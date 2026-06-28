WRC Grecia: Victoria agónica de Ogier en el Rally Acrópolis tras dos pinchazos de Neuville

Sebastien Ogier logró una impresionante victoria, su segunda en lo que va de temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rallyes (WRC) después de que un cruel doble pinchazo pusiera fin a las opciones de victoria de Thierry Neuville, de Hyundai, tras una intensa batalla en el Rally Acrópolis de Grecia.

El nueve veces campeón del mundo Ogier y su copiloto Vincent Landais llegaban a las cuatro últimas etapas del domingo 4,1 segundos por detrás de Neuville y Martijn Wydaeghe.

Ogier logró adelantarse a Neuville tras la etapa inicial del domingo por 1,3s, antes de que ambos marcaran tiempos idénticos en la Etapa 15 para preparar un final de infarto de cara a las dos últimas especiales.

Después de lograr evitar los problemas de neumáticos de sus rivales en un recorrido especialmente duro, el drama golpeó a Neuville en la penúltima etapa. El campeón del mundo de 2024 sufrió un doble pinchazo trasero que le costó al belga 53,5s, lo que en última instancia acabó con sus opciones de victoria y con un emocionante mano a mano.

Ogier arrasó en la etapa en la que Neuville tuvo problemas para ganar el tramo, ampliando su ventaja sobre Neuville a 54,8s antes de la Power Stage. El piloto francés luego llevo a cabo un pilotaje asombroso para ganar la dura etapa final de Loutraki y sellar la victoria por 58,3s sobre Neuville. En lo que fue una victoria perfecta tras lograr el triunfo en el Super Sunday y la victoria en la Power Stage.

"¡Los dioses griegos finalmente me apoyaron! Fue un fin de semana largo, nunca hubo un momento para relajarse. Conduje con la mayor suavidad posible e intenté evitar cada piedra", dijo Ogier.

Neuville añadió: "Ahora mismo estoy entre la decepción y, de algún modo, un poco de alegría, porque el coche está rindiendo bien y nos sentimos cómodos en él. Sentimientos encontrados. Juego limpio para Ogier, también hizo una carrera increíble. No sabemos qué habría pasado sin el pinchazo. Pero así son los rallies, en Portugal nos beneficiamos de su pinchazo y ahora él se beneficia del nuestro".

Thierry Neuville had to settle for second in Greece Photo by: Hyundai

Takamoto Katsuta, de Toyota, completó el podio en tercera posición en lo que fue un resultado impresionante después de haber sido el segundo en abrir pista. El piloto nipón se vio perjudicado por el efecto de limpieza de la carretera el viernes, pero logró seguir sexto al final de la etapa, pese a una delaminación del neumático trasero en la etapa 4.

Katsuta logró superar al dúo de M-Sport-Ford formado por Josh McErlean y Martins Sesks por ritmo puro para situarse cuarto el sábado por la mañana.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, ocupaba la tercera posición al entrar en la tarde del sábado después de disfrutar de un breve periodo en cabeza el viernes antes de sufrir un pinchazo delantero derecho en la etapa cuatro que lo dejó por detrás de Neuville y Ogier. Fourmaux fue uno de muchos en sufrir pinchazos, ya que los nuevos neumáticos duros de Hankook tuvieron dificultades en unas condiciones increíblemente duras. El francés sufrió un segundo pinchazo en la etapa 12, lo que entregó la tercera plaza a Katsuta.

Fourmaux terminó el rally en sexta posición tras sufrir otros dos pinchazos el domingo.

McErlean, de M-Sport-Ford, logró el mejor resultado de su carrera en el WRC con un cuarto puesto después de sobrevivir a una salida de pista tardía en la penúltima etapa. El irlandés mantuvo la posición por 6,7s sobre Sami Pajari, de Toyota, quien perdió casi dos minutos por un cambio de neumático en la Etapa 5.

Elfyn Evans llegó a la prueba liderando el campeonato, lo que significa que se enfrentó a las peores condiciones de la carretera el viernes. El galés terminó el bucle inicial a más de dos minutos en séptima posición, pero pudo ascender hasta la quinta antes de que un pinchazo en la Etapa 13. Un pinchazo lento el domingo retrasó aún más su progreso y terminó séptimo.

Evans mantuvo el liderato del campeonato, pero su ventaja de 20 puntos se ha reducido a 7 sobre Katsuta.

Sesks, de M-Sport-Ford, logró la octava posición después de que Hyundai optara por retirar el coche de Dani Sordo por razones estratégicas antes de la etapa final.

Jon Armstrong, de M-Sport, realizó una de las actuaciones del fin de semana al llegar a rodar tercero el viernes antes de lograr su primer mejor tiempo en la Etapa 5. Sin embargo, un problema de turbo acabó con sus esperanzas de podio.

Oliver Solberg tuvo problemas tras sufrir un pinchazo temprano antes de accidentarse en la Etapa 7. El ganador de Montecarlo se fue del fin de semana con un solitario punto del Super Sunday.

El top 10 lo completaron el ganador de WRC2 Robert Virves y su compañero de equipo en Toksport Skoda, Andreas Mikkelsen.

El piloto español de Toyota, Alejandro Cachón, acabó tercero en la categoría WRC.

scratchs del domingo SS14 25,39 km Aghii Theodori 1 A. Fourmaux SS15 16,61 km Loutraki 1 S. Ogier SS16 25,39 km Aghii Theodori 2 S. Ogier SS17 16,61 km Loutraki 2 (Power Stage) S. Ogier

Resultados del Rally Acrópolis de Grecia 2026 del WRC

Pos. Piloto Coche tiempo / gap 1 S. Ogier Toyota 3h36'40"7 2 T. Neuville Hyundai +58"3 3 T. Katsuta Toyota +3'04"8 4 J. McErlean Ford M-Sport +4'55"5 5 S. Pajari Toyota +5'02"2 6 A. Fourmaux Hyundai +5'08"7 7 E. Evans Toyota +5'54"9 8 M. Sesks Ford M-Sport +8'05"8 9 R. Virves Škoda (Rally2) +9'50"1 10 A. Mikkelsen Škoda (Rally2) +10'52"5