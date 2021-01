Dani Sordo: "El objetivo es luchar por la victoria"

Gap (Francia).- El piloto español afronta su primer Rally de Montecarlo desde 2018, cuando tomó la salida por última vez. Tras un gran final de año con la victoria en Cerdeña y el podio conseguido en Monza, el cántabro afronta esta primera cita del año con el objetivo de luchar por ganar.

"El objetivo es luchar por la victoria, está claro" dijo Sordo este miércoles en Gap, en la jornada previa al inicio de la prueba. "Es un rally que no es solo de correr, tienes que estar atento a muchas cosas y a mí siempre se me ha dado bien, aunque es fácil cometer errores. Intentaremos no cometerlos sobre todo en el hielo".

"Este es un rally especial, vamos a segur en la misma línea del año pasado, hacer un buen rally y las cosas como hasta ahora", dijo el piloto de Puente San Miguel, que no ve a ningún piloto en especial como favorito: "Rivales son todos, puede ganar cualquiera, va a haber cambios meteorológicos, cambios de grip, todos son adversarios directos".

Con tres podios en el Monte en 2007, 2012 y 2013, Sordo espera que su ausencia los dos últimos años no sea una desventaja para sus aspiraciones de luchar por la victoria.

"Es verdad que este rally no lo hemos hecho en los últimos años, pero lo hemos hecho muchas veces y tenemos experiencia, no nos coge de nuevas" afirmó.

El piloto de Hyundai Motorsport ha estado entrenando durante los pasados días y ha hecho los reconocimientos de un rally que va a mostrar diferentes caras cada día.

"Los tramos del primer día están bien aunque dicen que va a llover" explicó Sordo. "Hay un poco de hielo, pero es fácil. Los tramos del segundo día tienen bastante nieve y es complicado porque hay también zonas secas y tienes que poner ruedas de nieve".

Un rally, en cualquier caso y como ya comentaba el propio Sordo, en el que no solo hay que ir rápido, ya que hay muchos factores que influyen a la hora de llegar al domingo con posibilidades, incluida la suerte.

"No se si fortuna es la palabra exacta, pero influye un poco el factor, no voy a decir suerte, pero te puedes quedar en una zona de hielo que tienes mal apuntada, por ejemplo. Puede pasar de todo".

Sordo afronta la temporada con la novedad del cambio de copiloto. Carlos del Barrio, que ha estado junto a él desde 2011, dejará el asiento derecho, que será ocupado por Borja Rozada y el Rally de Montecarlo será el último, de momento en el que estarán juntos.

"Montecarlo siempre es emotivo, no por Carlos, la decisión ha sido conjunta. Hemos creído que era mejor que él estuviera en este rally y luego ya estaré con Borja [Rozada]".

En relación a su nuevo copiloto, con el que todavía no ha competido pero que que han empezado ya a trabajar dijo: "Con Borja bien, tenemos que trabajar más cosas juntos y adaptarnos y convivir. Cada vez irá mejor".

Otra novedad, aunque esta es para todos los pilotos del WRC, es la de los neumáticos Pirelli, que debutarán este fin de semana en Montecarlo, aunque todos han tenido ya la ocasión de probarlos.

"Cuando hay nieve, le falta un poquitín, el clavo es muy pequeño, y es un neumático muy duro, no tiene mucho grip, pero los slicks van muy bien" dijo Sordo en relación a los nuevos neumáticos del Mundial.

