Toyota recupera la gloria de Le Mans tras una apasionante batalla

Le Mans.- Después de tres años de victorias de Ferrari, la gloria de Le Mans ha vuelto a una marca a la que sin duda ha pertenecido en la historia reciente de la carrera más mítica del automovilismo. El #Toyota TR010 Hybrid dorsal 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck De Vries se hizo con el triunfo de las 24 Horas de Le Mans 2026, en una edición 94ª a la que no le faltó emoción.

Lo hizo imponiéndose al BMW #20 de Robin Frijns, René Rast y Sheldon Van Der Linde, que durante muchos momentos de la carrera parecía jugarse el triunfo con el #Toyota 8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, que finalmente terminó tercero en un doble podio de la marca japonesa, y con el Cadillac #12 de Louis Deletraz, Will Stevens, y Norman Nato, que se tuvieron que conformar con la cuarta plaza después de una ilusionante carrera para los americanos (cuyo sonido enamoró a los presentes en el Circuito de la Sarthe de Le Mans), que tuvieron mala suerte con el abandono del #38 y terminaron también en el top 10 con el #101.

No fue la edición perfecta para Ferrari, ni mucho menos, que pierde el trono y se marcha con el quinto puesto del #51 que había ganado la edición del centenario en 2023, con el #83 (sorprendente ganador de 2025) séptimo y el #50, ganador en 2024 y de Miguel Molina, víctima de una increíble mala suerte que acabó en abandono.

Respecto a los otros dos españoles, el Aston Martin #009 de Alex Ribera terminó último entre los clasificados (14 coches, con cuatro abandonos), y fue el único coche al que acabó batiendo el Genesis #19 de Daniel Juncadella.

Peugeot mejora su resultado del año pasado en unas muy complicadas 24 Horas de Le Mans donde no pudieron disfrutar de un alto ritmo, pero cierran esta edición con un 11º y 12º lugar que, tras lo visto durante la semana, puede considerarse positivo.

(Crónica en elaboración)