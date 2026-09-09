Aumentan la asignación de neumáticos para los Rally1 del WRC en Chile

Los equipos de Rally1 del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) dispondrán esta semana de una mayor asignación de neumáticos para afrontar los abrasivos tramos de tierra del Rally de Chile.

Con el objetivo de evitar que se repita la sucesión de pinchazos y delaminaciones que afectó al Rally de Paraguay el pasado mes, la FIA ha introducido cambios en la asignación de neumáticos para la cita de este fin de semana en Chile.

Según la normativa actual, los equipos de Rally1 disponen normalmente de 28 neumáticos para un rally de tierra, pero la asignación se ha ampliado ahora hasta los 36 neumáticos, tal y como confirmó un boletín de la FIA. Los equipos de Rally2, por su parte, mantendrán la asignación originalmente establecida de 30 neumáticos.

Los tramos chilenos ya han presentado anteriormente un elevado riesgo de pinchazos, y la edición de 2023 provocó varios fallos de neumáticos para Pirelli, que entonces era el proveedor de neumáticos del WRC.

Después de analizar los problemas sufridos en Paraguay, el actual proveedor de neumáticos del WRC, Hankook, considera que las temperaturas inusualmente altas, combinadas con el carácter abrasivo de los tramos, provocaron un desgaste adicional inesperado.

"Lo que vimos por la mañana [del viernes] fue mucho más desgaste del que esperábamos, mucho más que el año pasado", explicó Steven Cho, de Hankook, a Motorsport.com. "Cuando ves mucho desgaste significa que es muy abrasivo y muy duro".

"Los bucles del viernes fueron realmente largos, así que, con unas temperaturas más altas que el año pasado, por cómo estaban los tramos, con una arcilla muy compactada y la roca madre apareciendo, fue muy duro para el neumático. Tanto nosotros como los pilotos y los equipos comprobamos que la agresividad de las carreteras era mayor de lo que creo que cualquiera esperaba".

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Entiendo la frustración de los pilotos. Al final del día, son ellos los que están dentro del habitáculo, por supuesto. Pero, precisamente porque están dentro del coche y tienen la experiencia, las sensaciones y los desafíos más focalizados sobre el recorrido, a veces tampoco tienen una visión completa".

"Seguimos pensando que, en términos generales, hemos dado un paso adelante con la especificación actual. Pero está claro que lo que estamos descubriendo ahora es que, bajo determinadas condiciones muy concretas, seguimos teniendo dificultades".

"Tuvimos temperaturas más bajas y humedad en Portugal, y los mismos neumáticos que volvimos a utilizar aquí funcionaron bien. Estamos abiertos a escuchar las opiniones y comentarios de todo el mundo, y tomaremos la mejor decisión posible de cara al futuro".

Hankook continúa desarrollando sus neumáticos para 2027, aunque las especificaciones exactas para el próximo año todavía no están definidas, de cara a la introducción del nuevo reglamento técnico del WRC.

"Estamos trabajando intensamente en el desarrollo y lo estamos haciendo junto a los fabricantes. Todavía no hemos decidido por completo qué vamos a hacer para 2027", añadió Cho.

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