El Dakar se rinde ante Carlos Sainz

Qiddiya (Arabia Saudí).- Nadie duda de su competitividad, ni de su saber hacer a la hora de desarrollar coches y nuevos proyectos. Pero aun así, todos siguen sorprendiéndose de que Carlos Sainz mantenga un rendimiento excelso a sus 57 años. Durante las dos últimas semanas, el vivac del Dakar ha alzado las cejas y tras sellar su tercer triunfo en el rally, los elogios le han llegado de todas las formas y colores.

Su dos rivales directos estos días por la victoria final hincaron la rodilla 24 horas antes de la última etapa, sabedores de que en 167 km no iban a ser capaces de arrebatarle los 10 minutos de ventaja con los que contaba salvo catástrofe.

"Carlos es uno de los mejores pilotos, da igual si es viejo o joven. Es un tío muy fuerte, es un gran deportista y se mantiene muy en forma. Tiene muchísima experiencia y le respeto. Disfruto muchísimo cuando compito contra él. No, no me sorprende, siempre está peleando y tiene un coche realmente bueno. Si lo comparamos con Marruecos, sí que es algo sorprendente. Porque allí lideramos, fue otra historia, creo que allí MINI no fue a tope y aquí sí. Pero enhorabuena por su victoria, es mi piloto favorito", comentó Al Attiyah a la pregunta de Motorsport.com.

Por su parte, Peterhansel, 13 veces ganador del Dakar, añade: "Carlos, antes que nada, es muy rápido. Desde que está en el equipo hemos hecho un gran trabajo en el equipo, muchos test, compartido mucha información y hemos trabajado mucho juntos y muy bien, y es la razón por la que yo estoy feliz pese a que yo no haya podido ganar. Estamos muy unidos desde los años de Peugeot e intentamos trabajar juntos para progresar y es muy bonito estar con él”.

"Espectacular, pero no hay ninguna sorpresa en ese sentido, es de los mejores, si no el mejor que hay aquí. Cuando salía delante hacía 1º o 2º y cuando salía detrás, recuperaba mucho tiempo. Carlos es un espectáculo de piloto. Hemos crecido todos en España con sus logros. Era nuestro referente. Para mí es un referente, da igual la edad", fueron las palabras de Alonso en meta sobre su amigo.

Sainz ha vuelto a poner a sus pies a todo el mundo de los rallies... y más allá.

