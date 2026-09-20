GT2 | Ginetta domina en Zandvoort; Prette, campeón de la categoría Masters con el Maserati

Philippe Prette se proclamó campeón de la MASTERS CUP en la temporada 2026 de la GT2 European Series, en la que los Ginetta dominaron por completo en Zandvoort, tanto en las clasificaciones como en las carreras.

Mientras que la pareja Gialdini/Njor se impuso en la clasificación general y en la clase SILVER en ambas pruebas holandesas, llevándose a casa el título de categoría, el monegasco de LP Racing no se anduvo con rodeos y, con gran garra, logró dos victorias en su división al volante del Maserati #1, confirmándose como rey por tercer año consecutivo.

La Ginetta también destaca en PRO/AM, donde la KTM se lleva una victoria, mientras que los Maserati de LP Racing y Dinamic Motorsport vuelven al podio de la categoría.

Salida de la Carrera 1

CARRERA 1

El gran sábado de la marca Ginetta fue obra de Ethan Gialdini y Mikkel Njor, quienes, al volante del G56 #3 preparado por el equipo CMR, compartieron la victoria en la Carrera 1 por delante de sus compañeros de equipo Mike Simpson y Lawrence Tomlinson con el #62.

Gialdini salió muy bien desde la pole position y mantuvo el liderato sin mayores problemas, cediendo el volante del coche británico a Njor para la segunda parte, en la que cruzaron en solitario la bandera a cuadros, imponiéndose tanto en la clasificación general como en la clase SILVER.

Por su parte, el segundo puesto de Tomlison/Simpson, ganadores de la categoría PRO/AM, les costó más esfuerzo, ya que tuvieron que remontar desde el top 5 hasta adelantar en la penúltima vuelta al Audi #88 de Rosina/Marcucci (LP Racing), que tuvieron que conformarse con el tercer escalón del podio absoluto y el segundo puesto en SILVER.

La jornada de grandes sonrisas y celebraciones en el equipo LP Racing continuó con la contundente victoria de Prette en la categoría MASTERS: tras salir desde la segunda fila y con opciones de subir al podio general, el monegasco se deshizo rápidamente de su rival en la categoría, Viktor Mraz, quien inicialmente había adelantado al Maserati #1, que luego volvió a situarse por delante de la KTM #89 de RTR Project con un adelantamiento contundente en la curva 1 tras unas cuantas vueltas.

Una vez finalizada la ronda de paradas en boxes, Prette tuvo que ceder el podio general al Ginetta de Tomlison, pero mantuvo cómodamente la cuarta posición en la meta, lo que también le valió el primer puesto en la categoría MASTERS, mientras que Vraz/Marioneck tuvieron que ceder el Top 5 al agresivo Maserati #8 de Yu Lee/Pirri, que le regalaron a LP Racing el segundo puesto de la categoría PRO/AM.

En séptimo y octavo lugar encontramos los Mercedes de Thilenius/Härtling (#111 SR Motorsport by SchnitzelAlm) y De Martin/Montserrat (#115, NM Racing), tercera y cuarta en PRO/AM respectivamente, seguidos por el KTM-MZR #119 de Aigner/Kofler, que remontó desde las últimas posiciones tras haber sido enviado a dar una vuelta de campana en la primera vuelta por un contacto en la curva 4 con el Lamborghini-AKF Motorsport 24 de Oliver Freymuth, sancionado con un «drive-through» que lo relegó al último puesto.

Completan el Top 10 Mauro Calamia/Roberto Pampanini al volante del Maserati #7 de Dinamic Motorsport, sextos en la categoría PRO/AM, seguidos por Rokos/Lisa (Mercedes-RTR #294), Grip/Russel (KTM-MZR #898), Kühne/Wiskirchen (Mercedes-SR/SchnitelAlm #110) y Patric Michellier (Ferrari-CMR 73).

Por su parte, el Maserati de Laura Van Den Hengel y Sarah Bovy no pudo tomar la salida: al término de la clasificación 2, el coche #85 de Iron Dames by SP Racing sufrió un problema en la caja de cambios que impidió a la pareja participar en la primera prueba del fin de semana.

N.º 8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee, Niccolò Pirri

CARRERA 2

También en la Carrera 2 del domingo por la mañana los Ginetta ofrecieron un gran espectáculo, pero con un guion bastante diferente al de la primera salida, ya que esta vez la victoria de Gialdini/Njor llegó tras remontar desde la sexta posición y gracias también a los problemas de otros pilotos.

En la salida, Reinhard Kofler se puso en cabeza con el KTM-MZR #119, seguido del Ginetta de Simpson y del Mercedes de Wiskirchen. Por su parte, Calamia mantuvo a raya precisamente a Njor en el duelo por el cuarto puesto, antes de cederle la posición momentáneamente. Esto se debió a que el danés pareció sufrir una caída momentánea de rendimiento, lo que le hizo caer hasta la sexta posición, superado por el Maserati del suizo y por el Mercedes de Jay Mo Hartling.

