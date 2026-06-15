El Toyota #7 superó un importante problema técnico para ganar las 24H de Le Mans

El Toyota TR010 Hybrid #7, ganador de las 24 Horas de Le Mans de 2026, se vio afectado por un problema en un sensor que le hizo perder hasta 8 km/h de potencia.

Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries se llevaron finalmente la victoria en la 94ª edición de la clásica prueba de resistencia francesa, llevando a su TR010, que había sido actualizado, hasta la línea de meta por delante del BMW M Hybrid V8 #20, pilotado por Robin Frijns, Rene Rast y Sheldon van der Linde.

Sin embargo, el director técnico de Toyota, David Floury, reveló tras la carrera que el coche ganador arrastraba un problema intermitente que le obligó a rodar en "modo seguro", lo que comprometió su velocidad en un circuito donde el rendimiento en las recta juega un papel clave.

Según Floury, el problema apareció por primera vez el sábado por la noche y no se pudo resolver por completo, lo que puso al Toyota #7 en una desventaja frente a su coche gemelo, que lideró la primera mitad de la carrera y finalmente terminó tercero.

"El sensor no había dejado de funcionar por completo, pero tenía desviaciones y hacía ruido", explicó Floury. "Entonces, estropeó las mediciones de la FIA y tuvimos que, en algún momento, pasar al modo predeterminado, para que entonces el sensor volviese a funcionar. Pero incluso cuando el sensor volvió, estábamos recibiendo muchas infracciones, así que tuvimos que reducir la potencia", añadió.

Cuando se le preguntó cuánta potencia estaba perdiendo el Toyota #7, respondió: «No sé cuánta potencia, pero en algunos momentos de la carrera teníamos una diferencia de entre 6 km/h y 8 km/h entre los dos coches, así que era considerable".

"Por suerte, el sensor decidió volver a funcionar parcialmente. Luego, al analizar los datos, identificamos algunos patrones que provocaban que pasara al modo digamos predeterminado, así que le dijimos al piloto que evitara esas condiciones específicas".

"Logramos aguantar con una potencia decente durante el resto de la carrera", dijo.

Al preguntarle si el Toyota #7 seguía perdiendo tiempo en las últimas vueltas de la carrera, en las que adelantó al Toyota #8 en su camino hacia la victoria, dijo: "Fue un poco irregular. Así que hubo algunos momentos de la carrera en los que rodaba con normalidad y otros en los que no".

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Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 n.º 7: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Foto de: Marc Fleury

Floury también reveló que el Toyota #7 corría el riesgo de quedarse fuera de la vuelta del líder al principio de la carrera debido a otros problemas con los neumáticos.

Los dos LMH de la marca japonesa se clasificaron en 14ª y 11ª posición, pero mientras que el coche #8 se aupó al liderato al entrar pronto en boxes y repostar menos combustible, el Toyota #8 solo pudo ascender hasta la mitad del top 10.

"Lo primero que pasó con el coche #7 es que tuvimos un pinchazo lento al comienzo. Muy pronto en la carrera, sí, en las primeras tres horas".

"Esto ocurrió muy pronto y ya estábamos molestos, así que nos puso en riesgo en caso de que saliera el coche de seguridad. Así que ya corríamos el riesgo de perder una vuelta. Por lo tanto, no fue un comienzo muy bueno, y después de eso, ¡sobre las 21:00h de la noche, tuvimos un problema con un sensor de la FIA".

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