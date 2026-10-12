El factor oculto que da a Verstappen y Red Bull F1 más esperanza para 2027

Con dos victorias en los últimos tres grandes premios y una desventaja de tan solo 0,196 segundos en Bakú, Max Verstappen y Red Bull han vuelto con fuerza a la cabeza de la Fórmula 1. Como es lógico, este resurgimiento ha llegado demasiado tarde para tener un papel significativo en la lucha por el título, aunque el neerlandés tiene ahora en el punto de mira un puesto entre los tres primeros del campeonato de pilotos.

Verstappen se encuentra a solo ocho puntos de Lewis Hamilton tras el fin de semana de Singapur, mientras que George Russell solo le aventaja en 17 unidades. En otras palabras, acabar segundo en el Mundial es una posibilidad realista.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Verstappen si ya empezaba a preocuparse por el 12 de diciembre —fecha en la que se celebra la gala anual de la FIA en Shanghái—, una sonrisa se dibujó en su rostro.

"¿Te refieres a la ceremonia de entrega de premios? ¡Bueno, el año pasado estuve muy enfermo! Pero ya veremos qué pasa", dijo. Sin embargo, terminar segundo o tercero en la clasificación final no significaría nada para Verstappen, tal y como declaró a los medios holandeses en el paddock de Singapur.

Tras el comienzo extremadamente difícil de 2026 y el cambio de rumbo que le siguió, un resultado así podría tener más importancia de lo habitual, pero Verstappen no lo ve así: "No, porque al fin y al cabo no estás ganando. No te estás proclamando campeón del mundo, y eso es lo único que me importa".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

El aspecto de la F1 2026 que más confianza le da a Verstappen

Aunque su título está fuera de alcance esta temporada, el resurgimiento de Red Bull sí que le aporta confianza de cara al año que viene. "Lo más importante es fijarse en dónde estábamos al principio de la temporada y dónde estamos ahora", afirmó Verstappen, refiriéndose al hecho de que Red Bull estaba luchando contra Haas y Alpine en China y Japón.

"Todas las mejoras que se han introducido en el monoplaza desde entonces, así como los problemas que teníamos con ciertas partes del mismo, hemos conseguido resolverlo todo. Eso es muy importante de cara al año que viene. Cuando ves que algunos equipos aún tienen dudas sobre ciertos aspectos de sus nuevas mejoras, a nosotros todo nos funciona, y eso es realmente positivo".

Verstappen ya había explicado anteriormente que ciertas limitaciones del coche de 2026 ya no se pueden eliminar, lo que significa que aún serán necesarios cambios más fundamentales para el monoplaza del próximo curso.

Cuando Motorsport.com le preguntó si la dirección del desarrollo ya está clara al 100 por 100 también en ese sentido, y si eso le da confianza a Verstappen, respondió: "Nunca se sabe del todo. Siempre es muy difícil afirmarlo con cosas que se están desarrollando ahora y que nunca han existido en la vida real, solo en planos. Pero todo lo que hemos incorporado al coche este año ha funcionado. Eso es muy positivo y esperamos poder aprovecharlo para 2027".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

¿Cuáles son las últimas noticias sobre el tan esperado nuevo túnel de viento de Red Bull?

Verstappen también mencionó otro factor, más oculto, que podría ayudar a Red Bull a medida que avance 2027: "Por supuesto, el año que viene también tendremos un nuevo túnel de viento a nuestra disposición. Es un tema aparte, pero, naturalmente, esperamos que funcione correctamente y que también nos ayude".

El túnel de viento que utiliza actualmente la escudería de Milton Keynes es el más antiguo de la parrilla de la F1. Durante su etapa como director, Christian Horner lo describió en repetidas ocasiones como "una reliquia de la Guerra Fría", y afirmó que trabajar con las instalaciones de 70 años de antigüedad situadas cerca de Bedford era como mirar "dos relojes diferentes", destacando cómo la correlación entre el túnel de viento y el rendimiento en pista había fallado más de una vez.

El hecho de que esa correlación haya resultado precisa en 2026 no es, por lo tanto, algo que deba darse por sentado, aunque Verstappen añadió que la nueva normativa y las dimensiones de los monoplazas también pueden estar contribuyendo a ello.

"Esos problemas anteriores también podrían haberse debido, en parte, a la anchura y la longitud del coche [y a lo que se puede reproducir con la maqueta]. Por supuesto, ahora tenemos coches diferentes, pero lo más importante es que podremos utilizar el nuevo túnel de viento el año que viene".

Verstappen reconoció que el nuevo túnel de viento aún no puede utilizarse para el desarrollo inicial del RB23 —al fin y al cabo, ese proceso de desarrollo ya está en marcha—, pero sí podrá emplearse para el desarrollo posterior del coche a lo largo de la temporada. Eso seguirá siendo crucial, ya que el segundo año bajo estas normas también se prevé que esté marcado por una intensa batalla en materia de desarrollo.

Pierre Waché había declarado anteriormente a Motorsport.com que el túnel de viento debería estar operativo a principios de 2027, posiblemente en febrero, tal y como indicó Red Bull en Singapur. Sin embargo, la fecha exacta dentro del primer trimestre de 2027 seguirá dependiendo de factores como la calibración, para garantizar que la escuadra de las bebidas energéticas pueda tener plena confianza en sus nuevas instalaciones.