Gap (Francia). - Ogier se alzó con su séptimo título en 2020 tras un atípico campeonato marcado por la COVID-19 en la que solo se disputaron siete pruebas. El francés tenía previsto retirarse del Mundial al finalizar el año, pero decidió prolongar su compromiso un año más para irse con un buen sabor de boca tras una temporada como mandan los cánones.

"Yo voy a tratar de estar al mismo nivel que estoy siempre" contestó el piloto de Toyota acerca de cómo pensaba afrontar el que será su último año en el WRC. "Seguramente cuando estemos llegando al final de la temporada empezaré a pensar más en ello y probablemente surgirán algunas preguntas, pero también estoy bastante seguro de mis decisiones y ahora he decidido quedarme un año más por cómo fue la temporada 2020, y también he dicho muchas veces que estoy listo para dar el siguiente paso y hacer algo más en mi vida y cambiar un poco: nuevos retos, tener la oportunidad de hacer cosas diferentes... mi sensación ahora es que he empezado la temporada como las demás y veremos que sucede durante el año".

Una temporada que empieza, como habitualmente con el Rally de Montecarlo, que disputa durante buena parte de su recorrido en las cercanías de Gap, ciudad natal del heptacampeón francés y que ha ganado en seis ocasiones, pero que este año va a tener diferencia en su recorrido y características, aunque con la dificultad de siempre.

"Durante los reconocimientos hemos visto condiciones muy diferentes en los tramos y muchas de ellas cambiantes, así que la elección de los neumáticos no va a ser tan sencilla", admitió el galo. "Va a ser un Monte como de costumbre, a ver que nos dice el tiempo, hoy parece que las temperaturas han subido, pero parece que puede venir nieve y lluvia los próximos días, va a ser un dolor de cabeza, mucho estrés, pero es parte del juego y hay que aceptarlo".

Ogier afronta su segunda participación con Toyota en su rally de casa. En 2020 luchó por la victoria, que se llevó finalmente Thierry Neuville, con un Yaris en el que todavía no se encontraba del todo cómodo.

"Sí, conocer el coche ayuda, creo que será más sencillo", reconoció. "Pero por otra parte tenemos nuevos neumáticos, y por tanto será también complicado en este sentido. Al menos esto es igual para todos. En cualquier caso, el plan siempre es ganar este rally, pero para ganarlo tienes que ser también inteligente con la elección de los neumáticos y con tu conducción y tratar de que no te pillen las 'trampas' que te puedes encontrar. Voy a por ello, pero sé que va a ser duro".

Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing

Unos Pirelli que los pilotos del Mundial ya han podido comprobar que son muy diferentes a los Michelin que venían utilizando las últimas temporadas.

"Todavía puede que no tenga toda la información", admitía Ogier. "Siempre se ven diferencias pequeñas en los compuestos. Yo, por ejemplo, he conducido mucho con diferentes tipos de neumáticos, y de momento lo que veo es que trabajan mejor en condiciones mixtas que los Michelin, que tenían mejor rendimiento en nieve pero que resistían peor los sectores que eran de asfalto. Al final, probablemente vamos a tener que cambiar un poco nuestras elecciones durante el fin de semana, pero lo bueno es que va a ser igual para todos".

Además de las dificultades propias del siempre exigente Montecarlo, este año no se disputará el shakedown para poner a punto los coches, y desde el primer momento contarán los tiempos.

Para Ogier, "es una dificultad más de todas las que ya de por si tiene el Monte. El shakedown nos da siempre una oportunidad de comprobar que el coche esta bien y empezar a encontrar el feeling, compararte con los demás, ahora empiezas en frío pero todos nos vamos a tener que enfrentar a eso".

Durante los reconocimientos, los pilotos comprobaron además, la dificultad de la power stage, con muchísimo hielo, tanto que Jari-Matti Latvala, el nuevo team principal del equipo Toyota, dijo que era "la más difícil" que había visto en su vida.

"Para mí, en este Rally lo más importante es el resultado global", afirmó Ogier al ser preguntado por lo complicado que parece ese tramo. "Si el domingo estoy en posición de ganar, primero iré a buscar la victoria y un poco menos el resultado de la power stage, pero va a depender de lo que hayas conseguido durante el fin de semana, puede ser importante para conseguir algunos puntos extra".

"Va a ser muy complicada, eso seguro, con la cantidad de hielo que hemos visto en los reconocimientos, pero vamos a ver cómo evoluciona la semana porque las temperaturas han subido mucho hoy y no estoy seguro de como van a ser durante el fin de semana así que igual nos encontramos unas condiciones muy diferentes".

Latvala fue en su día compañero de Ogier en el equipo Volkswagen y ahora es su jefe, un cambio que el de Gap no ve nada problemático.

"Siempre he tenido una gran relación con él", aseguró el piloto de Toyota Gazoo Racing. "Es uno de los mejores tíos que se pueden ver en los rallies y siempre lo ha sido, y no creo que vaya a haber ningún problema trabajando con él ahora como mi jefe.

"Acabamos de empezar esta nueva relación, digamos, y de momento todo va bien. No creo que él vaya a hacer grandes cambios en el equipo, pero traerá su pasión por los rallies y su experiencia añadirá un toque extra al equipo. Es un poco pronto para saber cómo va a funcionar todo, pero tengo bastante confianza en que no va a haber ningún problema", zanjó.

Así es el Toyota Yaris WRC 2021