Lista Mercedes 1 / 16 Foto de: Codemasters Ferrari 2 / 16 Foto de: Codemasters Red Bull 3 / 16 Foto de: Codemasters McLaren 4 / 16 Foto de: Codemasters Renault 5 / 16 Foto de: Codemasters Racing Point 6 / 16 Foto de: Codemasters Haas 7 / 16 Foto de: Codemasters Alpha Tauri 8 / 16 Foto de: Codemasters Alfa Romeo 9 / 16 Foto de: Codemasters Williams 10 / 16 Foto de: Codemasters Ejemplo de equipo personalizado en F1 2020 11 / 16 Foto de: Codemasters El Benetton de 1994 12 / 16 Foto de: Codemasters El Benetton de 1994 en 'F1 2020' 13 / 16 Foto de: Codemasters El Benetton de 1995 en 'F1 2020' 14 / 16 Foto de: Codemasters Ferrari 2000 15 / 16 Foto de: Codemasters Ferrari 2000 16 / 16 Foto de: Codemasters

Pulsa en Versión Completa abajo del todo si no logras ver las imágenes