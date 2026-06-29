Ogier se ve "de vuelta en la pelea" por su décimo título del WRC tras Grecia

Sébastien Ogier dice que un fin de semana "perfecto" en el Rally Acrópolis de Grecia lo ha traído "de vuelta a la lucha" por lo que sería un décimo título sin precedentes en el Mundial de Rallies.

El vigente campeón del mundo sumó el máximo de 35 puntos tras superar una tensa lucha con Thierry Neuville, de Hyundai, en unas duras condiciones de grava que rozaron lo extremo.

Ogier comenzó el fin de semana a 61 puntos del líder de la general y su compañero de equipo en Toyota, Elfyn Evans, pero la 69ª victoria de su carrera deportiva en el WRC ha reducido la desventaja a 33 puntos.

El piloto de 42 años, que disputa una campaña a tiempo parcial, nunca ha descartado la posibilidad de aspirar a un décimo título mundial, pero tras lograr la victoria en Grecia está claro que Ogier está totalmente centrado en pelear por la corona, que sería un récord.

"Al final fue un fin de semana perfecto, y era exactamente lo que necesitábamos para nuestro campeonato, para volver a meternos en la lucha", dijo Ogier a Motorsport.com. "Todavía estamos muchos puntos por detrás, así que aún tenemos que rendir mucho más que esto".

"Al llegar aquí sabía que era un punto de inflexión de la temporada, sabía que necesitaba sumar más puntos que Elfyn [Evans] y en mi cabeza tenía como objetivo un mínimo de 10, que era lo que necesitábamos para volver poco a poco. Recortar 28 puntos al final es perfecto. No esperaba tanto y es un movimiento realmente positivo".

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Fue un rally en el que podían pasar muchas cosas con esta dureza, y la suerte tenía que cambiar un poco respecto a la primera mitad de la temporada. Sabía que, si este fin de semana no salía a nuestro favor, probablemente habría sido el final de la esperanza de luchar por un campeonato, así que la presión era alta".

"Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Creo que tuvimos una buena estrategia durante todo el fin de semana para intentar mantenernos fuera de problemas, y todo el mundo intenta eso. Pero, obviamente, aquí más que en otro evento fue muy difícil de gestionar, por la dureza, así que me alegra que los dioses griegos estuvieran conmigo esta vez".

Ogier admitió, tras igualar al gran Sebastien Loeb al ganar una novena corona el año pasado, que disputaría 10 pruebas en 2026. El francés ya suma seis participaciones en este curso, y estará en Estonia el próximo mes, lo que teóricamente le dejaría tres pruebas más. Sin embargo, en 2024 y 2025, ya disputó más pruebas de las previstas originalmente.

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