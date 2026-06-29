Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

WRC Rally de Grecia

Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

El actual campeón del mundo del WRC, Sébastien Ogier, ha ascendido al tercer puesto en la clasificación a seis citas del final tras un Rally Acrópolis de Grecia perfecto.

Tom Howard
Tom Howard
Editado:
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier dice que un fin de semana "perfecto" en el Rally Acrópolis de Grecia lo ha traído "de vuelta a la lucha" por lo que sería un décimo título sin precedentes en el Mundial de Rallies.

El vigente campeón del mundo sumó el máximo de 35 puntos tras superar una tensa lucha con Thierry Neuville, de Hyundai, en unas duras condiciones de grava que rozaron lo extremo.

Ogier comenzó el fin de semana a 61 puntos del líder de la general y su compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans, pero la 69ª victoria de su carrera deportiva en el WRC ha reducido la desventaja a 33 puntos.

El piloto de 42 años, que disputa una campaña a tiempo parcial, nunca ha descartado la posibilidad de aspirar a un décimo título mundial, pero tras lograr la victoria en Grecia está claro que Ogier está totalmente centrado en pelear por la corona, que sería un récord.

"Al final fue un fin de semana perfecto, y era exactamente lo que necesitábamos para nuestro campeonato, para volver a meternos en la lucha", dijo Ogier a Motorsport.com. "Todavía estamos muchos puntos por detrás, así que aún tenemos que rendir mucho más que esto".

"Al llegar aquí sabía que era un punto de inflexión de la temporada, sabía que necesitaba sumar más puntos que Elfyn [Evans] y en mi cabeza tenía como objetivo un mínimo de 10, que era lo que necesitábamos para volver poco a poco. Recortar 28 puntos al final es perfecto. No esperaba tanto y es un movimiento realmente positivo".

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

"Fue un rally en el que podían pasar muchas cosas con esta dureza, y la suerte tenía que cambiar un poco respecto a la primera mitad de la temporada. Sabía que, si este fin de semana no salía a nuestro favor, probablemente habría sido el final de la esperanza de luchar por un campeonato, así que la presión era alta".

"Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Creo que tuvimos una buena estrategia durante todo el fin de semana para intentar mantenernos fuera de problemas, y todo el mundo intenta eso. Pero, obviamente, aquí más que en otro evento fue muy difícil de gestionar, por la dureza, así que me alegra que los dioses griegos estuvieran conmigo esta vez".

Ogier admitió, tras igualar al gran Sebastien Loeb al ganar una novena corona el año pasado, que disputaría 10 pruebas en 2026. El francés ya suma seis participaciones en este curso, y estará en Estonia el próximo mes, lo que teóricamente le dejaría tres pruebas más. Sin embargo, en 2024 y 2025, ya disputó más pruebas de las previstas originalmente.

Más del WRC:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior WRC Grecia: Victoria agónica de Ogier en el Rally Acrópolis tras dos pinchazos de Neuville

Mejores comentarios
Más de
Tom Howard

Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

WRC
WRC
Rally de Grecia
Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

WRC Grecia: Victoria agónica de Ogier en el Rally Acrópolis tras dos pinchazos de Neuville

WRC
WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia: Victoria agónica de Ogier en el Rally Acrópolis tras dos pinchazos de Neuville

WRC Grecia: Neuville empieza mandando ante Ogier; Sordo y Fourmaux sufren un pinchazo

WRC
WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia: Neuville empieza mandando ante Ogier; Sordo y Fourmaux sufren un pinchazo
Más de
Sébastien Ogier

WRC Rally Acrópolis de Grecia: Ogier arranca con victoria en la superespecial

WRC
WRC
Rally de Grecia
WRC Rally Acrópolis de Grecia: Ogier arranca con victoria en la superespecial

Ogier vuelve a sufrir con los neumáticos Hankook en Japón

WRC
WRC
Rally de Japón
Ogier vuelve a sufrir con los neumáticos Hankook en Japón

Sébastien Ogier ofrece a Max Verstappen probar en el WRC

WRC
WRC
Sébastien Ogier ofrece a Max Verstappen probar en el WRC
Más de
Toyota Racing

WRC Grecia: Ogier amenaza a Neuville de cara a un domingo al rojo vivo

WRC
WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia: Ogier amenaza a Neuville de cara a un domingo al rojo vivo

WRC Grecia: Neuville se mantiene en cabeza; siguen los pinchazos

WRC
WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia: Neuville se mantiene en cabeza; siguen los pinchazos

Toyota recupera la gloria de Le Mans tras una apasionante batalla

WEC
WEC
24 Horas de Le Mans
Toyota recupera la gloria de Le Mans tras una apasionante batalla

Últimas noticias

¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

MotoGP
MGP MotoGP
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

WRC
WRC WRC
Rally de Grecia
Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

WRC
WRC WRC
Rally de Grecia
Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

El Williams de Sainz y Albon sufrirá un "pequeño" cambio especial en Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
El Williams de Sainz y Albon sufrirá un "pequeño" cambio especial en Silverstone