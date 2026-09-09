Cómo tiene previsto la FIA apoyar e invertir en la base de los rallies

Las iniciativas de búsqueda de talentos, como el "FIA Rally Star", podrían resurgir como parte del plan de la FIA para reinvertir fondos en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) y en el rallyes de base.

El año pasado, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, prometió que los fondos generados por la venta de los derechos comerciales del WRC se reinvertirían directamente en el mundo de los rallyes.

Ese plan está a punto de entrar en vigor ahora que la empresa automovilística francesa Cosmobilis y el inversor de capital privado Park Square Capital han adquirido WRC Promoter GmbH y, con ello, han conseguido un nuevo contrato de los derechos comerciales con la FIA.

La llegada del nuevo promotor ha sido calificada por la FIA como el "acuerdo del siglo".

"No hay ningún otro acuerdo con la FIA que sea tan bueno como este. El resto de los acuerdos que [se firmaron] antes que este eran acuerdos desfavorables. Lo diré con toda franqueza: ¿qué obtuvimos de la Fórmula 1? ¿Sabes cuánto [para] la FIA? Cero y ningún poder", explicó Ben Sulayem a principios de este mes.

"Esto ya no funciona. Así que lo hemos mejorado. Hemos mejorado el [acuerdo] de la Fórmula E. Pero los rallyes son muy importantes. No se trata del dinero. Se trata de trabajar juntos con el promotor como un solo organismo, reinvertir [fondos] en el deporte, mejorarlo a pesar de todos los retos, escuchar a los equipos, escuchar a los pilotos, escuchar a los aficionados y escuchar a los medios de comunicación", dijo.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, describió el apoyo que recibirá el WRC Foto: Toyota Racing

Además de financiar directamente algunas áreas del WRC, la FIA ha creado ahora el nuevo Fondo de Crecimiento de la FIA, que apoyará proyectos destinados a animar a los jóvenes pilotos a emprender una carrera en el mundo de los rallyes. En declaraciones a Motorsport.com, Ben Sulayem explicó con más detalle cómo el Fondo de Crecimiento de la FIA puede beneficiar al mundo de los rallyes.

"La FIA siempre ha estado concediendo subvenciones, pero antes estas eran limitadas porque no disponíamos de fondos suficientes para reinvertir. Cuando hablamos de cómo será el fondo, no se tratará simplemente de dar dinero a la gente. Se trata de animar a los jóvenes pilotos a iniciarse en los rallies y de darles ánimos", dijo Ben Sulayem.

"Pero el fondo, tenedlo por seguro, se inyectará. Además, hay dos aspectos: por un lado, hay [financiación] para el propio campeonato, que necesita una inyección".

"¿Se trata de dinero? No. Se trata de contar con el promotor adecuado. Un promotor que nos entienda. Un promotor que vaya de la mano con nosotros. Y eso es lo que pienso: ya se nota la armonía con ellos. Es evidente en el lenguaje corporal".

"Así pues, volviendo al fondo, está ahí. Se dará a conocer los detalles del fondo y se os informará al respecto, porque ahora mismo estamos definiendo a dónde se destinará".

Una iniciativa que podría volver a ponerse en marcha es el programa "FIA Rally Star". El organismo rector del automovilismo mundial destinó una importante financiación a un programa de cuatro años que comenzó en 2021, diseñado para descubrir a un futuro campeón del WRC.

Desde entonces dos de los pilotos del programa "FIA Rally Star" han subido rápidamente en el WRC: Romet Jurgenson ganó el título del Junior WRC de 2024 antes de pasar a competir en el WRC2 con M-Sport-Ford. Otro de los participantes, Taylor Gill, quedó subcampeón del Junior WRC el año pasado y ha cosechado éxitos en el WRC2 esta temporada.

Cuando se le preguntó si el FIA Rally Star podría volver en el futuro, Ben Sulayem añadió: "Oh, sí [puede volver], pero en una nueva versión, porque necesitamos nuevas estrellas. Estuvo bien, pero hay que retocarlo un poco. Necesita una versión un poco diferente, como una especie de versión mejorada".