La carrera se animó tras una decena de vueltas, con una Sarah Bovy en plena forma que comenzó a recortar distancias con sus rivales, subiendo del noveno al séptimo puesto, salvo que luego sufrió un problema en la rueda trasera derecha poco antes de la parada en boxes, lo que volvió a dejar fuera de combate al Maserati de las Iron Dames.

Mientras tanto, en cabeza fue Simpson quien tomó la iniciativa, atacando y adelantando a Kofler en la vuelta 11 para situarse en cabeza, poco antes de entrar en boxes para la parada y el cambio de piloto.

En ese momento, con los tiempos diferenciados por las penalizaciones, volvió a ponerse en cabeza la KTM n.º 119, ahora pilotada por Marius Aigner, seguida del Maserati de Pampanini y de las Ginetta de Tomlison y Giardini.

En la lucha por la categoría MASTERS, Prette se encontró en segunda posición (noveno en la general) por detrás de la KTM #89 de su rival directo Mraz, que en ese momento ocupaba la sexta posición y, por tanto, mantenía abiertas las opciones al título.

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia

Las últimas vueltas fueron bastante entretenidas, con los Ginetta escalando rápidamente posiciones en la clasificación al adelantar a un Aigner en caída libre en las últimas vueltas, pero la decepción llegó en la penúltima vuelta, cuando el G56 #62 de Simpson/Tomlison fue sancionado con un «Stop-&-Go» por haber sido reiniciado en boxes —durante la parada— con la ayuda de una batería externa.

La penalización se convirtió en cronometrada al cruzar la meta y los 34" hicieron descender al dúo de CMR del segundo al séptimo puesto, mientras que en el segundo puesto, detrás de Gialdini/Njor (que se hacen con el título SILVER) llega precisamente Prette, desatado en la recta final, que alcanzó a Mraz y lo adelantó, consiguiendo así el campeonato MASTERS una prueba antes de lo previsto.

El KTM-MZR #119 de Aigner/Kofler acaba cuarto, aunque se adjudica la victoria en la clase PRO/AM, mientras que el Audi-LP Racing #88 de Rosina/Marcucci, segundo en la categoría SILVER, se cuela en el Top 5.

En sexta posición, por muy poco, queda el Maserati-Dinamic 7 de Calamia/Pampanini, que vuelven al segundo escalón del podio de la categoría PRO/AM por delante de la Ginetta de los ya mencionados Tomlison/Simpson, mientras que Yu Lee/Pirri consiguen in extremis el octavo puesto en la clasificación general al volante del Maserati-LP n.º 8.

Tras pasar apuros en la segunda parte de la carrera, el Mercedes-SR/SchnitzelAlm de Thilenius/Härtlin terminó noveno, mientras que Grip/Russel completaron el podio de la categoría MASTERS al terminar décimos al volante del KTM-MZR #898.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette

En el parque cerrado, como es lógico, gran celebración para Prette, que se confirma así como campeón de la categoría tras haber logrado los triunfos de 2024 y 2025, siempre con el Maserati de LP Racing.

«¡La victoria en la Carrera 1 no estuvo nada mal! Pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia hasta el final, así que la esperanza era hacerlo bien también en la Carrera 2. No eran las mejores condiciones, dado que el viento me hacía notar bastantes movimientos en el coche, pero también es una parte divertida de la conducción», comentó el veterano de Mónaco con una sonrisa radiante.

«Estoy encantado, el título ha llegado en mi circuito favorito y no nos hemos ahorrado ningún esfuerzo. Significa mucho para mí, también por el duro trabajo realizado con el equipo y con Maserati para afrontar este magnífico campeonato. También doy las gracias a SRO por la organización, enhorabuena a todos».

N.º 1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette

Vincent Biard, director de Maserati Corse, añade: «Tres títulos consecutivos representan mucho más que un resultado deportivo: son la demostración de la competitividad del Maserati GT2 y de su capacidad para garantizar un rendimiento constante temporada tras temporada. Este éxito, tan especial porque llega en el año en que celebramos los 100 años de nuestro emblemático logotipo del Tridente y de nuestra historia en el mundo del automovilismo, confirma la validez de nuestro enfoque de las carreras de GT y la atención al cliente que nos caracteriza».

«De este modo se refuerza el atractivo del GT2 para los equipos y pilotos que buscan un coche de alto rendimiento, fiable y capaz de competir al más alto nivel. Ver cómo el GT2 sigue ganando es la demostración más concreta del valor que Maserati puede ofrecer a quienes eligen competir con el Tridente».

«Ahora esperamos con interés Portimão, donde dentro de un mes se disputará la última carrera del campeonato: será la ocasión perfecta para cerrar esta extraordinaria temporada y celebrar juntos un resultado que recompensa el trabajo, la pasión y el compromiso de Maserati Corse».

GT2 EUROPEAN SERIES - Zandvoort: Clasificación de la carrera 1

GT2 EUROPEAN SERIES - Zandvoort: Clasificación de la carrera