Toyota inscribirá un Hilux de hidrógeno en el Dakar 2027

El Dakar 2027, la 49ª edición del rally-raid más famoso del mundo, servirá como terreno de experimentación para un nuevo prototipo de hidrógeno de Toyota. El constructor japonés ha anunciado la inscripción de un DKR GR FC Hilux en la categoría Dakar Future Mission 1000, reservada a vehículos experimentales.

Derivado del Toyota Hilux inscrito desde hace varios años en la categoría reina T1+, ese prototipo sustituye el habitual motor térmico por un sistema de pila de combustible. El vehículo emite así solo agua por el escape y debe permitir a Toyota seguir desarrollando esta tecnología, especialmente en materia de compacidad de la pila de combustible, refrigeración, fiabilidad y gestión de la energía.

Toyota es sin duda el constructor que más apuesta por el desarrollo de la tecnología de hidrógeno desde hace varios años y que prosigue sus esfuerzos para introducirla en competición. La marca nipona, de nuevo victoriosa en las 24 Horas de Le Mans el mes pasado, desarrolla también un proyecto destinado a correr en resistencia con ese tipo de energía.

Le Mans fue últimamente el escenario de una demostración del Toyota TR LH2, propulsado por un motor de hidrógeno líquido y basado en el Hypercar TR010 Hybrid. Además, un GR Corolla equipado con un motor de hidrógeno y tecnología superconductora se convirtió en el primer vehículo de este tipo en el mundo en terminar una carrera en el marco del campeonato Super Taikyu 2026.

La Toyota TR LH2 qui a roulé au Mans en démonstration. Photo de: ACO

El desarrollo del prototipo Toyota DKR GR FC Hilux para el Dakar ya está en marcha en Bélgica, donde han comenzado las primeras pruebas y la puesta a punto del motor. Toyota espera que las enseñanzas extraídas de esa participación beneficien después al desarrollo de vehículos de serie, pero también de otros medios de transporte, como camiones pesados, autobuses, trenes, así como a aplicaciones marítimas o generadores.

El próximo Dakar se disputará del 1 al 15 de enero de 2027, de nuevo íntegramente en Arabia Saudí, con un total de 14 etapas (13 + el prólogo) y 8390 km en el programa, de los cuales 5320 km serán cronometrados. Será la primera vez que Toyota combine las tecnologías del hidrógeno y de la pila de combustible en un mismo programa en competición.

En esta fase, Toyota no ha precisado quiénes serían el piloto y el copiloto que ocuparían el Hilux de hidrógeno.