Sainz: "Los otros no levantarán; hay que seguir arriesgando"

Riad (Arabia Saudí).- El dominio de Carlos Sainz, Lucas Cruz y su MINI X-Raid buggy continúa tras la sexta etapa del Dakar 2020, la que pone el tick al 50% de la 42ª edición, la de la nueva filosofía de navegación y la del debut de Oriente Medio. La pareja española está manteniendo un ritmo constante, apretando cuando toca y aflojando cuando los vaivenes del recorrido lo exigen.

Tanto el piloto como el copiloto son conscientes de todo lo que queda por delante, siguen mostrándose cautos, no en balde, ya que ambos saben lo que es abandonar Dakares juntos: 2017, 2016 y 2015. Los pies de plomo valen doble estos días.

Sainz y Lucas Cruz llegan líderes a la jornada de descanso de este sábado, después de una sensacional etapa 6 en la que abrieron pista y apenas perdieron 1:33 con Stephane Peterhansel, su compañero en X-Raid.

"El día de hoy fue positivo, porque tuvimos que abrir en una etapa muy, muy larga, de más de cuatro horas y media, y la verdad es que ha salido muy bien. Había dunas, un poco de todo, y estoy contento con el resultado", dijo Sainz en el vivac asfaltado de la capital saudí.

Crónica del día: Sainz brilla, Alonso se luce y Peterhansel gana camino de Riad

"Por lo demás, también contento con el resultado global del rally, porque llegamos líderes a la jornada descanso, pero a la vez muy prudentes, porque todavía queda una semana por delante".

Sainz no vio a sus rivales superarle y llegó a meta en la misma posición que salió (1º), pese a tener que recorrer sin huellas de otros coches los 477 kilómetros cronometrados de la sexta etapa: "No los he visto, lo cual es buena señal. Y estoy contento por eso, porque pensaba perder seguro tres minutos con uno y seis con otro, y he perdido bastante menos. Pero hay que ir día a día".

Tras el descanso, llegará un día duro con la especial más larga del rally (de 546 km cronometrados), entre Riad y Wadi Al-Dawasir: "La etapa del domingo... creo que hace mucho tiempo que no hacemos una de 550 km, que serán más de cinco horas a fondo en el coche. La verdad es que es algo serio".

A la pregunta de Motorsport.com sobre si el comportamiento del buggy en esta primera semana cambia el planteamiento de cara a la segunda, Sainz insistió en que no se fía de sus rivales: "No, no cambia nada. Conociendo a Peterhansel y a Al Attiyah, no van a levantar el pie ni un segundo, así que hay que seguir arriesgando".

"Hemos ido bien con el coche. Abrir en dunas... había zonas fuera pista en las que prácticamente ves solo la huella de las motos, y había algo de vegetación. No era fácil, pero estamos contentos. Lucas también lo ha hecho genial y hay que seguir. Las distancias son tan pequeñas que en cualquier momento puedes perder esos 10-15 minutos e irte para atrás".

El piloto de 57 años elogió las etapas que David Castera y su equipo han preparado, aunque es consciente de que, en cuanto a dunas, todavía quedan muchos kilómetros que batallar. "Hasta ahora, el recorrido es espectacular", declaró. "Queda la parte de más arena, de más dunas. Hoy ya hicimos una parte de dunas, pero la parte más difícil de arena está por llegar. Habrá que esperar, prefiero hacer balance al final".

También contestó a las palabras de Stephane Peterhansel, el otro ganador de dos etapas en este Dakar 2020, que ve al madrileño como el máximo favorito: "Lo conozco bien y sé que es un enemigo muy duro de batir. Seguro que va a ir a fondo hasta el final, así que creo que el rally está todavía muy, muy abierto. Estos días hemos visto 10-12 minutos de diferencias, así que todavía queda muchísimo".

