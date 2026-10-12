Tardozzi: "No es cierto que Márquez haya hecho la Ducati a su medida; son habladurías de bar"

Aprilia se marchó de Mandalika completando una jornada histórica, ya que por primera vez cuatro RS-GP se hicieron con los primeros puestos en una carrera larga en MotoGP. Sin embargo, el Gran Premio de Indonesia fue más favorable para Ducati de lo que podría parecer. Está claro que una derrota como la del domingo siempre se nota, pero si nos fijamos en la clasificación general, Marc Márquez se marchó de Lombok con los mismos 2 puntos de desventaja sobre Jorge Martín que tenía antes del fin de semana.

Teniendo en cuenta que, tras el Gran Premio de Japón, el director del equipo, Davide Tardozzi, había destacado que perder una decena de puntos habría sido un buen resultado en un circuito que nunca ha sido el fuerte del #93 ni de la Desmosedici, queda claro por qué el balance del fin de semana puede considerarse, en definitiva, satisfactorio para los hombres de Borgo Panigale.

"Si nos fijamos en el resultado puro, es decir, llegar con -2 y marcharnos con -2, para nosotros es un éxito. Está claro que el verdadero problema sigue ahí: Aprilia ha demostrado ser claramente superior. Sobre todo en este circuito ya lo sabíamos, pero esperábamos que la diferencia fuera un poco menor. Esa es la verdad", declaró el jefe del equipo oficial de Ducati tras la carrera ante los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP'.

"A partir de ahí, los demás circuitos nos darán más pistas, sobre todo Phillip Island, donde, sinceramente, hay otras curvas largas que, en mi opinión, pueden favorecer a Aprilia, por el agarre en el ángulo máximo de inclinación. Ya veremos; si allí nos defendemos, creo que el Mundial sigue siendo totalmente factible. Iremos carrera a carrera. Todavía hay 185 puntos en juego y estamos a 2", añadió.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, hay un dato que sorprende a estas alturas de la temporada, y es el hecho de que, entre los cinco primeros de la clasificación, Marc Márquez es el único de ellos que pilota una Ducati. Algo que contrasta bastante con lo visto en años anteriores, donde las Desmosedici poblaban la parte alta de la tabla, y que algunos achacan al hecho de que la moto pueda haberse orientado demasiado hacia el nueve veces campeón del mundo, penalizando quizá a los demás pilotos de la marca. Una posibilidad que, sin embargo, Tardozzi desmiente categóricamente.

"Simplemente, la situación es así porque todas las Aprilia están por delante. Dicho esto, no lo creo y estoy totalmente en contra de quienes afirman que Marc Márquez ha orientado el desarrollo de la moto a su medida. No es cierto en absoluto. He visto lo que se ha aportado, lo que han decidido los demás pilotos, así que no es en absoluto cierto que Márquez se haya hecho la moto a su medida. Eso son habladurías de bar. Quien participa en el desarrollo de la moto sabe perfectamente qué se ha hecho para él y qué hemos intentado hacer para los demás. Por ejemplo, para Pecco Bagnaia, aunque al final no haya salido bien".

"Siempre hemos tenido la posibilidad y la capacidad de desarrollar la moto para cada piloto. Es decir, no es que si la moto le va bien a Márquez, ahora sea la misma para todos. Por ejemplo, Pecco utiliza un carenado diferente al de Marc, por citar solo un caso. Llevaba mucho tiempo utilizando una aerodinámica del basculante diferente a la de Márquez. Así que cada uno de los pilotos oficiales, y aquí incluyo también a Álex Márquez y a Fabio Di Giannantonio, tiene la posibilidad de elegir sus propios componentes. No fabricamos la moto para Marc Márquez y que luego sirva para todos, no es así", concluyó.