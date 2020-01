Alonso: "No sabes si es más arriesgado ir al 90% o al 70%

Riad (Arabia Saudí).- Lo han vuelto a hacer. Fernando Alonso y Marc Coma se colaron entre los mejores del Dakar por segunda vez en sus primeros seis días del rally más duro del mundo juntos. La pareja española fue 6ª de la etapa, a 7:56 de Stephane Peterhansel. En la general ya son 16º, a 3h18:13 del líder, Carlos Sainz.

Pero el sensacional rendimiento de ambos con su Toyota Hilux no está dejando indiferente a nadie. Aunque desde el equipo aseguran que esperaban este nivel, lo cierto es que sigue sorprendiendo que en cinco meses hayan sido capaces de coordinarse y prepararse de tal manera.

"Es todo nuevo para mí. A nivel de conducción tienes desafíos diferentes, como el diferente comportamiento del coche de principio de etapa al final. Sales con más de 400 litros de gasolina y acabas con 30-40, con una diferencia de peso enorme, conduces en arena, asfalto, gravilla... el nivel de agarre es muy diferente e inconstante y tienes que adaptarte cada kilometro. Han sido seis etapas que hemos pasado un poco de todo y creo que cada uno de estos desafíos es nuevo para mí en cuanto a pilotaje, pero intentando aprender lo máximo posible", resume el asturiano su primera semana dakariana.

La etapa 6, la segunda más larga de esta 42ª edición, contó con 477 km cronometrados (830 en total) que se desarrollaron por pistas rápidas y sinuosas en los primeros compases y hacia el final, para dar paso también a las grandes dunas, aperitivo de lo que la segunda semana del Dakar deparará.

"La verdad es que hoy ha ido bien otra vez, con buenas sensaciones, con buen ritmo, hemos sido rápidos, sextos... quitando los tres buggies que están delante, que están en otra liga, estar tercero de los Toyota ha sido una sorpresa y me he encontrado bien. No hemos tenido problemas ni pinchazos, así que muy buen sabor de boca estos dos días para llegar a la jornada de descanso", comentó el bicampeón del mundo de F1.

"Como decía los primeros días, la visibilidad es fundamental, si tienes buena visibilidad puedes rodar constante al ritmo de los líderes, si sales demasiado atrás y hay polvo, hay algunos WP [puntos de paso] que has tenido que levantar mucho, que has pinchado detrás del polvo y te han vuelto a adelantar. En 500 km hay muchas cosas que pasan y que no salen en los sectores", afirmó.

"Cuando vas delante, vas en ese tren, pero el día que salí delante tenia dos compañeros de viaje muy malos detrás, que eran Nasser y Yazeed. Al dejarlos pasar te pones un poco a contrapié. Contento de haber tenido cuatro días buenos y el segundo día regular con el problema que tuvimos, pero en general buen ritmo, confiados y mejorando poco a poco".

Alonso explicó que su estrategia inicial era ir a un ritmo más bajo del esperado, pero que estos últimos días, tras el accidente de la segunda jornada, están más liberados y han apretado un poco más.

"Teníamos que pasar las dos primeras etapas sin ningún tipo de incidente, con un ritmo del 70-80% para no cometer errores y así fue. Pero tuvimos un percance en la segunda, incluso yendo más despacio. Estos últimos días que no tenemos eso en la cabeza ha salido todo mejor, así que nunca sabes muy bien si ir al 90% o al 70%, qué es lo más arriesgado", aseguró.

Sobre sus expectativas para una segunda semana que va a devolver al Dakar a su raíces africanas, Alonso cree que si empiezan a pasar cosas y mantienen este ritmo, pueden escalar posiciones en la general.

"Veremos cómo es de dura la segunda semana. Decía al principio del Dakar que la posición final iba a depender mucho de la dureza de la carrera. He seguido muchos Dakares en televisión o desde casa y un día uno perdía 40 minutos, el otro alguien rompía el cambio... siempre haba diferencias de horas entre uno y otro. En este Dakar no está pasando nada entre los primeros 5-6, así que si empiezan a pasar cosas la segunda semana, si estamos con este ritmo, rápidamente recuperas 2-3 posiciones en una etapa y te metes en top 3", concluyó.