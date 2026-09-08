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WEC | Robert Shwartzman ficha por Peugeot y vuelve al Mundial en 2027

Tras debutar en 2024 con Ferrari, el piloto ruso-israelí vuelve a competir al volante de un Hypercar con la marca del León, que le confiará la versión actualizada del 9X8 para relanzar sus ambiciones.

Francesco Corghi
Editado:
Robert Shwartzman, Peugeot Sport

Robert Shwartzman, Peugeot Sport

Robert Shwartzman volverá a competir en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA durante la temporada 2027 gracias al acuerdo alcanzado con Peugeot Sport.

El piloto ruso-israelí, tras formarse en monoplazas y disputar su primera temporada en turismos en el GT World Challenge Europe, debutó en la categoría HYPERCAR en 2024 con el Ferrari 499P #83 de AF Corse, como piloto oficial de Maranello, con el que logró la victoria en la Lone Star Le Mans de Austin.

Posteriormente, decidió volver a los monoplazas participando en la IndyCar el año pasado con Prema; sin embargo, el cierre anticipado del programa y el fin del glorioso equipo tricolor lo han dejado fuera de juego para esta temporada, a la espera de encontrar un contrato que le resultara favorable y de su agrado.

"Estoy muy contento de volver al WEC después de competir en Estados Unidos. He echado mucho de menos las carreras de resistencia las dos últimas temporadas y estoy encantado de unirme al Team Peugeot", comentó Shwartzman.

"Desde las primeras conversaciones con el equipo, me sentí realmente bienvenido e inmediatamente parte integral del proyecto, dentro de un entorno altamente profesional y ambicioso."

"El programa de 2027 es particularmente emocionante, y espero contribuir a este nuevo capítulo y ayudar a escribir juntos las próximas páginas de esta historia."

El director del equipo, Emmanuel Esnault, añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Robert: sin duda es uno de los talentos más prometedores de su generación y ya cuenta con una vasta experiencia adquirida al más alto nivel tanto en monoplazas como en carreras de resistencia".

"Su velocidad innata, su adaptabilidad y su madurez lo convierten en la opción ideal para nuestro proyecto. Ya está plenamente involucrado en la preparación de nuestro programa para 2027 y desempeñará un papel importante en el futuro del equipo".

"Agradecemos enormemente la confianza que ha depositado en nosotros al unirse al programa Peugeot Sport Endurance y compartir nuestras ambiciones. Nos comprometemos a forjar una sólida relación con Robert, tanto dentro como fuera de la pista, con la ambición de escribir juntos un nuevo capítulo de éxitos y lograr muchos más en el futuro".

Mientras tanto, en Peugeot Sport ha comenzado la reorganización de un equipo que el año que viene sufrirá cambios significativos. Théo Pourchaire dejará el volante del 9X8 para dedicarse por completo a la aventura en la Fórmula E con Opel, algo que también podría hacer Stoffel Vandoorne.

Con Malthe Jakobsen a punto de marcharse a McLaren, en Peugeot ya están tomando medidas urgentes y el fichaje de Shwartzman supone la primera pieza importante en la composición de las plantillas.

Por el momento, los que parece que van a quedarse son Loic Duval, Paul Di Resta y Nick Cassidy. A finales de 2026, tras haber decidido tomarse un año sabático, Jean-Eric Vergne también está a punto de regresar como piloto titular, tras haber contribuido ya al desarrollo del LMH francés en su nueva versión actualizada, que debutó en Paul Ricard en julio.

Sigue habiendo una incógnita sobre el sexto miembro: como piloto de reserva, Peugeot cuenta con el excelente Alex Quinn, que podría tener una ventaja sobre Doriane Pin, contratada este año como responsable de simulaciones y desarrollo.

La joven francesa sería una idea bastante atractiva que despierta el interés de los responsables de la marca «León»: además de representar la misma bandera nacional, sus cualidades en cuanto a velocidad son indudables, como ya ha demostrado en sus participaciones en LMP2.

Por ello, en noviembre, Pin realizará una prueba muy exhaustiva con el 9X8, con el fin de llegar a una decisión definitiva sobre su incorporación y completar así la plantilla para 2027.

 

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