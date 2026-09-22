Biard: "Encantado por el campeón Prette, con un Maserati GT2 competitivo en todas las condiciones"

El fin de semana en Zandvoort vio cómo Philippe Prette se proclamaba campeón de la GT2 European Series con dos carreras de antelación, en lo que supuso un auténtico triunfo para Maserati y el equipo LP Racing.

Tras los títulos conquistados en las temporadas de 2024 y 2025, el piloto monegasco confirmó su potencial al volante del coche del Tridente preparado por el equipo de Luca Pirri, compitiendo en solitario y sin cometer ni un solo error.

En los Países Bajos, se aseguró una doble victoria sin dejar nada al azar, pero sin analizar en exceso la situación tampoco. Cuando llegó el momento de atacar, Prette no se contuvo y realizó los adelantamientos que, en última instancia, le llevaron a celebrar tanto la victoria en la carrera como el título de campeón en la categoría Masters Cup.

"Philippe Prette se ha proclamado una vez más campeón en la categoría Masters, tras sus títulos de 2024 y 2025. En 2026, el piloto siguió ofreciendo excelentes actuaciones, mientras que el Maserati GT2 también demostró lo rápido que es en este campeonato, en todos los circuitos y en todas las condiciones, incluso en las más exigentes, donde el agarre es limitado", comentó satisfecho Vincent Biard, director de Maserati Corse, al término de la prueba neerlandesa.

Tras la exigente prueba de Misano, los Maserati de LP Racing y Dinamic Motorsport también volvieron al podio: Thomas Yu Lee y Niccolò Pirri llevaron el Maserati #8 al tercer puesto en la carrera 1, una hazaña que repitieron en la carrera 2 Mauro Calamia y Roberto Pampanini con su coche #7.

Eso confirma que ninguno de los equipos que compiten bajo la bandera de Maserati Corse se rinde, gracias en parte a una categoría GT2 muy competitiva, como lo demuestran los dos equipos PRO/AM mencionados anteriormente.

"Sí, ambos equipos volvieron a subir al podio. Me alegro especialmente por Calamia y Pampanini, que estuvieron excelentes en una carrera en la que protagonizaron una magnífica remontada tras ser penalizados en la parrilla de salida", continuó Biard.

"Una vez más, el Maserati GT2 ha demostrado ser un coche de altas prestaciones muy adecuado para la categoría, lo que permite a todas las tripulaciones demostrar su potencial".

Ahora nos dirigimos a Portimão para la última prueba de la temporada, que tendrá lugar del 16 al 18 de octubre. Sin una presión especial por ganar títulos, todos los pilotos al volante de los Maserati GT2 podrán correr con la mente despejada, con la esperanza de que los coches de Emilia-Romagna vuelvan a ser los más numerosos en la parrilla de salida, tal y como explica el ingeniero francés.

"Será una oportunidad para celebrar y prepararnos para la temporada 2027, con la esperanza de contar con más coches en la parrilla. Esperamos que los equipos y los pilotos reconozcan el rendimiento de nuestro coche, que es rápido en todos los circuitos y puede competir incluso más allá de la categoría GT2".

"No olvidemos que el Maserati GT2 puede participar en muchas categorías de todo el mundo, incluso en América; la demostración de fuerza mostrada en el campeonato GT2 es una invitación para que todos se planteen adquirir este coche. Así que en Portugal celebraremos por todo lo alto el título de Prette, al tiempo que nos preparamos para el año que viene".