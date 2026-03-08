Sinault, tras el fin del programa Alpine: "Nuestro futuro se escribirá juntos"

La onda de choque apenas acaba de pasar tras el terremoto que supuso el anuncio del próximo final del programa Hypercar de Alpine. Una noticia que, aunque anticipada por las señales procedentes del fabricante y de Viry-Châtillon, no deja de ser de gran importancia por lo que representa, tanto a escala del campeonato como para un equipo francés portador de todo un legado.

Philippe Sinault es uno de sus artífices, él que encarna las raíces de la resistencia en un momento en el que el campeonato se renueva con la categoría Hypercar. Detrás del equipo Alpine se encuentran los sólidos cimientos de Signatech, que han sostenido las ambiciones de un programa que podía permitirse ser ambicioso. Sin embargo, tras solo tres años, ese impulso se corta de golpe.

Después de la onda de choque llega la fase de reacción, la que debe sostener la temporada 2026 que Alpine debe afrontar cueste lo que cueste. Durante la presentación del A424, hace unos días en París, el énfasis se puso inmediatamente en la garra de este equipo por ganar, con sonrisas que intentaban ocultar la sacudida colectiva.

Unos días después, Motorsport.com se reunió con el team principal para tratar de poner palabras a este golpe, tanto colectivo como personal, pero sobre todo para entender cómo responder en la pista. Philippe Sinault pensará en 2027 más adelante. Lo que le mueve hoy es avanzar, con un equipo unido que quiere demostrar que lo que ha construido todavía tiene cosas que probar.

¿Cómo recibió la noticia del final del programa Hypercar por parte de Renault y cómo lo gestionó internamente con sus equipos?

"Es una noticia difícil y complicada, obviamente. Rápidamente, porque al fin y al cabo estamos formateados para ello cuando practicamos deporte de alto nivel, nos centramos al 100% en la temporada que viene —y ya lo estábamos antes del anuncio—. Así que todo lo que hemos dicho, nuestra voluntad afirmada de rendir este año, de mantener la dinámica de rendimiento y mejora del rendimiento que mostramos a finales de 2025, adquiere todavía más sentido y se convierte en una prioridad absoluta".

"Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos todos en el taller alrededor de la máquina de café y compartimos el momento. Anuncié esta noticia difícil, pero la reacción del equipo fue fantástica. Sin revelar indiscreciones, el equipo aplaudió, simplemente para mostrar su determinación y su voluntad de rendir juntos. Nuestro futuro se escribe aún más que antes juntos, ya sea a nivel individual, personal o colectivo".

"Así que hay una premisa: el programa se detiene a finales de 2026. No hay que intentar entender las razones, porque si no perdemos tiempo y energía. Hay que centrarse en nuestro objetivo, que ya era claro, pero ahora lo es aún más, y que debemos escribir juntos".

A nivel humano, ¿esto os une más?

"A nivel humano, creo que nos va a unir aún más y a acercarnos, creando una dinámica. No quiero decir que al final sea una buena noticia. No, evidentemente que no, pero genera en nosotros unas ganas increíbles, aún más fuertes que antes".

Foto de: Alpine

Más allá de este año, ¿existiría la posibilidad de que el coche compita bajo bandera privada o a través de un equipo cliente?

"La respuesta no depende de mí, sinceramente. El coche es elegible y está homologado al menos hasta 2029. Así que sí, físicamente el coche puede competir y podría aspirar a seguir evolucionando dentro del Campeonato del Mundo de Resistencia y en las 24 Horas de Le Mans. Pero no soy el único que decide y hay muchos parámetros y muchas personas que deben reunirse para imaginar una continuidad".

"Hoy, aunque como empresario y responsable del equipo debo imaginar el futuro, el futuro cercano para mí son realmente las próximas carreras y Le Mans. Dentro de tres meses estaremos en Le Mans y es indispensable que estemos preparados y movilizados".

"El error que todos debemos evitar es sobreactuar y sobrerreaccionar".

En este contexto, ¿cómo afronta el equipo el inicio de la temporada? ¿Los siente motivados y concentrados a pesar de todo? ¿Ha conseguido transmitirles eso?

"Sí, y no necesariamente soy yo quien se lo transmite; también son ellos quienes me lo transmiten a mí. A nivel personal, mi relación con los miembros del equipo es muy importante porque también me empujan. La noticia ya ha pasado. No diría que está digerida, pero ha pasado. Así que estamos realmente centrados en lo que tenemos que hacer".

"El error que todos debemos evitar es querer sobreactuar y sobrerreaccionar. Si tengo un mensaje para todos, es que estoy seguro de sus cualidades y del talento de cada uno. Así que les digo: 'No sobrerreaccionéis, no sobreactuéis'. Mantengámonos en la misma dinámica que habíamos fijado al inicio de la temporada, antes del anuncio. Tenemos todo para hacerlo bien. Utilicemos lo mejor posible los ingredientes que tenemos y el trabajo que hemos hecho para rendir este año y en Le Mans".

"Sin embargo, en la presentación tuve la sensación de que, entre líneas, había cierta voluntad de demostrar que, pese a todo, estáis aquí para ganar. Me pareció que había un pequeño mensaje de 'vamos a demostrar de lo que somos capaces'".

"Sí, tienes razón, lo percibiste porque seguramente lo dejamos entrever y porque, en el fondo, es humano querer demostrar aún más de lo que somos capaces. Pero no hay que irse al extremo ni al exceso, porque podría ser contraproducente. Así que intento moderar un poco ese ardor multiplicado diciendo: 'Intentemos mantener la tendencia que habíamos fijado antes, al inicio de la temporada'".

¿Qué visión tiene hoy del campeonato? El final del programa de Alpine, después de la salida de Porsche: ¿es una señal de alerta para el futuro de la categoría Hypercar?

"Es cierto que son señales importantes, evidentemente. La salida de Porsche y el anuncio del final del programa de Alpine a finales de año son señales destacadas. Ahora bien, el campeonato está bien construido y las reglas del juego están muy bien definidas. Está bien gestionado, porque de lo contrario no habría tantos fabricantes ni tantos candidatos queriendo unirse al campeonato. Más bien es el contexto económico y el mundo actual lo que hace que, a veces, se tomen decisiones bastante sorprendentes e inesperadas".

"El campeonato en sí debe tener en cuenta estas señales, pero no creo que sean consecuencia de una mala gestión por parte del legislador o del promotor. Sinceramente, creo que es un contexto diferente. Tal y como está hoy el campeonato, como está organizado, gestionado y regulado, es una plataforma de expresión deportiva, humana y técnica muy, muy buena para los fabricantes".

"Así que no creo que haya que cuestionar los fundamentos de este campeonato tras la salida de Porsche y el anuncio de Alpine. Creo que hay que mejorar algunas cosas, pero sigue siendo un gran escaparate para competir".

¿Puedo preguntarle cómo se proyecta personalmente para después de 2026? Entiendo que esté centrado en la temporada que viene, pero lo que ocurrirá dentro de unos meses no es algo menor en su vida…

No, no es algo menor, tiene razón, y le agradezco que se interese tanto por el futuro del colectivo como por el mío personal. ¡No me gusta pescar! Así que no tengo ganas de irme a pescar, eso es lo que le voy a responder. Tengo un gran equipo, realmente un gran equipo. Tenemos talento y todos, sin excepción, todavía tenemos ganas de correr y de ganar carreras. Así que mientras esas ganas estén ahí, haremos todo lo posible por escribir una vez más ese futuro de forma colectiva y ver qué nos depara.