Por qué Peugeot confía en que la evolución de 2027 solucionará los problemas de su Hypercar

Peugeot afronta con optimismo la próxima gran evolución de su Hypercar. La marca francesa asegura estar "razonablemente confiada" en que el renovado 9X8 le permitirá dar un paso adelante y convertirse en una fuerza más competitiva en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) a partir de 2027.

El fabricante trabaja desde hace meses en una versión profundamente revisada de su prototipo con motor V6, con modificaciones que irán bastante más allá de una simple actualización aerodinámica.

Será la mayor transformación del Peugeot 9X8 desde 2024, cuando la marca abandonó el concepto original del coche y apostó por una solución mucho más convencional, incorporando, entre otras cosas, un alerón trasero.

Sin embargo, aquella evolución no ofreció los resultados que Peugeot esperaba. Esta vez, dentro del equipo existe un mayor optimismo y consideran que los cambios preparados para 2027 pueden solucionar algunos de los compromisos de diseño que han condicionado al 9X8 desde que la normativa LMH fue modificada para permitir la convergencia con los prototipos LMDh utilizados también en IMSA.

"Entre el momento en el que se lanzó el concepto y hoy ha habido cambios bastante importantes en el reglamento técnico, que hicieron que nuestro paquete no encajase perfectamente con la forma en la que evolucionaron las reglas", explicó Emmanuel Esnault, director del equipo Peugeot, ante varios medios, entre ellos Motorsport.com.

"Por el momento, por lo que hemos visto en pista, en los datos y por los comentarios de los pilotos, parece positivo. No queremos ser demasiado optimistas. No damos nada por sentado, pero es una buena base sobre la que trabajar y desarrollar".

"Es un trabajo en curso. Son coches muy complejos. Requieren una gran inversión y mucho tiempo en términos de estudios aerodinámicos, simulación y campañas de pruebas en pista".

Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

"Así que estamos razonablemente confiados. Pero, teniendo en cuenta los últimos cuatro años que hemos vivido, sabemos que no podemos subestimar el nivel de la competencia ni lo fuerte que es este campeonato".

Preguntado específicamente por si la actualización de 2027 permitirá solucionar de una vez los problemas que Peugeot ha sufrido en las 24 Horas de Le Mans, uno de los principales puntos débiles del 9X8 desde su llegada al WEC, Esnault fue claro.

"Si respondo que no, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Es lo que consideramos una respuesta técnica a lo que hemos experimentado este año".

El origen de buena parte de esos problemas está en la propia concepción del 9X8. El prototipo nació alrededor del reglamento LMH original, que establecía neumáticos de 31 pulgadas de las mismas dimensiones en ambos ejes. Los posteriores cambios introducidos para acercar la normativa a los LMDh comprometieron especialmente un coche cuya filosofía inicial dependía en gran medida del efecto suelo para generar carga aerodinámica.

Peugeot trató de corregir esa situación con la importante evolución estrenada en 2024, que modificó de manera notable el concepto aerodinámico e introdujo el alerón trasero, pero el cambio no fue suficiente para transformar sus resultados en la categoría Hypercar.

La marca llegó incluso a estudiar la posibilidad de desarrollar un coche completamente nuevo para sustituir al 9X8. Finalmente, optó por llevar mucho más lejos la evolución del prototipo actual, aprovechando además el nuevo reglamento que concede 'evo jokers' adicionales a los fabricantes con mayores dificultades de rendimiento.

Actualmente, Peugeot ocupa la séptima posición del campeonato de constructores, únicamente por delante del recién llegado Genesis, y su mejor resultado durante las cinco primeras carreras de la temporada ha sido un séptimo puesto.

Peugeot ya prueba su Hypercar de 2027

La nueva versión del Peugeot 9X8 salió por primera vez a pista en Paul Ricard durante el mes de julio, prácticamente al mismo tiempo que Ferrari comenzaba las pruebas de su propia evolución del 499P LMH.

A principios de septiembre llegó una prueba todavía más exigente: una simulación de 24 horas que permitió a Peugeot acumular kilómetros y detectar con suficiente antelación posibles problemas importantes de fiabilidad.

El programa de desarrollo todavía tiene bastante recorrido. Peugeot tiene prevista otra prueba importante en Paul Ricard, donde podrá comparar directamente la evolución de 2027 con el modelo actual, antes de trasladar posteriormente los test a Silverstone.

Foto de: FIA WEC / DPPI

En total, el fabricante francés ya ha completado cerca de 3.600 kilómetros con el coche actualizado. Robert Shwartzman, nuevo fichaje de Peugeot, también ha tenido la oportunidad de ponerse al volante de la nueva versión durante este programa de pruebas.

La especificación definitiva del modelo de 2027 todavía tendrá que recibir la aprobación de la FIA y el ACO, pero Peugeot ya ha centrado buena parte de sus esfuerzos en corregir varios de los puntos débiles detectados durante estos últimos años.

Esnault explicó qué aspectos han llamado especialmente la atención de los pilotos durante los primeros kilómetros con el coche.

"Su capacidad para absorber los baches y los pianos, y la consistencia y estabilidad aerodinámica", señaló.

"Si observas el campeonato y el proceso de homologación, es un campeonato de coches aerodinámicos. La aerodinámica es uno de los principales focos, teniendo en cuenta las velocidades que se alcanzan. Es un elemento clave".

Después de varias temporadas intentando extraer todo el potencial del particular concepto del 9X8, Peugeot espera que esta profunda revisión le permita afrontar 2027 con una base más completa y, sobre todo, mejor adaptada a la realidad actual del reglamento Hypercar.

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