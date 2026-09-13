Rally de Chile: Solberg amplía su ventaja sobre Evans gracias a una remontada al final del sábado

Oliver Solberg completó una impresionante etapa el sábado por la tarde, con la que amplió su ventaja en el Rally de Chile y se acercó un paso más a su segunda victoria de la temporada en el Campeonato del Mundo de Rallies.

El piloto de Toyota logró una ventaja de 10,1 segundos sobre su compañero de equipo Elfyn Evans tras un reñido primer bucle matutino que terminó con los cuatro primeros clasificados separados por tan solo 20 segundos.

Consciente de la necesidad de cuidar sus neumáticos en las duras etapas de grava, Solberg vio inicialmente cómo Evans recortaba su ventaja a 9,8 s en la SS10 (Pelún 2).

Solberg supo reaccionar en las dos etapas siguientes, superando a Evans en ambas pruebas. Una impresionante actuación que le valió la victoria en la SS12 (María las Cruces 2, 28,31 km) con 3,7 s de ventaja sobre Evans fue suficiente para establecer una ventaja de 19,1 s sobre el líder del campeonato de cara a las cuatro etapas finales del domingo. Solberg recuperó el tiempo en el tramo final de descenso de la etapa.

"La primera etapa de mañana es extremadamente difícil, pero al menos ahora tenemos una pequeña ventaja, lo cual es muy bueno. Por el bien del campeonato, tengo que hacer mi clásica 'powerstage' el domingo, ¿no? Así que daré lo mejor de mí", afirmó Solberg.

Durante gran parte de la tarde, Evans se centró en mantener la segunda posición en lugar de perseguir a Solberg. El galés tuvo que hacer frente al e Sebastien Ogier, nueve veces campeón del mundo, que venía con todo.

Ogier comenzó la tanda de la tarde en cuarta posición, a 1,9 s de Adrien Fourmaux, de Hyundai, aunque el actual campeón del mundo le arrebató el tercer puesto a Fourmaux por tercera vez hoy tras ganar la especial 10. Ogier fue 2,5 s más rápido que Fourmaux, lo que creó una diferencia de 0,6 s entre los dos compatriotas.

A continuación, Ogier aumentó la presión sobre Evans al marcar el mejor tiempo en la etapa 11 (Lota 2), donde le sacó 6,1 s a su compañero de equipo para situarse a solo 0,3 s de él de cara a la última etapa del día.

Sin embargo, Evans supo sacar fuerzas de donde no las había y responder en la última etapa del bucle. Evans logró superar a Ogier por un segundo para mantener la segunda posición, mientras que Ogier terminó la jornada en tercera posición, a 20,4 s del líder.

"Ha sido una tanda limpia. Nos hemos beneficiado de los neumáticos nuevos, pero el daño ya estaba hecho en las dos etapas anteriores. No puedo estar del todo satisfecho con la tarde. Esperábamos ser más rápidos. Seguimos adelante", afirmó Evans.

Fourmaux tuvo que conformarse con el cuarto puesto tras perder terreno en la etapa 12, ya que su apuesta por montar tres neumáticos blandos y uno duro no dio resultado. El piloto de Hyundai aplicó una estrategia similar por la mañana, lo que le valió la victoria de etapa en la primera pasada, pero no pudo repetir la hazaña y se quedó frustrado.

"Es una auténtica pesadilla trabajar con los neumáticos", afirmó Fourmaux, que afrontará la jornada del domingo a 18,2 s del líder y a 10,7 s del tercer clasificado, Ogier. "En Paraguay no había abrasión y los neumáticos simplemente explotaban, y aquí es como un rollito de queso".

El aspirante al título, Sami Pajari, completó los cinco primeros puestos tras encontrarse en tierra de nadie, a 1 minuto y 15,5 segundos del líder.

"No hay mucho que contar de hoy. No estamos al ritmo que nos gustaría. Se habla mucho de que la posición en la carretera influye mucho, pero, al fin y al cabo, el ritmo no es el que queríamos. Esperemos poder ser más rápidos el Superdomingo", declaró Pajari.

A pesar de verse perjudicado por la posición en la carretera, Esapekka Lappi, de Hyundai, disfrutó de una jornada mucho mejor, ya que el finlandés remontó hasta la sexta posición. Josh McErlean, de M-Sport-Ford, terminó el sábado en séptima posición tras superar un pinchazo en la rueda trasera izquierda por la mañana y un problema con su coche que le provocó un retraso de un minuto al salir del servicio de mediodía.

El compañero de equipo de McErlean, Jon Armstrong, volcó su Ford Puma en la octava especial de la mañana y se vio obligado a retirarse.

Thierry Neuville, de Hyundai, también se vio obligado a retirarse tras dar una vuelta de campana con su i20 N en la séptima etapa, y no reanudará el rally el domingo debido a los daños sufridos por el coche.

Yohan Rossel, de Lancia, asumirá una ventaja de 58,0 s en la categoría WRC2 sobre el líder del campeonato, Robert Virves.

scratchs del sábado SS7 15,65 km Pelún 1 S. Ogier SS8 25,64 km Lota 1 S. Ogier SS9 28,31 km María las Cruces 1 O. Solberg SS10 15,65 km Pelún 2 S. Ogier SS11 25,64 km Lota 2 S. Ogier SS12 28,31 km María las Cruces 2 O. Solberg

Rally de Chile - Clasificación tras la SS12

Pos. Piloto Coche Tiempo / Diferencia 1 O. Solberg Toyota 2h17'09"5 2 E. Evans Toyota +19"1 3 S. Ogier Toyota +20"4 4 A. Fourmaux Hyundai +31"1 5 S. Pajari Toyota +1'15"5 6 E. Lappi Hyundai +4'10"1 7 J. McErlean Ford M-Sport +5'18"2 ... 39 T.Katsuta Toyota +1h01'40"8