Cupra Kiro revela la decoración del Fórmula E de Pepe Martí y Hughes para 2027

Nueva imagen, nuevos pilotos, nuevas ambiciones. La Fórmula E 2027 de Cupra Kiro ha comenzado en el Salón del Automóvil de París, donde se ha dado a conocer la pareja de pilotos para la nueva temporada, con la llegada de Jake Hughes para acompañar a Pepe Martí en sustitución de Dan Ticktum, además de la nueva decoración con la que competirán en el próximo curso.

Tras años juntos, primero bajo los colores de NIO y posteriormente bajo los de ERT y Cupra Kiro, los caminos de Ticktum y el equipo de Silverstone se han separado. Una decisión que puede sorprender, teniendo en cuenta el valor del británico, pero que en realidad ya se venía gestando desde hacía varias semanas.

De hecho, el equipo se había tomado un periodo de reflexión al término del campeonato, evaluando cuidadosamente no solo los resultados, sino también algunos episodios que, a lo largo de los años, habían puesto al inglés en el punto de mira por comportamientos no siempre impecables, tanto dentro como fuera de la pista.

El objetivo declarado de Cupra Kiro para la campaña que concluyó hace unos meses era situar a Ticktum entre los cinco primeros puestos de la clasificación de pilotos, una meta ambiciosa pero que se consideraba al alcance de uno de los talentos más rápidos de la parrilla, sobre todo en lo que respecta a la gestión de la energía. Un resultado que no se logró, pero no fue el único factor que impulsó un cambio de rumbo.

Cupra Kiro Gen4 Foto de: Cupra

Para iniciar el ciclo GEN4, el equipo ha decidido apostar por Jake Hughes, un piloto que en los últimos años se ha labrado una reputación como uno de los mejores en clasificación de la categoría eléctrica. El británico debutó en la Fórmula E con McLaren en la temporada 2022/23, llegando incluso a conseguir la pole ya en su tercera carrera en la serie.

Tras su paso por Maserati en 2024/25, que culminó con un podio en Yeda, Hughes ha pasado la última temporada como piloto reserva, aunque ha seguido manteniéndose competitivo gracias a las carreras de resistencia. Formará pareja con Pepe Martí, ya confirmado por el equipo, creando una combinación que aúna experiencia y juventud en un momento de crecimiento.

Cupra Kiro Gen4 Foto de: Cupra

La llegada del Gen4 supone, de hecho, un punto de inflexión para todo el campeonato, no solo porque será el coche más rápido de la historia de la Fórmula E, sino también porque para Cupra Kiro será la temporada en la que, por fin, dispondrá del último sistema de propulsión fabricado por Porsche, mientras que en los últimos dos años solo había podido contar con una versión anterior.

Paralelamente al anuncio de la nueva alineación, Cupra Kiro también ha desvelado la decoración que acompañará al equipo en esta nueva era. El coche conserva los elementos distintivos que han caracterizado a la marca, manteniendo el amarillo fluorescente como color dominante y combinándolo con los tradicionales tonos cobrizos de la casa española.

Aunque se mantiene fiel a su identidad visual, el diseño presenta una evolución evidente. Las líneas son más agresivas y marcadas, algo pensado para resaltar el carácter del Gen4.