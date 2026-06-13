Peugeot celebra la idea del reglamento 2030 del WEC, pero de momento...

Le Mans.- El viernes previo a las 24 Horas de Le Mans 2026 ha tenido el tradicional anuncio del calendario 2027 del WEC, pero también un anuncio aún más importante, en el que el ACO y la FIA han explicado cómo va a converger el reglamento para el futuro del Hypercar a partir de 2030.

Sin embargo Peugeot Sport, a los que agradecemos muestra presencia en el Circuito de la Sarthe, ve con buenos ojos la idea pero prefiere aún no mirar tan lejos, y mantiene su idea de que después de 2029 aún hay cosas que aclarar.

"La convergencia tiene sentido desde el punto de vista normativo", declaró el director del equipo, Emmanuel Esnault. "Ahora hay que encontrar el equilibrio adecuado entre las dos plataformas. Es más sencillo desde el punto de vista normativo. Además, ofrece perspectivas de ahorro".

"Pero todo está aún por decidir, hay muchos obstáculos que superar. Porque cada uno tiene agendas diferentes, con grandes proyectos corporativos de los fabricantes, pero también fabricantes de nicho que se apoyan en un equipo privado y un socio para el chasis. Con Toyota y Ferrari, somos los únicos que fabricamos el coche de principio a fin. Es un reto complicado y hay que tener en cuenta esos parámetros".

Por su parte Olivier Jansonnie, director de Stellantis Motorsport, comentó: "2030 queda muy lejos, porque nosotros estamos pensando en 2027. Creo que es muy positivo tener un mensaje sobre el futuro. Esto significa que hay gente ocupándose de la categoría no solo para el año que viene, sino también para los años siguientes, hasta 2030. En cuanto a la convergencia hacia una plataforma única, es una solución entre otras".

"Nosotros estamos abiertos a estudiar esta posibilidad. Se han celebrado varias rondas de conversaciones con los fabricantes antes de la presentación realizada hoy. Aún quedan algunos puntos por debatir de manera global. Hay aspectos que apoyamos".

Rescto a otros aspectos que necesitan aclararse, continuó: "El sistema debe seguir garantizando cierta flexibilidad, pero hay dos aspectos que debemos comprender completamente. Uno es la tecnología. Nos gustaría entender la hoja de ruta tecnológica que pretenden implementar. ¿Qué queremos impulsar en términos de tecnología? ¿Qué haremos en materia de energía? ¿Y en cuanto a potencia? ¿Mantendremos la misma cantidad de energía eléctrica?".

"¿Serán más similares a LMH o LMDH? ¿O algo intermedio? Eso es muy importante. Esa es la primera cuestión. La segunda es el Equilibrio de Rendimiento, porque queremos entender cómo se gestionará con la próxima generación de coches. Creemos que eso debe debatirse muy pronto".

La idea sobre la mesa, que convergan las plataformas LMH y LMDh para tener la misma base técnica y permitir mayor libertad de diseñarlo todo, todavía tiene que terminar de rematarse y luego lo tendrá que ratificar el Consejo Mundial del Deporte del Automóvil de la FIA. Antes de comprometerse, Peugeot quiere asegurarse de dar un paso adelante.

"Está muy claro que tenemos que desarrollar nuestro coche", admite Olivier Jansonnie sobre el 9X8. "Somos plenamente conscientes de ello y estamos movilizando todos nuestros medios y recursos para lograrlo".

"No se gana sin rendimiento, así que debemos rendir. Somos plenamente conscientes de ello y estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en esa dirección. Eso se reflejará en los próximos meses y en el año que viene".