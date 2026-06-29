Hankook valorará desarrollar un neumático especial para el Rally de Grecia tras los pinchazos

Hankook podría investigar el desarrollo de un neumático especial para afrontar específicamente las condiciones extremas del Rally Acrópolis de Grecia en el futuro. Las gomas volvieron a ser un tema candente en la última ronda del WRC, ya que la grava extremadamente áspera de Grecia provocó una serie de pinchazos que contribuyeron al desenlace del rally.

Hankook llevó al evento un neumático de compuesto duro revisado después de recibir críticas sobre la durabilidad de su goma dura de grava tras el Rally de Portugal. En el poco tiempo previo al Acrópolis, la firma coreana pudo validar una actualización del neumático aumentando el grosor de la banda de rodadura, para mejorar su durabilidad.

Los equipos y tripulaciones del Mundial de Rallies confirmaron que el neumático supuso un paso adelante en cuanto a limitar las delaminaciones, pero los pinchazos siguieron siendo un tema de conversación. Solo el ganador de la prueba, Sebastien Ogier, y Josh McErlean, de M-Sport-Ford, evitaron los pinchazos a lo largo del rally, que contó con algunos tramos mucho más duros que en años anteriores.

Ogier, que perdió una probable victoria en Portugal debido a un pinchazo, confirmó que el producto era efectivamente una mejora, pero cree que la única solución de cara al futuro es que el fabricante de neumáticos desarrolle un compuesto especial solo para Grecia, dadas sus condiciones únicas que castigan las gomas.

Durante el evento, el nueve veces campeón del mundo lideró una exitosa iniciativa para que el duodécimo tramo se acortara en 4,5 kilómetros, debido a las condiciones extremas de la carretera, que consideraba demasiado dura para que los neumáticos la afrontaran.

"El [neumático] que usamos en Portugal no habría terminado ni un tramo aquí, así que claramente ha habido un avance", dijo Ogier a Motorsport.com. "Pero al mismo tiempo, en condiciones extremas, hemos visto que la verdadera solución sería tener un neumático específico para aquí, como se hacía en el pasado".

Race winner Sebastien Ogier was one of two driver to avoid punctures Photo by: Toyota Racing

Cuando se le preguntó si Hankook consideraría desarrollar en el futuro un neumático para afrontar específicamente el Rally Acrópolis, el representante de la marca en el WRC dijo: "Creo que merece absolutamente la pena estudiarlo. Todo tiene implicaciones, por supuesto, y no me refiero solo a mi parte. Sin duda, es algo que se puede considerar y se ha planteado varias veces. Como lo han planteado personas importantes, merece la pena pensarlo".

"Es muchísimo trabajo, por supuesto, pero eso es lo que hacemos. Así que, si es algo que consideramos importante para el deporte y si hay un amplio apoyo, entonces es algo que podemos considerar".

"Para nosotros son sentimientos encontrados, ya que hicimos un esfuerzo enorme para introducir mejoras y venir aquí, y como hemos oído de prácticamente todos los implicados, todas las partes interesadas han reconocido que los neumáticos han dado un buen paso adelante. Esto es positivo. Pero, por supuesto, cada vez que hay un problema relacionado con las gomas tenemos que hacer un análisis detallado para intentar entender cuánto de ello se debe simplemente al Acrópolis [y su superficie], y cuáles son las áreas en las que podemos centrarnos después para seguir avanzando, así que tenemos un poco de trabajo que hacer después del rally".

Quizá los pinchazos más destacados los sufrió Thierry Neuville de Hyundai Motorsport, que quedó fuera de la lucha por la victoria con Ogier por un doble pinchazo en el penúltimo tramo. El campeón del mundo de 2024 cree que la solución no pasa únicamente por mejorar los compuestos, y considera que el organizador del evento podría ayudar a la situación seleccionando carreteras con menos secciones extremas.

Thierry Neuville suffered a race-defining double puncture Photo by: Hyundai

"No hubo impacto, pero hay tantas piedras alrededor que no lo sabes. La Power Stage estaba en condiciones mucho peores y nadie sufrió un pinchazo. Es [una lotería]", dijo a Motorsport.com. "Me han preguntado si el promotor debería revisar las carreteras o si el fabricante de neumáticos debería mejorar los neumáticos, y creo que hay un poco de ambas cosas".

"Con la experiencia que hemos tenido en los últimos años, he visto muchos rallies y las condiciones aún pueden sorprenderme. Así que eso significa que es bastante duro y áspero".

"He conducido con muchos neumáticos a lo largo de los años, y sé lo que es posible y lo que pueden hacer. Creo que hay margen de mejora por ambas partes. Quizá las carreteras tengan que ser un poco más lisas, y los neumáticos puedan ser ligeramente más resistentes. Aquí tienen una vida dura".

Cuando se le preguntó por el rendimiento del neumático Hankook, el director del equipo M-Sport-Ford, Richard Millener, quiso señalar que el desarrollo del moderno coche Rally1 del WRC ha hecho que el trabajo del fabricante de neumáticos sea increíblemente difícil.

Richard Millener admits Hankook has "got a hard job" Photo by: M-Sport

"La única forma de verlo es ir a ver un Rally de Grecia de hace un par de años, cuando teníamos Pirelli, y ver cuántos pinchazos tuvieron ellos y cuántos pinchazos tuvimos nosotros aquí. Estoy casi seguro de que no estará a años luz", comparó.

"Los coches son más rápidos que nunca. Los pilotos están conduciendo más fuerte que nunca, y la temperatura es increíblemente alta. Todo es mejor, y básicamente descubrirás que cuanto mejor haces el coche, más difícil es para el neumático".

"Si miras la categoría Rally2, hubo pinchazos, pero muchos menos. Estos coches Rally1 son simplemente piezas de maquinaria increíbles, y creo que Hankook seguro que puede mejorar un poco más, pero todos pueden mejorar si quieren. Se trata de encontrar un punto medio".

"Si te fijas, no hubo ninguna delaminación real durante el fin de semana, lo que creo que era una gran preocupación. Estaban preocupados por ello, y trabajaron duro para traer aquí el nuevo neumático duro y mejorar las cosas, y lo consiguieron".

"Sigo diciendo continuamente que todo su equipamiento, toda la información que dan a los equipos y a los medios es muy superior a cualquier cosa que hayamos tenido antes. No deberíamos criticarlos demasiado. Tienen un trabajo difícil, y siempre será culpa del neumático si pasa algo", cerró.