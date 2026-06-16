Peugeot, tras Le Mans: ¿vaso medio vacío o medio lleno?

Después de un buen inicio de temporada en las dos primeras rondas del campeonato, Peugeot Sport llegaba a la cita más importante, las 24 Horas de Le Mans, con la vista puesta en un top 5 que ya habían logrado en clasificación tanto en Imola como en Spa-Francorchamps.

Sin embargo, desde la clasificación en el Circuito de la Sarthe de Le Mans quedó claro que no había ritmo, y se confirmó en carrera, donde nunca pudieron igualar el ritmo de sus rivales. "No teníamos los medios para luchar", resumió Emmanuel Esnault, jefe del equipo, tras la bandera a cuadros de la edición centenaria para la marca del león.

En el fabricante francés no rehúyen la crítica ni disimulan que esperaban otra cosa, pero hay aspectos a destacar. "El coche fue fiable", continúa Esnault, en referencia a que lograron ver la meta con ambos Peugeot 9X8. De hecho terminaron 11º y 12º, después de haber sido el año pasado 12º y 17º en meta y 11º y 16º tras una descalificación al Ferrari cuarto clasificado.

Un cambio de neumático en la rueda trasera provocó una pérdida de tiempo de 1 minuto y 40 segundos para el 9X8 #93, y cumplieron un drive-through de sanción después de que Stoffel Vandoorne no cumpliera al 100% con el reglamento durante una Full Course Yellow. En el #94 se cambiaron preventivamente los cubos de las ruedas traseras, después de que aparecieran vibraciones. Por lo demás, buena ejecución, pero insuficiente ritmo.

"Todos en el equipo afrontaron la situación con la humildad necesaria y la cabeza fría", agradece Esnault. "Por supuesto, no era el resultado que esperábamos. Como en los años anteriores: buena ejecución de carrera, pero no la velocidad que se necesita".

"No estamos eufóricos, pero al menos tenemos la sensación de haber hecho el trabajo".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy Foto de: Germain Durand

El calor dificultó aún más la gestión de la presión de los neumáticos, y Peugeot ha completado proporcionalmente menos kilómetros de pruebas con los neumáticos actuales en comparación con la competencia.

Pese a terminar fuera del top 10, entre los coches que puntúan para el campeonato los Peugeot fueron realmente 9º y 10º, por lo que salen de Le Mans con seis puntos en el mundial de marcas.

Hablando poco antes de la bandera a cuadros, Alain Favey, CEO de Peugeot, analizó "Obviamente estábamos contentísimos con el resultado de Imola y de Spa, donde logramos la pole position y también en carrera estuvimos a un nivel de top 5. Para mí es importante ver una evolución positiva. No quiero decir que debamos ganar cada carrera, también porque el nivel del WEC ha mejorado enormemente: ahora hay en la parrilla 18 coches que están todos a un nivel altísimo, y hace 10 o 15 años no era así. El nivel ha subido y por lo tanto nosotros también debemos elevar el de nuestras prestaciones, y eso no ha sucedido aquí".

"El año pasado terminamos 12º y 17º, mientras que esta vez fuimos 11º y 12º, pero no basta. Luego la clasificación fue realmente débil y debo decir que también fue un shock, porque pasamos de la pole position al último puesto, así que hay algo que no funciona, que debemos entender, pero ciertamente no lo haremos hoy. La próxima semana debemos ver qué sucedió y sobre todo por qué sucedió, buscando claramente soluciones".

Después de que el viernes antes de la carrera el WEC anunciara sus medidas para 2030, Peugeot no quiso confirmar que para entonces vayan a seguir, aunque su compromiso hasta 2029 está asegurado.

Cuando Motorsport.com le preguntó si tenían en mente otro programa, Favey declaró: "Por el momento no hay discusión sobre hacer algo más. Nuestro compromiso en el WEC y en Le Mans es fuerte también en términos de inversiones, así que no tenemos la posibilidad de hacer más programas. Debemos tomar una decisión, así que o hacemos Le Mans o hacemos algo diferente, pero no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. También porque antes yo querría conseguir hacer una actuación al nivel de Peugeot aquí en Le Mans".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy Foto de: James Moy Photography via Getty Images

Por último, uno de los pilotos, Paul Di Resta, admitió que faltó ritmo, y cierta frustración. Cuando se le pidió definir cómo había sido la carrera, dijo: "La única palabra que puedo encontrar es: solitario". Y es que rodaron lejos de sus rivales durante toda la carrera.

"Hay que mostrar respeto a los demás. Los coches con los que se presentaron mostraron claramente más rendimiento que nosotros. Nosotros hemos luchado por mantenernos cerca. Hemos sufrido con poco agarre y sufrimos por ello más que los demás"

"Es una sensación extraña. Has dado lo mejor de ti, pero la carrera no ha transcurrido como la habías imaginado. Eso es frustrante", remató.

Ahora, el WEC volverá en Interlagos, Brasil, el próximo 12 de julio.