Peugeot actualizará el 9X8 Hypercar para el WEC 2027: una cláusula se lo permite

Peugeot Sport está planeando una importante mejora de su 9X8 Le Mans Hypercar para el Campeonato Mundial de Resistencia del próximo año.

El fabricante francés pretende aprovechar una nueva normativa de la clase Hypercar introducida para este año que permite actualizaciones evo joker adicionales en los casos en que exista una “demostrada falta significativa de rendimiento”.

Peugeot no realizó ninguna mejora de rendimiento para 2026 porque se entiende que ya ha agotado los cinco evo jokers permitidos a cada fabricante durante la vida útil inicial de cada diseño LMH y LMDh.

Olivier Jansonnie, responsable de automovilismo de Stellantis, empresa matriz de Peugeot, y anteriormente director técnico del departamento interno de competiciones de Peugeot Sport, dijo: “Debemos ofrecer rendimiento en pista, debemos evolucionar y se nos debe permitir hacer una evolución del coche".

"Las reglas han cambiado para este año para permitir este tipo de cosas; ellos [los organizadores de la categoría, la FIA y el Automobile Club de l’Ouest] están adaptando las reglas para volver a homologar coches que están demostrando que les falta rendimiento".

"Llevamos algún tiempo preparándolo y, con suerte, deberíamos tenerlo en pista el próximo año".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy Photo by: Rainier Ehrhardt

Peugeot se unió al WEC después de Le Mans en 2022, pero aún no ha ganado una carrera. El mejor resultado del 9X8 hasta ahora es un segundo puesto en Fuji el año pasado, mientras que también logró un único tercer puesto en cada una de las temporadas 2023, 2024 y 2025.

Se llevó a cabo una importante revisión del coche a tiempo para la ronda de Imola del WEC en abril de 2024, cuando el 9X8 pasó de ruedas y neumáticos del mismo tamaño en las cuatro esquinas a la opción de delanteros más estrechos y traseros más anchos utilizada por sus compañeros competidores LMH Toyota y Ferrari.

A eso le siguieron más actualizaciones para 2025, que se considera que agotaron sus jokers finales.

Jansonnie subrayó que Peugeot no está planeando un coche nuevo, algo que también está permitido por la normativa, pero explicó que cómo se homologa el coche está “completamente en manos del ACO y la FIA”.

Cuando Toyota llevó a cabo una serie de cambios en su GR010 HYBRID LMH (ahora conocido como TR010) para 2023, el coche fue homologado otra vez como un coche nuevo.

Jansonnie no quiso entrar en qué áreas del coche de Peugeot en el WEC, que fue denominado 9X8 2024 tras el cambio a neumáticos traseros más anchos, serán el foco.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire Photo by: Rainier Ehrhardt

Peugeot sigue comprometido con el WEC hasta el final del periodo de homologación de la maquinaria LMH y LMDh existente en el clímax de la temporada 2029.

El CEO de la compañía, Alain Favey, dijo: “Peugeot tiene 216 años y es extremadamente resiliente, y eso es lo que queremos demostrar con nuestra participación en el WEC y en las 24 Horas de Le Mans".

“Por lo tanto, confirmamos que formaremos parte del campeonato hasta 2029 sabiendo que algo ocurriría con las reglas para 2030".

Jansonnie añadió que el anuncio de los principios generales de las reglas de 2030 durante la semana de Le Mans fue una buena noticia para el campeonato porque ofrecía estabilidad.

Explicó que la capacidad de los fabricantes para seguir construyendo su propio chasis y desarrollar sus propios sistemas híbridos bajo la nueva normativa también era importante para Peugeot.

Pero aseguró que hay dos áreas en las que Peugeot está "cuestionando" al ACO y la FIA, una relativa a la hoja de ruta tecnológica de la categoría y la otra con respecto al Balance of Performance (Equilibrio de rendimiento).

La FIA y el ACO anunciaron que para 2030 se introduciría un aumento de 20kW (26bhp) en la potencia máxima, por encima de los 520kW (697bhp) actuales, pero que solo podría proceder del componente de combustión interna del sistema de propulsión híbrido.