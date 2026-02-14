La salida de Alpine abre la puerta a Honda-Acura en el WEC

Desde que el FIA World Endurance Championship volvió con fuerza con la llegada de las nuevas reglas Hypercar-LMDh, la parrilla de salida se ha reforzado rápidamente, aunque también ha experimentado un notable ir y venir desde 2021 hasta hoy.

En solo cinco años, de hecho, hemos visto llegar y marcharse —cada uno con una historia diferente— a varias marcas: Glickenhaus, Vanwall, Lamborghini, Isotta Fraschini, Porsche y ahora también Alpine, que el jueves confirmó los rumores que circulaban desde hace tiempo sobre un posible cierre del programa.

Si para Glickenhaus, Isotta Fraschini y Vanwall la despedida llegó por falta de fondos, Lamborghini decidió marcharse cuando el cambio reglamentario impuso la inscripción de dos coches en la Clase Hypercar (a lo que siguieron las disputas con Iron Lynx y todo lo que ello conllevó), mientras que Porsche prefirió centrarse en IMSA, disfrazándolo con declaraciones sobre cambios estratégicos e inversiones, cuando en realidad eran bien conocidos los malestares y desacuerdos con FIA y ACO.

Una patada al automovilismo

Pero en el caso de Alpine la cuestión es aún diferente respecto a sus compañeras, comenzando por un cambio en la cúpula y en la visión estratégica: la salida del consejero delegado, Luca De Meo, que tanto había trabajado para relanzar pacientemente la marca deportiva del Renault Group, dejó sin bases todo el sistema.

En verano le sustituyó François Provost, quien —a pesar de haber sido durante mucho tiempo su mano derecha— decidió pasar página por completo, desinteresándose del entorno deportivo salvo por la habitual F1, donde Alpine permanecerá pese a montar ahora una unidad de potencia Mercedes, tras haber cerrado el departamento de motores al final de 2025.

Y así, Provost, apoyado claramente por sus colegas, decidió dar una fuerte patada al cubo de leche ordeñado con gran esfuerzo y sacrificio, enviando al museo el proyecto A424 pese a estar recién estrenada su primera victoria lograda en las 6 Horas de Fuji el pasado septiembre. Una LMDh que inicialmente había sufrido la falta de competitividad del motor en 2024, para luego dar pequeños pasos adelante hasta alcanzar el podio y el triunfo.

Pero a estas alturas también quedan anulados todos los esfuerzos realizados para actualizarla y mejorarla, invirtiendo tiempo y dinero para presentarse en una temporada 2026 en la que el A424 se convierte en una especie de "muerto que camina", con el único objetivo de intentar despedirse con la cabeza alta tras una participación que incluso llegó a estar en duda, hasta recibir luz verde para un último año.

Sin duda, las decisiones de Provost y compañía están lejos de ser aplaudibles desde el punto de vista deportivo, en el que el constructor de chasis Oreca —que suministra a Alpine— ahora se ve privado de su buque insignia, aunque con la posibilidad de asistir mejor a un posible nuevo interesado.

Foto de: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

¿Un nuevo plan A…cura?

Desde hace algunos años empezaba a existir preocupación por un posible exceso de inscritos en la parrilla del WEC, tanto que en el nuevo reglamento para 2025 se había ampliado el límite hasta 40 participantes. De momento esto no se ha producido debido a la marcha atrás de algunas de las marcas mencionadas y, con la salida de Alpine, podemos decir que los problemas de espacio no deberían existir.

Actualmente, la Clase Hypercar cuenta con 19 coches y el vacío dejado por los franceses podría ser cubierto por Acura. Hasta ahora la marca estadounidense de Honda Racing ha competido únicamente en el IMSA SportsCar Championship y, desde el día de su debut, muchos profesionales han preguntado (¡hasta el agotamiento!) a los dirigentes japoneses si existía interés en desembarcar en el Mundial y, por supuesto, en Le Mans.

El presidente de la marca nipón-estadounidense, David Salters, siempre ha reiterado su admiración por las 24 Horas francesas, subrayando que todo dependía de una eventual voluntad de ampliar sus compromisos fuera de América por parte de la casa matriz, es decir, de una estrategia relacionada con la presencia y promoción en el mercado automovilístico.

Para entendernos, Acura es para Honda lo que probablemente Genesis es para Hyundai: una marca hermana utilizada y conocida solo en determinadas zonas del mundo y para una gama concreta de productos. ¿Podría existir, por tanto, un escenario estratégico similar para ver un ARX-06 LMDh en el WEC?

La respuesta, hoy, está mucho más cerca del sí que nunca antes. Acura también utiliza chasis Oreca, como decíamos antes, y si Honda quisiera aprovecharlo, podría disponer ya en Europa de materiales comunes compartidos por quienes han elegido esta plataforma de prototipo, simplemente tomándolos de Alpine.

Lo que queda por entender es si desde Extremo Oriente querrán comprometerse en la Clase Hypercar con dos coches y cómo serían bautizados: ¿Acura ARX-06 o directamente Honda ARX-06, como ocurrió por ejemplo con el NSX GT3, con diferente marca en el capó según la zona de competición?

Las primeras informaciones apuntan a que quienes asumirían la responsabilidad serían los hombres de Inter Europol Competition, presentes en LMP2 desde hace tiempo y ya vencedores en Le Mans. Pero la estructura polaca no sería la única interesada y, con los miembros del equipo Signatech apartados por Alpine, es posible que se desate el mercado, en el que también entran en juego los propios pilotos.

Confirmando su compromiso en IMSA con los coches de Meyer Shank Racing, Acura-Honda necesitará piezas para completar el tablero de un posible proyecto en el WEC: desde Alpine quedan libres nombres de peso como Charles Milesi y Jules Gounon (vinculado también a Mercedes en GT3), el experimentado Frédéric Makowiecki y el retornado al WEC Antonio Félix da Costa, además de Ferdinand Habsburg, siempre considerado por el equipo francés como una garantía y un valiosísimo hombre de equipo, mientras que habrá que evaluar al debutante Victor Martins.

A esto se suman todos los técnicos, ingenieros y demás personal que han trabajado en el entorno desde los tiempos de Signatech-Alpine en LMP2 bajo la dirección del excelente Team Principal Philippe Sinault, acompañado desde hace un año por Nicolas Lapierre como director deportivo, ex piloto que ya trabajó con los japoneses en Toyota en el pasado.

La temporada 2026 aún no ha comenzado y las nuevas reglas de futuro siguen en discusión, pero los próximos meses serán todavía más intensos e interesantes en el mercado y en lo que podría convertirse la parrilla de salida dentro de 365 días, cuando seguro se sumarán McLaren y Ford. Y, a estas alturas, probablemente no solo ellos…