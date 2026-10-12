¿Se desvanece el acuerdo entre Alpine y Geely para el WEC 2027?

Cuando todo parecía ya un hecho, ha podido producirse un giro inesperado. Las negociaciones que habrían llevado al Grupo Geely a adquirir el programa Hypercar de Alpine en el Mundial de Resistencia para 2027 parecen haberse frustrado.

La noticia, procedente del paddock de la European Le Mans Series en Portimao y difundida por 'Italian-Endurance', es de las que dejan boquiabierto, sobre todo a la luz de las recientes declaraciones de los propios implicados.

En concreto, el director del Alpine Endurance Team, Philippe Sinault, afirmó a Motorsport.com en Fuji que todo estaba bajo control y que la situación ya estaba muy avanzada, hasta el punto de no ver motivos de preocupación de cara al cierre de las inscripciones para la próxima campaña del WEC, previsto para el 26 de noviembre.

Sin embargo, al parecer, la situación entre bastidores ha tomado un cariz muy diferente que está perfilando una realidad, a estas alturas, concreta e inevitable: que los A424 LMDh no estarán en la parrilla en el curso que viene.

Desde que el nuevo director general del Grupo Renault tomó la cuestionable decisión de poner fin a los programas deportivos de Alpine en el WEC, el propio Sinault —fundador del equipo Signatech, es decir, la escudería que se encarga de los coches franceses en pista en el Mundial de Resistencia— se había movilizado personalmente para salvar la situación, y dar un futuro a una actividad que vive gracias a la amplia experiencia acumulada a lo largo de los años en LMP2 y LMP1.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Foto de: JEP

Inicialmente, se había hablado de la llegada de marcas chinas, y el primer sospechoso parecía ser BYD, que, por cierto, estaba presente con su propio stand en el village de las 24 Horas de Le Mans (por lo que, a decir verdad, no se trataba precisamente de una iniciativa económica con fines puramente publicitarios).

Posteriormente, cobró fuerza el nombre del Grupo Geely, que colabora con Renault en el ámbito de la producción en serie, especialmente en Latinoamérica. Algunos representantes de la marca de Hangzhou incluso viajaron a las plantas de Viry-Châtillon y Bourges para conocer de cerca el entorno deportivo de Alpine, con vistas a una posible incursión en el WEC.

Aunque nadie de Renault/Alpine ni de Geely ha confirmado nunca nada al respecto, las reuniones y conversaciones habían continuado con la idea de hacerse cargo de los A424, rebautizarlos según las necesidades de la marca oriental y continuar el trabajo ya bien encaminado de Signatech y sus socios. Y las propias palabras de Sinault daban a entender que no había problemas al respecto, salvo el giro inesperado de las últimas horas.

Si todo ello llegara a ser confirmado por las partes implicadas, a estas alturas resultaría prácticamente imposible ver los chasis LMDh de Oreca entre los participantes del WEC de 2027, a menos que se quiera ir con calma y tomarse un año sabático, trabajando con vistas a una llegada de Geely para 2028. Pero en este caso, muchos interrogantes, tal y como están las cosas, sitúan a Sinault y Signatech ante la posibilidad, cada vez más aterradora y triste, de cerrar sus puertas tras las 6 horas de Monza del próximo 8 de noviembre.